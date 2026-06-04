Nejrychleji rostoucí odvětví. Alza chce konkurovat Notinu a spol., otevírá první kosmetickou prodejnu
- Největší český e-shop Alza.cz více proniká na trh kosmetiky a beauty produktů.
- Segment se pro společnost stal nejrychleji rostoucím v oblasti online prodejů, nyní otevírá i první kamennou prodejnu.
- Do budoucna společnost nevylučuje expanzi tohoto konceptu do Česka.
Společnost Alza otevírá svou první kamennou prodejnu zaměřenou čistě na kosmetické a beauty produkty, tedy ty spojené s péčí o tělo a krásu. Možná trochu překvapivě se však nenachází v Česku, nýbrž na sousedním Slovensku, kde je součástí tamního showroomu společnosti v bratislavském obchodním centru Nivy.
„Chtěli jsme nový beauty koncept otevřít v showroomu, který je součástí moderního obchodního centra s vysokou návštěvností a silným zákaznickým potenciálem. Showroom Bratislava – OC Nivy pro tento typ konceptu představuje ideální lokalitu. V Česku aktuálně showroom v podobném retailovém prostředí – v obchodním domě – nemáme,“ říká PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská. Další expanzi kamenných prodejen Alzy zaměřených na kosmetiku do budoucna nevylučuje, konkrétní plány však společnost nechtěla komentovat.
„Chceme být zákazníkům stále větším partnerem i v každodenních rituálech péče o sebe. Beauty je kategorie, která je velmi osobní, emotivní a spojená se zážitkem, a právě to jsme chtěli přenést i do našeho nového konceptu. Ten nám umožňuje propojit širokou online nabídku s osobním poradenstvím a prémiovým zákaznickým zážitkem,“ říká k otevření nového obchodu místopředseda představenstva Alzy Petr Bena.
Konkurence na trhu
Společnost se otevřením nové prodejny přidává ke společnostem, které na českém a slovenském trhu kombinují v segmentu prodeje kosmetiky e-shop s kamennými pobočkami. Jedním z jejích přímých konkurentů je české Notino, které má v Česku sedm prodejen a další dvě na Slovensku. V prodlouženém finančním roce začínajícím 1. listopadu 2023 a končícím letos 30. dubna firma vykázala obrat téměř 54 miliard korun a zisk necelé 2,5 miliardy.
Na tuzemském trhu patří mezi další významné hráče v odvětví krásy a kosmetiky ještě francouzská Sephora, která má kromě internetového obchodu přes 20 kamenných poboček, a německý Douglas s e-shopem a zhruba třicítkou tuzemských obchodů a více než deseti na Slovensku.
Otevření kamenné prodejny zaměřené čistě na segment krásy a kosmetiky má být logickým krokem vývoje. „Dlouhodobě rozšiřujeme kategorie, které zákazníci běžně nakupují online. Beauty je přirozenou součástí tohoto vývoje. Nový koncept propojuje prémiový zákaznický zážitek se službami a technologiemi, na které jsou zákazníci Alzy zvyklí,“ komentuje Čeřovská.
Růst tempem desítek procent
Prodeje v kategoriích krásy a zdraví byly na e-shopu v minulém a předminulém roce nejrychleji rostoucími. Trend má pokračovat i letos a růst se má pohybovat ve vysokých desítkách procent. „Zákazníci za beauty a zdraví na Alze utrácejí miliardy korun ročně,“ dodává Čeřovská.
Alza je největším českým internetovým obchodem. Podle poslední zveřejněné účetní závěrky za rok 2024 dosáhla rekordního obratu přes 61 miliard korun. Zisk ve stejném roce činil téměř 2,3 miliardy korun, což byl druhý nejlepší výsledek společnosti po rekordním roce 2021. Kromě Česka a Slovenska působí také v Maďarsku, Rakousku a Německu.