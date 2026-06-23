Ostravští vodíkaři nemají peníze a píší investorům: Insolvenční návrh nepodávejte, sežeňte raději investora
- Řešení finanční tísně skupiny H2 Global Group se prý odkládá.
- Firmě se stále nedaří najít strategického investora.
- Investoři se začínají šikovat, aby sjednotili postup.
Skupina H2 Global Group, která nedávno přestala splácet úroky z dluhopisů, se dostává pod tlak svých investorů. Firmě se nedaří najít strategického investora, který by přinesl potřebnou hotovost, rozesílání výplat se odkládá a části investorů dochází trpělivost.
Ještě poslední týden v dubnu zakladatel a šéf společnosti David Maršálek věřil, že do konce června dokončí nebo významně posune jednání o dodatečném financování firmy a z neschopnosti splácet své závazky se stane jen krátkodobá epizoda. Nyní připouští, že je takový scénář nepravděpodobný.
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