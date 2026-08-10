Čínský útok na české turisty. Hainan má přitáhnout Evropu po vzoru dotovaných elektromobilů
- Čína pomocí pobídek otevírá českým turistům cestu na tropický Hainan.
- Ostrov láká na zájezdy okolo 20 tisíc korun, luxusní hotely a bezvízový vstup.
- Zároveň však nabízí výrazně jinou zkušenost než zavedená asijská letoviska.
Hainan dosud znal středoevropský turista především z katalogů nabízejících vzdálenou čínskou exotiku. Nyní se nejjižnější čínská provincie pokouší vstoupit na český trh mnohem razantněji. Z Prahy se sem dá letět bez klasického přestupu, čeští turisté za splnění podmínek nepotřebují vízum a dovolená včetně letenky, zavazadla, hotelu a snídaně se dá pořídit okolo 20 tisíc korun.
Za tuto cenu nabízí ostrov pláže lemované palmami, velké resorty světových hotelových značek i levné jídlo a služby. Na tržištích v Sanye si návštěvníci vybírají čerstvé ryby a mořské plody, které jim připraví i v okolních restauracích. Po širokých bulvárech, přechodech i chodnících proudí elektrické skútry. Vozí celé rodiny, nákupy a někdy také psy. Zelená pro chodce tu ještě neznamená, že se všechno ostatní zastaví.
Zahraniční turistiku na ostrově zatím táhnou hlavně návštěvníci z východních zemí. V některých částech Sanyi proto čínské znaky doplňuje azbuka, restaurace mají ruská menu a nemocnice zaměstnávají rusky mluvící tlumočníky. Hainan se však nyní snaží ve větší míře oslovit také střední a západní Evropu.
Podpora turistiky ve stylu elektromobilů
Nízká cena zájezdů přitom není jen výsledkem levnějšího života v Číně nebo dostatku hotelových kapacit. Provincie veřejnými pobídkami podporuje otevírání nových mezinárodních leteckých linek a pomáhá tak vytvořit nabídku, která by se čistě za tržních podmínek prosazovala podstatně obtížněji.
Čína tím v cestovním ruchu uplatňuje podobný postup jako při expanzi elektromobilů. Stát nejprve pomocí pobídek vybuduje kapacitu, umožní nabídnout nízkou cenu a pokusí se rychle získat místo na novém trhu. V jednom případě na něj posílá levnější elektrická auta, ve druhém přiváží zákazníky do čínských hotelů.
Hainan láká české turisty na tropické pláže, velké hotelové resorty i dostupnější ceny. Čínský ostrov zároveň s pomocí státu buduje nové letecké spojení, turistickou infrastrukturu a cestu na evropský trh. |
Na samotném Hainanu se oba světy potkávají. Elektromobily a plug-in hybridy v roce 2025 tvořily téměř 63 procent nově registrovaných vozů. Od roku 2030 chce provincie ukončit prodej nových čistě spalovacích aut. Zároveň investuje do hotelů, dopravy, turistických atrakcí, surfování i zdravotní turistiky a hledá zahraniční hosty, kteří nově vybudovanou infrastrukturu zaplní.
Cestovní kancelář Join UP! začala Hainan společně se SCAT Airlines prodávat na konci roku 2025. Od dubna 2026 létají spoje mezi Prahou a Sanyou dvakrát týdně. Přímé spojení ovšem zahrnuje technické mezipřistání kvůli doplnění paliva v kyrgyzském Biškeku. Cestující zůstávají na palubě Boeingu 737 MAX 9 a cesta podle směru trvá 13 až 14 hodin.
Luxus za cenu obyčejné dovolené
Nízká cena zájezdu kontrastuje s úrovní zdejších hotelů. Vedle jednoduššího ubytování stojí na pobřeží resorty Ritz-Carlton, JW Marriott, St. Regis či The Sanya EDITION. Hainan má hotelových kapacit dost, nyní do nich potřebuje přilákat zahraniční hosty.
Hainan láká české turisty na tropické pláže, velké hotelové resorty i dostupnější ceny. Čínský ostrov zároveň s pomocí státu buduje nové letecké spojení, turistickou infrastrukturu a cestu na evropský trh. |
Přesná ekonomika spojení Praha–Sanya není veřejná. Program platný v době otevření linky však u nejdelších linek s velkými letadly umožňoval vyplatit až 900 tisíc jüanů za let, přibližně 2,7 milionu korun. U mezikontinentálních spojů počítal také s podporou za každého přivezeného zahraničního cestujícího. Podpora dopravců tímto způsobem umožňuje otevřít destinaci, která by se za čistě tržních podmínek prosazovala obtížněji.
Čínská továrna na vlny
Hainanské pláže jsou dlouhé, čisté a lemované palmami. Na části pobřeží se však smí plavat pouze v koridorech vyznačených bójemi. Mimo ně návštěvníky vracejí plavčíci kvůli proudům, vlnám nebo provozu vodních skútrů. Některé úseky Haitang Bay nejsou ke koupání vhodné vůbec.
Podmínky se liší podle zátoky i počasí. Kdo míří na Hainan hlavně kvůli moři, měl by si proto možnosti koupání ověřit už při výběru hotelu.
Jinou podobu ostrova nabízí Riyue Bay u města Wanning. Z pobřežní oblasti se stalo centrum čínského surfování s půjčovnami, školami, obchody a hotely zaměřenými na mladší cestovatele.
Hainan se přitom nespoléhá pouze na přírodní podmínky. Vedle oceánu v Riyue Bay vznikl také surfpark s nastavitelnými vlnami vysokými až 2,7 metru. Dobře to vystihuje místní přístup k cestovnímu ruchu: k tropickému podnebí a moři přidat infrastrukturu a atrakce, které vytvoří další důvod k cestě.
Léky nedostupné ve zbytku Číny
Čína však nebuduje „nový Hainan“ pouze pro turisty mířící za mořem a odpočinkem. Ambiciózní projekt v tomto ohledu vzniká v oblasti Boao. Zóna zdravotní turistiky Lecheng spojuje nemocnice, lázeňské služby a technologické firmy. Nabízí léčbu závažných nemocí, rehabilitaci, preventivní vyšetření, tradiční čínskou medicínu i programy zaměřené na dlouhověkost (longevity).
Tamní nemocnice mohou za zvláštních podmínek používat některé léky a zdravotnické prostředky schválené v zahraničí, které zatím nejsou běžně dostupné v Číně. Pacienti se tak k nové léčbě dostanou bez cesty do zahraničí.
Lecheng zároveň slouží jako vstupní bod pro zahraniční farmaceutické společnosti. Data z používání vybraných přípravků jim mohou pomoci při pozdější registraci na celém čínském trhu. Dlouhověkost tu proto není jen turistickým heslem, ale součástí plánu propojit cestovní ruch se zdravotnictvím, výzkumem a zahraničními technologiemi.
Brána pro západní firmy
Stejná ambice přesahuje medicínu. Hainan má být rozsáhlým přístavem volného obchodu, v němž si Čína vyzkouší otevřenější ekonomická pravidla. Od prosince 2025 funguje ostrov ve zvláštním celním režimu a oprávněným firmám se za stanovených podmínek výrazně rozšířil okruh zboží, které mohou dovážet bez cla.
Firmy ve vybraných oborech mohou při splnění podmínek využít 15procentní daň z příjmů namísto běžných 25 procent. Zvýhodnění míří především na turistiku, moderní služby, technologie a zdravotnictví.
Hainan chce západním společnostem nabídnout snazší vstup na čínský trh a domácím firmám základnu pro expanzi do jihovýchodní Asie. Nadále však zůstává součástí čínského právního a politického prostředí. Nejde tedy o nový Hongkong, ale spíše o kontrolovaný ekonomický experiment.
Pasy, kamery a jiná představa bezpečnosti
Čínský dohled je patrný také pro návštěvníky. Pas je potřeba při ubytování, cestování i při vstupu do některých areálů. Kamery jsou na silnicích, v budovách i na turistických místech a některé umožňují operátorovi upozornit člověka, který porušuje pravidla.
Hainan láká české turisty na tropické pláže, velké hotelové resorty i dostupnější ceny. Čínský ostrov zároveň s pomocí státu buduje nové letecké spojení, turistickou infrastrukturu a cestu na evropský trh. |
Turista musí počítat také s omezeným internetem, jazykovou bariérou a jinou hranicí mezi bezpečností a soukromím, než na jakou je zvyklý z Evropy. V pevninské Číně běžně nefungují služby Googlu, Facebooku, Instagramu ani WhatsAppu. Omezení lze obejít například zahraniční eSIM, třeba od Holafly, která data směruje mimo čínskou síť, případně VPN. Na místní Wi-Fi se ale bez podobného řešení návštěvník často nedostane ani k základním západním službám.
Levná exotika, nikoli druhé Thajsko
Hainan nabízí dostupné hotely, levné jídlo a tropické prostředí. Češi se na něj navíc dostanou bez klasického přestupu a za splnění podmínek také bez víza. Chybou by však bylo považovat ho pouze za levnější Thajsko.
Hainan je Čína se svou moderní infrastrukturou, elektromobily a velkými investicemi, ale také s kontrolami, omezeným internetem a jazykovou bariérou. Kdo hledá jen moře, má jednodušší možnosti. Kdo chce současně poznat dnešní Čínu, získá za relativně málo peněz mnohem neobvyklejší zkušenost.
Levné zájezdy jsou přitom jen nejviditelnější částí širšího plánu. Čína chce na ostrov přivést turisty, zahraniční firmy, kapitál i nové zdravotnické technologie. Česká linka do Sanyi je jedním z testů, zda tato strategie dokáže oslovit také střední Evropu.