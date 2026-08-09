Výdejní boxy čekají další změny. Dopravci rozšiřují služby i využití umělé inteligence
- Vratky, odesílání balíků i změna doručení se postupně přesouvají do výdejních boxů.
- Dopravci hledají způsoby, jak lépe využít stávající infrastrukturu.
- Automatizace a práce s daty mění způsob, jakým logistické firmy plánují doručování.
Výdejní boxy se během posledních let staly jedním z hlavních způsobů doručování zásilek v Česku. Zatímco dříve sloužily především k vyzvednutí balíků, dnes se jejich role postupně rozšiřuje. Dopravci prostřednictvím nich umožňují odesílání zásilek, vracení zboží nebo změnu způsobu doručení a stále více investují také do technologií, které mají zrychlit provoz celé sítě. Vedle rozšiřování počtu boxů se tak pozornost přesouvá hlavně na služby, které kolem nich vznikají.
Jednou z oblastí, na kterou se logistické firmy v poslední době zaměřují, jsou vratky. Jejich význam roste společně s internetovým nakupováním a zejména v segmentu módního zboží patří možnost jednoduchého vrácení zboží mezi faktory, podle kterých si lidé vybírají e-shop.
Nově na tento trend reaguje Zásilkovna. Zákazníci mohou vracet zboží do tisíců internetových obchodů prostřednictvím celé sítě více než 6 500 Z-BOXů. „Stačí kód a zásilku bez štítku jednoduše vložit do boxu,“ popisuje generální ředitel skupiny Packeta Erich Čomor.
Z výdejního boxu se stává logistické centrum
Vedle vracení zásilek rozšiřují dopravci také další služby. Zásilkovna ještě letos plánuje představit novou mobilní aplikaci, která má sjednotit správu zásilek. V aplikaci bude možné jednodušeji odeslat balík, vyřídit vratku nebo změnit způsob doručení.
Podle mluvčího společnosti Zásilkovna Ondřeje Luštince se mění i očekávání zákazníků. „Chtějí mít zásilku pod kontrolou, jednoduše ji přesměrovat, změnit způsob doručení nebo bez komplikací vyřešit její vrácení,“ dodává.
Další změnou má být otevření sítě Z-BOXů dalším dopravcům. Po loňském zapojení DPD chce Zásilkovna letos přidat další logistické společnosti. Cílem je, aby jeden box mohlo využívat více přepravců místo toho, aby vedle sebe vznikaly samostatné boxy jednotlivých firem.
Podobným směrem se vydává také PPL. Firma připravuje další rozvoj služby Oblíbené výdejní místo, která umožňuje automaticky přesměrovat zásilku na předem zvolený Parcelbox nebo výdejní místo v případě, že kurýr adresáta nezastihne doma. Připravuje také další možnosti vyzvedávání zásilek z Parcelboxů.
Vratky ovlivňují, kde lidé nakoupí
„Možnost jednoduchého vrácení zboží dnes přímo ovlivňuje rozhodnutí zákazníků, kde nakoupí,“ říká tisková mluvčí PPL Michaela Tůmová. Tomu odpovídají i data společnosti. Podle jejího průzkumu by 69 procent českých zákazníků nákup nedokončilo, pokud by e-shop nenabídl způsob vrácení zboží, který jim vyhovuje. Nejčastěji přitom preferují výdejní boxy nebo výdejní místa. Právě pohodlnější vratky jsou jedním z důvodů, proč dopravci postupně rozšiřují možnosti využití výdejních boxů i mimo klasické doručování.
Vedle nových služeb začíná stále větší roli hrát také umělá inteligence. Nejde přitom o komunikaci se zákazníky, ale především o řízení celé logistické sítě. Zásilkovna ji využívá při plánování vytížení jednotlivých boxů. Systém odhaduje, kolik zásilek do konkrétní lokality dorazí, jak rychle se box zaplní nebo kdy bude opět připraven přijmout další balíky.
Také PPL nasazuje AI hlavně do zákulisí logistických procesů. Technologie podle společnosti pomáhají při třídění zásilek nebo plánování tras. Firma zároveň upozorňuje, že cílem není nahrazovat zaměstnance, ale zefektivnit jejich práci.