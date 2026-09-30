Strnadova CSG chce v Ázerbájdžánu založit společný podnik na výrobu houfnic
- Czechoslovak Group chce dodávat zboží neupřesněnému místnímu odběrateli.
- Firma dodá své technologické a výrobní know-how.
- V Ázerbájdžánu působí dlouhodobě. Už dříve oznámila vznik společného podniku na opravy, servis a modernizaci obrněných vozidel.
Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada chce letos založit v Ázerbájdžánu společný podnik na výrobu samohybných houfnic. Podnik má začít vyrábět v příštím roce.
„CSG do projektu přinese své technologické a výrobní know-how v oblasti pozemních dělostřeleckých systémů a bude se podílet na postupném budování výrobních kapacit přímo v Ázerbájdžánu,“ uvedla skupina.
Podnik má být založen v prosinci a dodávat zboží místnímu odběrateli, jehož identitu skupina neuvedla. V následujících sedmi letech tak má podle CSG podnik přinést obchodní příležitosti až za 1,8 miliardy eur (asi 44 miliard korun).
Ázerbájdžán je jedním z trhů, na kterých CSG dlouhodobě působí. Země využívá československé samohybné houfnice DANA nebo raketomety RM-70. Houfnice Morana proto představují další možnost modernizace ázerbájdžánského dělostřelectva.
Vznik dalšího společného podniku v této zakavkazské zemi, který je zaměřen na opravy, servis a modernizaci obrněných vozidel a další pozemní vojenské techniky, oznámila CSG letos už dříve.
CSG je přední evropská obranná průmyslová skupina, její vedení sídlí v Praze. Výrobní závody má ve Spojených státech, Španělsku, v Británii, Itálii, Německu, Česku, na Slovensku, v Srbsku a Indii. Zaměstnává více než 14 tisíc lidí, loni vykázala tržby 6,7 miliardy eur (162 miliard Kč). S akciemi CSG se od ledna obchoduje na amsterodamské a pražské burze.