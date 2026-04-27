Suverenitu si v cizině nekoupíme. I když to bolí, bez vlastní výroby munice v krizi neobstojíme, říká majitel STV Invest
- Skupina STV Invest hlásí rekordní rok 2025 s tržbami 26,5 miliard korun.
- Společnost masivně investuje do vlastní výroby munice a nahrazuje zahraniční subdodávky domácí produkcí.
- Majitel holdingu Martin Drda zdůrazňuje, že klíčové je vyrábět munici kompletně v Česku. To zemi zajistí suverenitu a stabilitu dodávek.
Český obranný průmysl zažívá výrazný růst a návrat k silné pozici. Pro skupinu STV Invest znamenal rok 2025 rekordní výsledky, které byly postavené na rozšiřování vlastní výroby a postupném nahrazování zahraničních dodavatelů. Jak zdůrazňuje majitel holdingu Martin Drda, klíčové je, aby se munice vyráběla kompletně v Česku.
Jaký byl pro vás loňský rok?
Byl to nejúspěšnější rok v historii naší firmy. Dosáhli jsme rekordních tržeb 26,5 mld. Kč s čistým ziskem přes 8,9 mld. Kč. Loni došlo poprvé od vypuknutí konfliktu na Ukrajině k výraznějšímu poklesu tržních cen vojenského materiálu, i přesto se nám ale podařilo zisk meziročně značně zvýšit.
Co to nejvíce ovlivnilo?
Nejvýznamněji se na tom podílelo nahrazení drahých zahraničních subdodávek vlastní výrobou mechanických komponent dělostřelecké munice a raket. Nyní již vyrábíme naprostou většinu mechanických komponent munice do ručních protitankových zbraní a velkou část komponent ženijní munice. V roce 2025 jsme zavedli kompletní výrobu sestavy stabilizátoru raket GRAD, včetně nahrazení původní, termoizolační hmoty odolnějším povrchem. Vyrábíme vlastní komory raket a hlavice včetně její střepinové vložky. Nejdůležitější je vlastní výroba těl granátů dělostřelecké munice ráží 155, 152 a 122 mm, které se na rozdíl od konkurenčních výrobků vyznačují výrazně vyšší výrobní přesností, což se přímo promítá do přesnosti zásahu a nižšího rozptylu v cíli.
Jak moc ovlivnilo výsledky firmy navýšení vlastních kapacit?
Podstatně. Za posledních šest let rosteme průměrně o 100 % ročně. Ale ještě důležitější je, že jsme v minulém roce zavedli do výroby další typy kompletní munice ve standardech NATO. Jedná se mimo jiné o munici ráže 155 mm v provedení Extended Range Base Bleed s dostřelem 40 km. Současné výrobní kapacity jen u dělostřelecké a tankové munice v našich vlastních provozech převyšují 300 000 kusů munice ročně.
Čelíte i nějakým problémům?
Nejvíce nás akutálně trápí realizace smlouvy na dodávku munice 155 mm pro houfnice Caesar pro českou armádu (AČR). Jde nám to pomaleji, než jsme předpokládali.
Proč?
Důvodem je vysoká obtížnost zkoušek, kterými munice prochází. Pro zajímavost, než budeme schopni dodávat armádě, tak v rámci testování jednoho typu střely z celkových tří, které pro ni vyrábíme, je nutné postupně vystřelit více než 400 kusů munice. Ta ale ještě předtím prochází řadou časově i zdrojově náročných zatěžkávacích a bezpečnostních zkoušek. Narážíme přitom na dlouhodobý nedostatek zkušebních zařízení a střelnic v Evropě, který dnes představuje jedno z hlavních úskalí celého odvětví. Úzkým hrdlem však nejsou jen kapacity střelnic, ale i kritický nedostatek odborníků.
Jak dlouho trvá tento deficit dohnat?
Kvůli útlumu muniční výroby v předchozích desetiletích nám v oboru prakticky vypadly dvě generace specialistů. Tuto personální propast nelze překlenout ze dne na den; v našem odvětví trvá výchova špičkového experta roky. I když to bolí, bez vlastní výroby munice v krizi neobstojíme.
Rostli jste díky geopolitické a bezpečnostní situaci, nebo díky vlastní strategii?
Geopolitická situace a bohužel válečné konflikty otevřely okno příležitosti. Bez připravené strategie by se však rychle zavřelo. Vize byla jasná – navázat na tradici, kdy Československo patřilo mezi světovou špičku. Tento potenciál byl po roce 1989 vlivem konverze a rozpadu trhů drasticky utlumen; v Česku zbrojní výroba klesla o 80 %. I v této době jsme rozšiřovali kapacity, a zejména výrobkové portfolio. Vsadili jsme na maximální flexibilitu ve výrobě tak, abychom mohli reagovat i na malé zakázky. Právě tato schopnost dnes tvoří jednu z našich hlavních konkurenčních výhod.
Za poslední roky jste proinvestovali několik miliard korun a stále máte projekty za zhruba dalších pět miliard. Kam šly největší investice?
Primárně do výrobních technologií, automatizace a bezpečnostních standardů. Znásobili jsme kapacitu výroby všech typů munice, zejména velkorážové. Rozvíjíme produktové portfolio, budujeme zkušební kapacity, včetně vlastní střelnice dělostřelecké munice. Návratnost u investic do zkušebnictví vůbec neřešíme, bereme ji jako nezbytnou součást výroby. Jde o suverenitu a stabilitu dodávek, což nám dává mimořádné možnosti naše výrobky dále technicky posouvat nad úroveň běžných standardů.
„Za posledních pár let se nám podařilo ujít ohromný kus cesty k znovuobnovení kompletní vertikály ve výrobě české dělostřelecké munice s vlastním know-how a vysokou přidanou hodnotou. Naším cílem je v horizontu několika let dosáhnout maximální možné soběstačnosti v rámci výrobního řetězce v České republice,“ říká Martin Drda z firmy STV. |
Často mluvíte o vybudování české muniční vertikály. Co si pod tím konkrétně představit?
Jde o plnou kontrolu výrobního řetězc, od vstupních surovin přes výrobu komponent až po finální laboraci. Historicky jsme toto know-how měli, ale v 90. letech nastal náhlý útlum. Chceme tento řetězec znovu v maximální možné míře obnovit.
Jak jste daleko?
Dnes už v rámci České republiky pokrýváme klíčové části tohoto řetězce, od výroby těl střel přes jejich plnění až po vybrané komponenty zapalovačů. Klíčovým článkem je pro nás strategická spolupráce se státním podnikem Explosia. Fakticky tím navazujeme na původní záměr z dob první republiky.
Jak konkrétně?
Tehdy Československá akciová továrna na látky výbušné, tedy dnešní Explosia a První muniční továrna v Poličce, která je dnes výrobním jádrem naší skupiny, vznikly jako navzájem se doplňující podniky. Vezměte si dělostřelecký granát. V roce 2025 jsme rozjeli vlastní výrobu těl střel, která se tu naposledy vyráběla za druhé světové války. V kombinaci s hnacími náplněmi z Explosie, dále například polymerovými nábojnicemi rovněž z tuzemské produkce, naší výrobou složí, plněním těl granátů, finální laborací a zkušebnictvím je to obrovský krok kupředu.
Proč je muniční vertikála otázkou suverenity, a nejen byznysu?
V krizových situacích se nemůžete spolehnout na globální trh, ale pouze na domácí kapacity. Ukázal to covid i válka na Ukrajině. Stát, který nemá pod kontrolou výrobu munice, není v krizi skutečně suverénní. Pouze domácí podniky můžete učinit subjekty hospodářské mobilizace a ze zákona je podřídit svým krizovým potřebám. Nemá-li stát pod kontrolou celý výrobní řetězec, je v krizi zranitelný. Česká průmyslová a technologická základna pochopitelně neumožňuje naplnit beze zbytku potřeby AČR. Ale v segmentu munice to možné je.
Co vám v tom dává největší jistotu, že je to reálně dosažitelné?
Máme tradici, dost kvalifikovaných lidí, máme i prostředky na nezbytné investice do vývoje a výroby a jejich uvolnění nepodmiňujeme státními dotacemi. Potřebujeme jen dostatek informací o budoucích potřebách armády a jasný závazek státu, že si takové kapacity na svém území přeje. To vše se v současné době daří naplňovat.
STV GROUP veřejnost vnímá především jako výrobce munice. Čemu dalšímu se společnost věnuje?
Munice je historicky i objemově naším klíčovým pilířem. Zároveň ale dlouhodobě pracujeme na tom, aby byl náš byznys širší, technologicky pokročilejší, strategicky vyvážený a synergicky se doplňoval nejen výrobně, ale byli jsme schopni našim zákazníkům nabízet komplexní řešení.
Můžete zmínit konkrétní příklady?
Ročně opravíme a zmodernizujeme více než 100 bojových vozidel pěchoty a tanků. V minulém roce jsme zahájili výrobu vlastních koreb pásových bojových vozidel a letos vyrobíme první kusy kompletních vozidel. Dalším klíčovým prvkem zůstává pěchotní střelivo. Aktuálně disponujeme výrobní kapacitou přes půl miliardy nábojů ročně. Reagujeme na dlouhodobě zvýšenou poptávku a systematicky rozšiřujeme výrobkový sortiment.
Kam se v rámci těchto změn nejvíc posouváte?
V současné době vyrábíme střelivo ráže 9 mm a 5,56x45 mm a nově zavedené 7,62x39 a 7,62x51. V letošním roce máme výrobní kapacity přes půl miliardy nábojů pro pistole a útočné pušky a také znovu obnovíme tradiční výrobu protitankových min, včetně vlastní výroby rozněcovačů s kapacitou více než 100 tisíc kusů ročně. Chceme rozvíjet to, co má dlouhodobou perspektivu a ne růst nahodile podle aktuální situace na trhu.
Je český obranný průmysl schopen konkurovat globálním hráčům?
V muniční výrobě konkurujeme i těm největším státům. V minulosti směřovalo 70 % naší produkce na export, zejména do zemí, které používají zbraňové systémy bývalé Varšavské smlouvy. Dnes jsme se dokázali přeorientovat na náročné západní trhy a standardy NATO. Loni už více než 80 % našich tržeb tvořili zákazníci ze zemí NATO.
Kdy jste si uvědomil, že z regionální firmy budujete strategický podnik?
Ve chvíli, kdy jsme začali řešit nejen naši vlastní výrobu, ale maximální zapojení dalších tuzemských podniků do dodavatelského řetězce s cílem eliminace závislosti na dodávkách ze zahraničí. Mnohé technologické celky už nebylo možné obnovit, proto výrobu jednotlivých muničních komponent rozjíždíme přímo v našich prostorách, případně ve spolupráci s dalšími firmami českého obranného průmyslu.
„Za posledních pár let se nám podařilo ujít ohromný kus cesty k znovuobnovení kompletní vertikály ve výrobě české dělostřelecké munice s vlastním know-how a vysokou přidanou hodnotou. Naším cílem je v horizontu několika let dosáhnout maximální možné soběstačnosti v rámci výrobního řetězce v České republice,“ říká Martin Drda z firmy STV. |
Motorem každé společnosti jsou její zaměstnanci. Jsou i pro vás hlavní devízou?
Jednoznačně. Technologie můžeme koupit, ale hodnotu jim dodávají až lidé. Proto se dlouhodobě soustředíme nejen na jejich rozvoj, ale i motivaci a stabilitu. Náš úspěch stojí přímo na nich a je výsledkem dlouholetých zkušeností konkrétních specialistů. Bez nich by naše know-how zůstalo jen na papíře. Neustále budujeme prostředí založené na vzájemné důvěře a profesním růstu. Našim lidem poskytujeme přístup k nejmodernějším technologiím a podporujeme je ve vzdělávání. S některými kolegy pracuji již více než 25 let a nesmírně si vážím jejich odborností a entuziasmu.
Co na jejich přístupu osobně nejvíc oceňujete?
Jejich nadšení pro práci, snaha věci dále posouvat jsou asi to, co mě na práci baví nejvíc. Nejen proto v letošním roce připravujeme vydání zaměstnaneckých akcií, jimiž chceme nejen odměnit a motivovat současné kolegy, ale i vytvořit atraktivní nabídku pro nové manažery a odborníky.
Hodně prostředků a energie věnujete různým charitativním projektům, například podpoře válečných veteránů. Je pro vás společenská odpovědnost důležitá?
Společenskou odpovědnost vnímáme jako přirozenou součást našeho podnikání. Stojíme na pevných hodnotách a dlouhodobě se zaměřujeme právě na spojení s projekty, jež tyto hodnoty obsahují. Jde především o podporu regionů, kde působíme, protože jsme na to hrdí. Pokud je Polička místem naší hlavní výrobní základny, pak je také místem, kde chceme zlepšovat kvalitu života. Postavili jsme tu už několik desítek bytů pro zaměstnance.
Projevuje se zmíněná odpovědnosti i vůči lidem mimo firmu?
Velmi silně ji vnímáme také vůči těm, kteří sloužili této zemi. Jsme největším sponzorem Vojenského fondu solidarity, podporujeme válečné veterány a rodiny vojáků, kteří při službě své vlasti přišli o život nebo zdraví. Podporujeme i hasiče a policisty, sportovní infrastrukturu a vzdělávání.
Jak vidíte společnost za pět let?
Budeme plně integrovaným průmyslovým holdingem s vysokou technickou i ekonomickou přidanou hodnotou, který bude jedním z pilířů nejen české, ale i evropské bezpečnosti.