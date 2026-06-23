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Ostravští vodíkaři nemají peníze a píší investorům: Insolvenční návrh nepodávejte, sežeňte raději investora

Zakladatel a šéf společnosti H2 Global Group David Maršálek inhaluje vodík z prototypu přístroje, který je určen na klinické studie v oblasti neurodegenerativních onemocnění

Zakladatel a šéf společnosti H2 Global Group David Maršálek inhaluje vodík z prototypu přístroje, který je určen na klinické studie v oblasti neurodegenerativních onemocnění Zdroj: H2 Global Group

Ondřej Souček
Ondřej Souček
Diskuze (4)
  • Řešení finanční tísně skupiny H2 Global Group se prý odkládá. 
  • Firmě se stále nedaří najít strategického investora. 
  • Investoři se začínají šikovat, aby sjednotili postup. 

Skupina H2 Global Group, která nedávno přestala splácet úroky z dluhopisů, se dostává pod tlak svých investorů. Firmě se nedaří najít strategického investora, který by přinesl potřebnou hotovost, rozesílání výplat se odkládá a části investorů dochází trpělivost. 

Ještě poslední týden v dubnu zakladatel a šéf společnosti David Maršálek věřil, že do konce června dokončí nebo významně posune jednání o dodatečném financování firmy a z neschopnosti splácet své závazky se stane jen krátkodobá epizoda. Nyní připouští, že je takový scénář nepravděpodobný. 

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