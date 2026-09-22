Ohlodané zboží a všude trus. Inspektoři zavřeli supermarket v Brně
- Inspekce uzavřela prodejnu kvůli výskytu hlodavců.
- Znovu mohla otevřít až v úterý odpoledne, když nedostatky napravila.
- Inspekce s řetězcem zahájí správní řízení o uložení pokuty.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce v pondělí zavřela prodejnu Billa ve Stránského ulici v Brně. Provozovatel ji nezajistil proti vnikání škůdců a v prodejně byly četné stopy po výskytu hlodavců.
„Ve skladu i na prodejní ploše se nacházel trus hlodavců. V provozovně byly patrné i další stopy po působení hlodavců, konkrétně rozkousané obaly od potravin ve skladu a nakousaná krmiva pro psy na prodejní ploše,” uvedla inspekce na své stránce Potraviny na pranýři, kde zveřejnila i fotky z kontroly, a také na svém Facebooku.
Dalším problémem byly nečistoty na podlaze a poškozený strop. Firmě proto inspekce zakázala užívat prostory a zahájí s ní správní řízení o uložení pokuty. Billa problémy vyřešila a tak mohla už následující den znovu otevřít.
„V prodejně Billa v ulici Stránského v Brně jsme neprodleně přijali nápravná opatření a plně spolupracovali se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Protože je bezpečnost zákazníků a kvalita prodávaných potravin pro nás prioritou, prodejna zůstala v průběhu tohoto procesu uzavřena a byla znovu otevřena v úterý odpoledne,“ uvedla mluvčí řetězce Billa Dana Bratánková.