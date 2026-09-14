Strnad má chuť dál nakupovat v Itálii. Čtrnáct procent Pirelli je jen začátek
- Michal Strnad nevylučuje, že v budoucnu navýší svůj současný 14procentní podíl v italském výrobci pneumatik Pirelli.
- Itálie má podle Strnada pro CSG strategický význam a skupina tam chce dál hledat investiční příležitosti v obranném průmyslu.
- Šéf CSG očekává, že výdaje na obranu a obranný průmysl budou v příštích 15 letech dál růst.
Majitel a šéf Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad nevylučuje, že v budoucnu navýší svůj podíl v italském výrobci pneumatik Pirelli. Současných 14 procent, které jeho investiční skupina Akipia získala od čínského Sinochemu, podle něj nepředstavuje horní hranici. Konkrétní plán na další nákup akcií ale nyní nemá. Strnad to uvedl v rozhovoru pro italský ekonomický týdeník L’Economia.
„Pirelli považujeme za dlouhodobou investici a 14procentní podíl nepředstavuje horní hranici, i když v tuto chvíli nemáme žádný konkrétní plán na jeho navýšení,“ řekl Strnad. Příležitost ke vstupu do Pirelli podle něj vznikla poté, co se čínský Sinochem rozhodl snížit svůj podíl z 34,1 na 20,1 procenta.
Akipia je nyní třetím největším akcionářem Pirelli. O zastoupení v představenstvu zatím podle Strnada nerozhodla, se společností ale chce vést „konstruktivní dialog“. Strnad zároveň potvrdil, že se v posledních týdnech spolu s manažery Akipie setkal s šéfem Pirelli Marcem Tronchettim Proverou i se zástupci italské vlády. Investor podle něj podporuje současnou strategii a vedení společnosti.
CSG chce v Itálii hledat další akvizice
Itálie má podle Strnada strategický význam také pro samotnou CSG. Skupina zde vlastní výrobce munice Fiocchi, 80procentní podíl ve výrobci zbraní Armi Perazzi a společnost Baschieri & Pellagri zaměřenou na lovecké a sportovní střelivo.
„Budeme i nadále vyhodnocovat investiční příležitosti v této zemi zaměřené výhradně na obranný sektor,“ uvedl Strnad. K případnému zapojení CSG do konkrétních programů pro italskou armádu se nevyjádřil. Potvrdil však, že skupina zná společnosti Leonardo a Rheinmetall a spolupracuje s nimi na jiných projektech.
Strnad zároveň očekává, že příznivé podmínky pro zbrojní průmysl nebudou krátkodobé. „Vzhledem k současné situaci předpokládáme, že výdaje na obranu a obranný průmysl budou v příštích 15 letech dále růst,“ řekl. Tržby CSG podle L’Economia vzrostly z 563 milionů eur v roce 2021 na 6,7 miliardy eur v roce 2025.
Vedle obranného průmyslu Strnad pokračuje v diverzifikaci svého majetku. Investoval do nemovitostí, vlastní české dovozce Ferrari a Maserati a je majoritním akcionářem Viktorie Plzeň. Investiční skupinu Akipia založil s dalšími dvěma partnery právě s cílem hledat kvalitní příležitosti mimo obranný sektor. Její první velkou investicí se stalo Pirelli.