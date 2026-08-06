Penny Market a Coca-Cola rozjely obchodní válku v Česku. Lahve mizí z regálů
- Český trh zažívá raritní střet dvou silných jmen.
- Obchodní válka tuzemských divizí Penny Marketu a Coca-Coly však zatím generuje pouze poražené.
- Lahve mizí z regálů jednoho z největších řetězců, zákazníci tak musí pro oblíbený nápoj ke konkurenčním obchodníkům.
Nápoj Coca-Cola v posledních dnech postupně mizí z regálů více než čtyř set prodejen obchodního řetězce Penny Market v Česku. „Je mi líto, ale už několik týdnů Coca-Colu nezavážíme. Poslední kusy jsme doprodali před několika dny,“ říká pracovník, jenž doplňuje zboží v Praze-Strašnicích. Zákazník, který by si jeden z dlouhodobě nejprodávanějších nápojů na českém trhu přesto rád koupil, se tak musí přemístit do některého z konkurenčních marketů v okolí.
„Nemáme, už vůbec není,“ uvádí pracovnice Penny na Arbesově náměstí. Jiné pobočky, například na Náměstí 14. října nebo v Řepích, doprodávají poslední zásoby.
Coca-Cola zmizela i z on-line letáku Penny k datu 5. srpna, na rozdíl od nápojů jako Kofola, Birell, Mirinda, Ledový čaj Lipton, Magnesia, Korunní, Ondrášovka nebo Hanácká minerální voda. Tiskové oddělení Penny na dotaz e15 potvrdilo, že v současnosti nabízí kolové nápoje jiných značek, nikoliv ovšem Coca-Coly. Její vyřazení platí pro prodejní síť napříč republikou. Neodpovědělo už ale na opakované otázky, proč Penny končí se spoluprací s Coca-Colou a zda vyjednává o možném obnovení spolupráce.
Penny Market vs. Coca-Cola
„Pro Penny je vždy prioritou nabízet zákazníkům kvalitní produkty za co nejlepší ceny. Sortiment sestavujeme s ohledem na to, aby zákazníkům přinášel co nejlepší poměr ceny a kvality,“ naznačuje manažerka komunikace Markéta Smutná. Podobu obchodních podmínek s protistranou, na které minimálně prozatím nepanuje shoda, nekomentovala.
Společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko se rozhodla na otázky e15 ohledně vyjednávání s Penny neodpovědět, vzkázal mluvčí Václav Koukolíček s tím, že se jedná o „klasickou hru nervů“.
Obě strany obchodního konfliktu se totiž řadí k nejsilnějším hráčům ve svých kategoriích. Coca-Cola patří spolu se společnostmi Mattoni, Kofola, Maspex a Veseta k nejsilnějším prodejcům nealkoholických nápojů v Česku, což vyplývá hned z několika statistik, a to včetně analýzy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Spolu s ochucenými vodami a energetickými nápoji to byly právě kolové nápoje, ze kterých plynuly maloobchodním řetězcům největší tržby, konstatuje materiál, jenž zkoumal data za období od ledna 2020 do června 2024.
Analýza zároveň poukazuje na to, že Albert, Lidl, Kaufland, Penny a Makro patří k nejvýznamnějším prodejcům nealkoholických nápojů. Konkrétně Penny Market dosud nezveřejnil hospodářské výsledky za loňský rok, v tom předloňském zvýšil čistý zisk o 27 procent na 1,17 miliardy korun. V Česku utržil 62 miliard, meziročně o 12 procent více.
Aby obchodní spor vygradoval do fáze, že natolik poptávaný produkt zmizí z regálů, byť třeba jen dočasně, je v Česku velmi neobvyklý jev, upozorňuje Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. „Je to až ta poslední možná zbraň v situaci, kdy silný dodavatel tvrdě zneužívá své dominantní pozice, protože ví, že je pro obchodní řetězec velké riziko nemít produkty, které v nabídce zkrátka nesmějí chybět,“ říká Prouza.
Produkty typu Coca-Cola, Plzeňský Prazdroj nebo Kinder čokoládová vajíčka podle něj zákazník automaticky očekává, ať už jde nakupovat do řetězce kterékoliv značky. „Takové rozhodnutí děláte opravdu jako záchrannou brzdu. Když už jste pod takovým tlakem, že to ekonomicky přestane dávat smysl. Riskujete totiž, že se zákazník naštve a půjde nakoupit jinam. A ne jen Coca-Colu, ale celý nákup. Takže někoho z velkých dodavatelů vyřadíte jen v případě, že je riziko ztráty celého nákupu zákazníka menší než to, jaké ceny po vás chce dodavatel,“ dodává Prouza.
Mezinárodní bojiště
Obchodní spory, které vedou k vymizení nejpoptávanějších produktů z obchodů, jsou spíše výjimečné. Jedna z nejvýraznějších obchodních válek posledních let se rozhořela v září 2018 mezi řetězcem Kaufland a výrobcem potravin Unilever. Kaufland tehdy zastavil objednávky asi 480 položek do prodejen v Německu, například se jednalo o výrobky značek Knorr, Lipton, Dove, Domestos či Magnum. Zboží se nejprve doprodávalo, poté ho nahradila konkurence. Česká divize Kauflandu tehdy zastavila objednávky značek Knorr, Sunlight, Coccolino nebo Surf.
Novou dohodu uzavřel Kaufland s Unileverem až v listopadu 2019, tedy více než rok po vyřazení produktů. Obchodní řetězec tehdy komunikoval návrat produktů do regálů sloganem „Wiedersehen macht Freude“ – shledání přináší radost. Jeden z největších německých deníků Die Welt tehdy odhadoval výpadek tržeb Unileveru na stovky milionů eur, Kaufland patřil mezi jeho největší zákazníky.
Česká historie Coca-Coly se začala psát na konci druhé světové války, kdy se nápoj poprvé objevil v Československu spolu se spojeneckými vojsky americké armády. První Coca-Cola vyrobená v Československu sjela z výrobní linky v Modřicích u Brna v roce 1971. Zatímco tehdy se v brněnském závodě vyrobilo přes osmnáct milionů litrů nápojů, loni dosáhla produkce pražského závodu 416 milionů litrů. Zda se oblíbený nápoj do regálů Penny Marketu vrátí, je prozatím nejasné.