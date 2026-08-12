Rodiče čeká nákup školních potřeb. Jedna běžná položka zdražila téměř o třetinu
- Výbava pro prvňáčka letos vyjde v akcích průměrně na 3350 korun, podobně jako před rokem.
- Nejvíce zdražily školní přezůvky, vaky a obaly na sešity, naopak zlevnily sešity a svačinové boxy.
- Nákup v akci může rodičům ušetřit v průměru třetinu výdajů, více než loni.
Základní výbava pro prvňáčka vyjde letos ve slevových akcích průměrně na 3 350 korun, což je podobně jako loni. Ceny jednotlivých položek se ale v porovnání s předchozím rokem výrazně změnily.
Nejdražší položkou zůstává školní aktovka, která letos vyjde v průměru na 1 614 korun, tedy o 18 korun levněji než loni. Vyplývá to z analýzy akčních letáků sedmi největších obchodních řetězců v Česku, kterou poskytla společnost Česká distribuční.
I druhá nejdražší položka, kufřík na výtvarné potřeby, stojí letos podobně jako loni, okolo 240 korun. Nevybavený penál lze v akci pořídit zhruba za 200 korun, což je o 28 korun méně než v předchozím roce.
Přezůvky zdražily téměř o třetinu, připlatí se i za pastelky
Procentuálně i v korunách nejvíce zdražily přezůvky do školy, a to téměř o třetinu na 217 korun. Podobně zdražil i školní vak používaný na přezůvky nebo cvičební úbor, jehož cena vzrostla o pětinu na 118 korun. Zatímco loni stálo balení 12 pastelek základních barev 56 korun, letos za něj rodiče zaplatí o pětinu více. Podobně vzrostla i cena tužek, o tři koruny navíc za sadu tří kusů.
Cena balení deseti kusů obalů na sešity stoupla o více než čtvrtinu na 30 korun. Box na sešity formátu A4 podražil o 16 korun na 107 korun. Dráže letos vyjde i ubrus na výtvarnou výchovu, průměrná cena je 35 korun, tedy meziročně o pět korun více.
Akce mohou rodičům ušetřit třetinu nákladů
Naopak meziročně nižší cenu analýza uvádí u svačinových boxů a sešitů. Box zlevnil v průměru o třetinu na 73 korun. Pět sešitů ve formátu A4 meziročně zlevnilo o čtvrtinu na 58 korun. Stejný počet sešitů ve formátu A5 letos stojí o 11 korun méně, tedy 59 korun.
Průměrně letos mohou rodiče podle analýzy při nákupu věcí do školy v akcích ušetřit třetinu výdajů, loni to bylo 25 procent.
Společnost Česká distribuční patří pod skupinu Vltava Labe Media. Do poštovních schránek doručuje zásilky, reklamní tiskoviny nebo drobné reklamní předměty. Uvádí o sobě, že ročně rozveze asi 1,8 miliardy letáků, čímž týdně osloví zhruba 4,1 milionu domácností.