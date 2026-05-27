O Explosii má jasný zájem Drdova STV Group, Strnad je opatrnější. Cena může převýšit 15 miliard
- Premiér mění názor na privatizaci Explosie a po tlaku expertů začíná upřednostňovat prodej do rukou českých zbrojařů.
- O strategického výrobce plastické trhaviny Semtex s miliardovými zisky se strhl boj mezi třemi tuzemskými magnáty.
- Budoucnost pardubického podniku může nakonec určit pražská burza, kam by mohl stát uvést téměř polovinu akcií.
Pod tlakem veřejného mínění a bezpečnostních expertů ustupuje premiér Andrej Babiš od záměru prodat Francii státem plně ovládanou akciovou společnost Explosia. Pardubický výrobce výbušnin a střelivin přitom nemá strategický význam jen pro zásobování české armády nebo policie municí a náboji nižších ráží.
Schopnost Explosie souběžně produkovat střelné a bezdýmné prachy, průmyslové trhaviny včetně speciálních plastických, nitroglycerin i takzvané spalitelné hnací moduly pro dělostřelecké houfnice je velmi unikátní a má celoevropský rozměr. A platí to zvlášť dnes, kdy je poptávka po těchto výrobcích extrémně velká. Proto by měl stát při zvažované úplné nebo částečné privatizace tohoto důležitého podniku postupovat nanejvýš uvážlivě, míní odborníci.
Zájemci z Česka jsou jasní
„Pokud bychom se rozhodli Explosii prodat, o kupujícím rozhodneme my. A spíše by to byla česká firma,“ prohlásil začátkem týdne Babiš. Ještě minulý pátek však tvrdil, že o prodeji Explosie jedná s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.
Tomu by česká státní akciovka zapadala do snahy obnovovat a rozšiřovat výrobu střelných a bezdýmných prachů přímo ve Francii. Tamní soupeř Explosie, kterou je rovněž státní společnost Eurenco, navíc posiluje svoje postavení v Evropě. Reaguje tak na podobné kroky německého zbrojařského koncernu Rheinmetall.
Podle Babiše mají o Explosii zájem tři velké české subjekty, jejich jména ale neprozradil. Je zřejmé, že jde o CSG Michala Strnada, STV Group Martina Drdy a Colt CZ Group Reného Holečka. Nikdo jiný v tuzemsku by nedokázal roli vlastníka Explosie plně zúročit, navíc by na takovou akvizici neměl prostředky.
Strnad a Drda mají dlouhodobě napjaté vztahy, střetávají se například ve výrobě dělostřelecké munice ráže NATO 155 milimetrů. Holeček předloni ovládl vlašimského výrobce střeliva Sellier & Bellot. Všechna tři uskupení se stejně jako jejich zahraniční konkurenti už několik let potýkají s nedostatkem energetických látek způsobený válkou na Ukrajině.
Zacelení mezer
Plným nebo částečným ovládnutím Explosie by Strnad, Drda či Holeček vyřešili svoje mezery v subdodavatelských řetězcích, byť už sáhli k různým opatřením. Strnad mimo jiné získal německého výrobce nitrocelulózy, hlavní suroviny pro výrobu střelných a bezdýmných prachů či zmíněných modulů pro samohybné houfnice nebo tanková děla.
O těsnější provázání s pardubickým výrobcem jednoznačně usiluje STV. „Už řadu let nabízíme vládě náš kapitálový vstup do společnosti Explosia nebo realizaci společných investic. Pokud by vláda rozhodla o prodeji společnosti, potvrzujeme náš dlouhodobý zájem o tuto akvizici,“ řekl deníku e15 šéf speciálních projektů STV Pavel Beran.
Zájem o Explosii projevila v roce 2022 i CSG. Nezávisle na sobě nabízela obě uskupení kabinetu Petra Fialy miliardové částky na posílení kapacit podniku. Jejich snaha však vyzněla naprázdno.
Explosii, kterou ve světě proslavila zejména plastická trhavina Semtex, se ale podařilo dostat do černých čísel a začala růst. Letos se její EBITDA odhaduje na 1,5 miliardy korun. Právě tento ukazatel by byl pro ohodnocení firmy klíčový. Zároveň vlastní rozsáhlý areál v Semtíně navazující na pozemky sousední Synthesie. Obě firmy historicky tvořily jeden provázaný celek.
Patřily k němu i Poličské strojírny, které před deseti lety koupil Drda. „Historické propojení podniků sahá až do roku 1920, kdy byly založeny jak Československá akciová továrna na látky výbušné v Semtíně, tak náš muniční závod v Poličce. Od samého počátku funguje mezi oběma subjekty logická synergie, kdy Explosia dodává hnací látky a podnik v Poličce vyrábí a kompletuje finální munici,“ popsal Beran.
Strnad a Holeček jsou opatrní
Zatímco STV dává zájem o Explosii jasně najevo, CSG je opatrnější. „Obecně lze říci, že by Explosia z hlediska svého zaměření a postavení v obranném průmyslu splňovala kritéria, která CSG při potenciálních akvizicích sleduje,“ uvedl mluvčí Strnadovy skupiny Andrej Čírtek. „Nemáme však žádné detailní informace o případném procesu ani jeho podmínkách, takže další komentáře by byly v tuto chvíli spekulativní,“ dodal.
Čírtek nicméně potvrdil, že CSG má zájem o posilování dodavatelských řetězců, a to z důvodu výrazné konsolidace a integrace výrobních kapacit evropského obranného průmyslu. „Ukazuje se, že dlouhodobě největší konkurenceschopnost i schopnost rychle navyšovat výrobu mají skupiny, které dokážou vertikálně integrovat celý výrobní řetězec od energetických materiálů až po finální munici,“ doplnil.
Právě v tomto kontextu by podle Čírtka podnik typu Explosia mohl mít výrazně větší rozvojový potenciál jako součást širšího průmyslového celku s navazující výrobou velkorážové i malorážové munice, energetických materiálů a dalších klíčových komponent zbrojní produkce.
STV zdůrazňuje především nezávislost na zahraničí. Podle Berana je dlouhodobým cílem skupiny obnova a stabilizace kompletní muniční vertikály na území České republiky, aby země posílila svoji soběstačnost a obranyschopnost. „Bez ohledu na budoucí vlastnickou strukturu je pro nás Explosia už dnes strategickým partnerem. Je pro nás zásadním dodavatelem bezdýmného prachu pro střelivo a modulárních náplní pro dělostřeleckou munici,“ doplnil Beran. STV navíc s Explosií intenzivně spolupracuje na vývoji a dodávkách munice ráže 155 mm pro houfnice Caesar a ráže 120 mm pro nové tanky Leopard. Oba systémy si objednala česká armáda.
Zda by o koupi Explosie usiloval také holding Colt CZ, není z jeho aktuálního postoje úplně zřejmé. „Jako veřejně obchodovaná společnost se ke spekulacím týkajících se akvizic nevyjadřujeme,“ uvedla ředitelka skupiny pro vnější vztahy Eva Svobodová.
I pro Colt CZ by přitom byla Explosia velmi přínosná. A nejen proto, že by Holečkova skupina měla zajištěné dodávky prachů pro Sellier & Bellot. Drží podíl i v Synthesii, výrobci nitrocelulózy, která je pro Explosii životně důležitá. STV Group vyjádření deníku e15 neposkytla.
Nerozpustit, ale investovat
Zvýšený zájem o produkci Explosie nastartovaný plnohodnotnou invazí Ruska na Ukrajinu v únoru 2022 dokládají její násobně vyšší výnosy. Zatímco před čtyřmi roky se podle exportů hodnota firmy pohybovala kolem tří miliard korun, aktuálně může převýšit desetinásobek letošní odhadované EBITDA. Cena se tedy pohybuje v rozmezí od 15 do 20 miliard korun.
Podle informací e15 jsou očekávání vlády ještě o něco optimističtější. O tom, zda na jednání Babiše s Macronem padla přibližná suma, však dosud bližší informace neunikly. „Nejlepší čas na prodej pardubického výrobce výbušnin je právě teď,“ soudí šéfka státní pokladny Alena Schillerová (ANO).
Odborníci s ministryní souhlasí, upozorňují však na strategický význam Explosie. „Pokud podnik vlastní stát, může mu v případě krize nařídit, aby plnil zakázky pro zbrojovky dodávající české armádě. Soukromý vlastník tuto povinnost mít nemusí,“ upozornil Vlastimil Bříza mladší z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Za současné geopolitické situace by Bříza a další experti považovali za velký přešlap, kdyby vláda Explosii prodala zahraničnímu vlastníkovi, byť by to byl v případě Francie spojenec. Za ideální by považovali umístit 49 procent akcií firmy na pražskou burzu, přičemž kontrolní většinu by si stát ponechal.
Chybou by také bylo rozpustit privatizační výnos ve státním rozpočtu, jak naznačil Babiš. Peníze by naopak měly směřovat do rozvoje Explosie. „Podnik potřebuje masivní investice do modernizace a rozšíření výroby – poptávka po jejích produktech výrazně přesahuje nynější kapacity. A stát tyto investice sám zajistit nedokáže,“ zdůraznil prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek.