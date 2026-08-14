Jeden z nejbohatších Čechů založil novou investiční skupinu. Spojil se s bývalým Kellnerovým právníkem
- Český zbrojař Michal Strnad pokračuje v diverzifikaci svého majetku mimo obranný průmysl.
- Nově se pustil do developmentu a založil investiční skupinu místo původně plánované rodinné investiční kanceláře.
- Spojil se s bývalým dvorním právníkem Petra Kellnera a bývalým investičním ředitelem Penty.
V Česku vznikla nová ambiciózní investiční skupina, která má za cíl zhodnocovat desítky miliard jednoho z nejbohatších Čechů Michala Strnada, které získal hlavně díky povedenému IPO společnosti CSG. Skupina AKIPIA vznikla ve středu 12. srpna, tedy pouhý den před oznámením prvního velkého dealu, kterého se účastní. Ve čtvrtek majetkově vstoupila do společnosti ovládající klíčové pozemky na posledním prázdném území v širším centru Prahy, v Bubnech.
Původně zbrojař Michal Strnad pracoval na vytvoření rodinné investiční kanceláře. Tato nově vznikající struktura měla fungovat nezávisle na průmyslových aktivitách holdingu CSG a jejím primárním cílem měla být efektivní diverzifikace Strnadova soukromého portfolia. Na tom se nic nemění, ale místo rodinné investiční struktury vznikla rovnou investiční skupina.
„Nejedná se o family office. AKIPIA je investiční skupina zaměřená na vyhledávání atraktivních příležitostí mimo obranný průmysl. Skupina funguje odděleně od CSG a bez propojení s jejím managementem,“ uvedl pro e15 zdroj ze Strnadovy CSG.
Nová trojice investorů
Strnad založil investiční skupinu společně s bývalým dvorním právníkem Petra Kellnera Tomášem Brzobohatým a Markem Šmrhou, bývalým investičním ředitelem Penty, který se Strnadem spolupracuje od července loňského roku.
Zatím není zřejmé, jak si trojice majetkově rozdělí podíly v nově vzniklé skupině, v evidenci skutečných majitelů zatím není u skupiny uveden žádný údaj. Brzobohatý, Šmrha a Strnad jsou členové správní rady skupiny. Šmrha je pak podle informací e15 výkonným šéfem skupiny. Podle původních informací měl Strnadovi vést family office.
Šmrha je v pražském byznysovém prostředí uznávaným odborníkem na akvizice, ke Strnadovi přešel loni v době, kdy jeden z nejbohatších Čechů finišoval nákup fotbalového klubu Viktoria Plzeň. Někdejší investiční ředitel Penty měl naposledy na starosti rekordní akvizici 14procentního podílu v italské společnosti Pirelli, jednom z nejznámějších světových výrobců pneumatik, v němž se stal třetím největším akcionářem. A nyní pomáhal s dotažením dohody s Pentou na spolupráci v Bubnech.
„Bubny představují pro naši nově vznikající skupinu mimořádnou investiční příležitost s dlouhodobým rozvojovým potenciálem. Tento projekt zároveň zapadá do našeho záměru budovat portfolio dlouhodobých investic, a to jak samostatně, tak ve spolupráci s dalšími investory,“ říká Šmrha k první investici skupiny AKIPIA.
Kellnerův dealmaker
Třetím mužem, který stojí za novou investiční skupinou, je zakladatel advokátní kanceláře BBH Tomáš Brzobohatý. Se Strnadem spolupracuje od září loňského roku a pomáhal mu například s letošním IPO společnosti CSG na amsterdamské burze. „Michal Strnad si vážil Petra Kellnera a je inspirován jeho podnikatelskou filozofií. Zkušenosti Tomáše Brzobohatého z PPF, kde zásadně ovlivňoval velké transakce, jsou pro CSG důležité – především v oblasti fúzí, akvizic, právních struktur a řízení transformací,“ uvedl loni mluvčí CSG Andrej Čírtek.
Pro Petra Kellnera řídil například převzetí TV Nova, spojení České pojišťovny s Generali nebo nákup telekomunikačního obra O2 od španělské Telefóniky. Po Kellnerově smrti krátce působil ve vedení PPF jako zkušený manažer dosazený rodinou Renáty Kellnerové. Vazby s PPF přitom nezpřetrhal úplně. V posledním roce pracoval pro PPF a rodinnou společnost Kellnerových Amalar jako advokát na vybraných projektech.
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Dlouhodobý investiční horizont
Skupina se podle dosavadních skromných vyjádření „zaměří na atraktivní tržní příležitosti a bude kombinovat silné kapitálové zázemí, flexibilitu a dlouhodobý investiční horizont“. Předmětem činnosti skupiny je podle zakladatelského právního jednání správa vlastního majetku, správa majetkových účastí a vyhledávání akvizičních příležitostí a investic.
„Je to ještě celé v počátku. Oficiální představení skupiny teprve proběhne v příštích týdnech,“ uvedl zdroj z CSG. Skupina ještě nedávno hledala na síti LinkedIn například nového šéfa komunikace, který by měl nastoupit v následujících týdnech.
Vytvořením struktury nové investiční skupiny Strnad před časem pověřil advokátní kancelář BBH. Do vedení tohoto projektu se pak přímo z BBH přesunul dlouholetý partner kanceláře Vladimír Uhde.
Strnadův krok kopíruje strategii dalších tuzemských miliardářů, kteří v posledních letech oddělují provozní byznys od správy rodinného jmění. Podobné struktury již dříve vybudovali například Renáta Kellnerová, Daniel Křetínský nebo rodina Komárkových.
Strnad potvrzuje svoji ambici zařadit se mezi globální investory s majetkem rozprostřeným i mimo segment obranného průmyslu. Samotná skupina CSG se k personálním změnám v soukromých strukturách majitele zatím oficiálně nevyjádřila.