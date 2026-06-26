Zbrojařská STV je blíže vstupu do Tatrovky. Komise má do měsíce rozhodnout o jejím spojení s Promet Group
- Evropská komise zahájila první fázi šetření spojení mezi STV Invest a Promet Group ve společnosti Promet Tools.
- Zbrojní skupina má Prometu pomoci v jednání s majoritním akcionářem Tatra Trucks.
- Do poloviny července má být jasno.
Již tak vyhrocenou roztržku v nejvyšších patrech českého byznysu nejspíš čeká další eskalace. Do další fáze totiž postoupilo schvalování partnerství skupin STV Invest a Promet Group, které by výrazně proměnilo poměr sil v automobilce Tatra Trucks. Evropská komise formálně zahájila posuzování této transakce a rozhodnout by měla do poloviny července.
O samotné fúzi se mluví už od loňského dubna, kdy ji ohlásily obě strany transakce. Obchod však musel nejprve projít schvalováním u českého antimonopolního úřadu, kterému se nepozdával a který případ nakonec přesunul na úroveň Evropské komise.
Zatímco se ze schvalování stal déle než rok trvající byrokratický proces, napětí uvnitř samotné automobilky Tatra Trucks dál rostlo. Odráží se v něm dlouhodobý spor hlavních akcionářů, který se rozhořel po úmrtí zakladatele společnosti Promet Group Reného Matery. Otěže rodinné průmyslové firmy tehdy převzala jeho dcera Denisa Materová, jejíž vztah s většinovým vlastníkem Tatry Michalem Strnadem rámuje vzájemná nedůvěra. Ačkoliv oba patří k nové generaci českého byznysu a věkově je dělí pouhý rok, cestu k sobě zatím nenašli.
Brzy bude jasno
Nyní tento spor dostane další náboj. Evropská komise dokončila takzvané přednotifikační jednání a 10. 6. formálně zahájila první fázi šetření ohledně dopadů na hospodářskou soutěž. Řízení je přitom vedeno v takzvaném zjednodušeném, a tedy zrychleném postupu. Ten se používá u případů, u nichž vše nasvědčuje tomu, že by neměly mít negativní vliv na koncentraci tržní síly.
„Už v přednotifikační fázi si úřad opakovaně vyžádal další informace a podklady pro účely posouzení spojení, a to nejen od obou stran transakce, ale i od všech relevantních subjektů na trhu. Velkou část práce už má tedy za sebou,“ říká ředitel speciálních projektů STV Group Pavel Beran s tím, že výsledkem nyní bude buď schválení spojení, nebo posunutí do hlubší druhé fáze. „To je ale u zjednodušeného postupu nepravděpodobné,“ věří.
Pokud ke schválení dojde, STV získá poloviční podíl ve společnosti Promet Tools. Nepřímo tím získá 17,5 procenta v Tatrovce, protože Promet Tools dnes kontroluje 35 procent automobilky.
Chceme přidanou hodnotu
„Vstup do společnosti Tatra Trucks vnímáme jako strategický krok s jasnou dlouhodobou vizí. Naším primárním cílem je stabilizace a další rozvoj tradiční české výroby. Hodláme do společnosti výrazně investovat a rozvíjet její jedinečný potenciál přímo v České republice, a to zejména v oblasti zajištění strategické suverenity v dodávkách, které jsou klíčové pro obranyschopnost naší země,“ říká k motivům transakce Beran s tím, že skupina STV dlouhodobě roste v segmentu vojenských platforem a spojením díky tomu mohou vzniknout zajímavé synergie.
„Jsme přesvědčeni, že spojením našeho know-how, tržního podílu a připravených investic dokážeme zásadním způsobem zvýšit efektivitu fungování Tatra Trucks. Naším záměrem je rovněž přispět k uklidnění současné napjaté situace mezi akcionáři a zajistit společnosti stabilitu,“ dodal Beran, podle něhož bude klíčové, aby se Tatra opět stala finálním dodavatelem s vysokou přidanou hodnotou.
Podle Pavla Barvíka, ředitele komunikace a tiskového mluvčího Promet Group, už je vstup STV do Promet Group smluvně uzavřen. Jediné, na co se čeká, je schválení úřadů.
Promet u STV vyzdvihuje zejména kapitálové zázemí a zkušenosti z oblasti obranného průmyslu. „Přináší silnou znalost defence segmentu, řadu obchodních příležitostí a nové kompetence. Jde o finančně silného partnera, což přináší firmě jistotu, lepší možnosti rozvoje a investic,“ pokračuje Barvík.
„STV by nám také měla pomoci v tom, abychom se opět začali aktivně podílet na úspěšném pokračování příběhu této silné české automobilové značky, a to jako více než rovnocenný partner,“ dodal. Naráží tím na skutečnost, že Prometu se jako minoritnímu akcionáři nedaří čelit silnější CSG. Ta například na poslední valné hromadě Tatry z tohoto týdne prosadila, že automobilku bude financovat firma Michala Strnada, přestože Materová proti rozhodnutí podala protest a hrozí dalšími právními kroky. Tiskový mluvčí CSG Andrej Čírtek do vydání článku reakci neposkytl.
Kopřivnická automobilka v loňském roce zvýšila čistý zisk z 19,3 milionu na 185,7 milionu korun. Tržby podniku vzrostly meziročně o 4,2 procenta a překročily hranici deseti miliard korun.