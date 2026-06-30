Explosia vstupuje do nové éry. Nový šéf přebírá firmu s rekordními výsledky v nejisté době
- Explosia má od července nové vedení, do čela firmy míří dosavadní místopředseda Ondřej Havlík.
- Změna přichází v době, kdy stát zvažuje prodej úspěšného výrobce výbušnin.
- Firma loni dosáhla rekordního zisku i tržeb díky silné poptávce po vojenské výrobě.
Pardubického výrobce výbušnin Explosia, jehož prodej stát zvažuje, povede od 1. července dosavadní místopředseda představenstva Ondřej Havlík. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) to v úterý uvedlo na svých webových stránkách. Generální ředitel a předseda představenstva Tomáš Rubáček k dnešnímu dni z rodinných důvodů ve své dosavadní funkci končí.
„V případě společnosti Explosia považujeme za zásadní navázat na dosavadní směřování a udržet nastavený kurz. Právě proto jsme zvolili řešení, které zajišťuje kontinuitu řízení, a do čela představenstva jsme jmenovali dosavadního místopředsedu Ondřeje Havlíka,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Havlíka pak ve funkci místopředsedy nahradí člen představenstva Pavel Křivonožka.
Stát uvažuje o prodeji
Rubáček, jehož rezignaci oznámila Explosia minulý čtvrtek, přišel do firmy z korporátního prostředí v době personálních změn na konci loňského března. V pětičlenném představenstvu v té době skončili tři jeho členové a také obchodní ředitel. Nové vedení mělo podle ministerstva podpořit růst firmy, navýšit výrobu, spustit plánované investiční projekty a napravit dosavadní nedostatky v řízení společnosti, například pomalé zavádění rozvojových investic.
Havlíček v červnu uvedl, že stát o prodeji firmy uvažuje, ale nyní se státní podnik neprodává a vláda zatím pouze vyhodnocuje obdržené nabídky. Dříve Havlíček řekl, že zájemců je zhruba šest a pokud by vláda rozhodla o prodeji, obchod by bylo nejlepší uzavřít letos nebo příští rok.
Rekordní zisky táhne hlavně vojenská výroba
Firma loni téměř zdvojnásobila zisk po zdanění na rekordních 838 milionů korun. Rok předtím činil zisk 442 milionů korun. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně vzrostly o 64 procent na 2,996 miliardy korun. Společnost vyrábí zejména výbušniny a střelivo, například velkorážovou munici, bezdýmý prach, průmyslové a plastické trhaviny a různé typy střelivin. Používají se ve vojenském a civilním sektoru. Vojenská výroba ve firmě aktuálně převažuje.
Jediným akcionářem společnosti je v současnosti stát. Firma působí v Pardubicích od roku 1920. Do roku 2002 byla vlastníkem skupina Agrofert.