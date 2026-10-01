Cenový strop srazil ceny nafty až o tři koruny. Benzin reaguje pomaleji, část pumpařů sčítá ztráty
- Po zavedení cenové regulace Ministerstva financí ceny nafty u českých čerpacích stanic klesly často až o tři koruny na litr.
Většina velkých sítí i dálničních stanic upravila ceníky těsně k vyhlášeným stropům (48,72 Kč/l za naftu a 46,14 Kč/l za benzin), zatímco diskontní prodejci jako Tank Ono či stanice u řetězců Makro nabízejí paliva výrazně levněji.
Cenové stropy, počítané z třídenního průměru velkoobchodních cen a zastropované marže 2,50 Kč/l, budou platit do konce října a podle petrolejářů přinesou pumpařům v prvních dnech ztráty.
Nafta u čerpacích stanic v Česku ve čtvrtek po zavedení cenové regulace zlevnila. Často je cena za litr oproti středě až o tři koruny nižší, například na D5 ve Šlovicích za Plzní cena nafty za den klesla dokonce o 4,18 koruny. Benzin zlevnil jen někde, některé pumpy ho nabízely už ve středu za cenu, která byla pod cenovým stropem. Regulace cen platí ode dneška, maximální ceny činí 48,72 koruny za litr nafty, u benzinu je cenový strop stanoven na 46,14 koruny za litr. Někteří prodejci dnes nabízejí pohonné hmoty i výrazně pod cenovým stropem.
Čerpací stanice Shell na pražském Chodově ve středu odpoledne prodávala naftu za 51,90 Kč/l a benzin za 46,90 Kč/l, ve čtvrtek ráno ceny klesly těsně pod stropy vyhlášené ministerstvem financí. Naftu stanice nabízela za 48,70 Kč/l a benzin za 46,10 Kč/l. Stejné ceny měla stanice Shell i v Plzni na frekventované Koterovské ulici. Nafta tam za den zlevnila o 2,20 koruny, benzin o 40 haléřů. Těsně pod cenovými stropy měla dnes ceny také OMV v ulici Jana Želivského v Praze 3, kde cena benzinu klesla o 80 haléřů na 46,10 Kč/l a nafty o zhruba tři koruny na 48,70 Kč/l.
Za cenu určenou regulací nabízela dnes pohonné hmoty čerpací stanice Orlen v Hradci Králové na Brněnské ulici. Oproti středě zlevnila, ve středu tam litr Naturalu 95 stál 46,90 koruny a litr nafty 51,90 koruny. Ceny na úrovni vládních stropů byly také u Orlenu na dálnici D5 ve Šlovicích za Plzní. Nafta tam za den zlevnila dokonce o 4,18 koruny a benzin o 1,76 koruny na litru.
Čerpací stanice Makro u Velké Bystřice na Olomoucku dnes litr benzinu ve srovnání se středou zlevnila o korunu na 43,90 koruny a litr nafty o tři koruny na 46,90 koruny. Nedaleká čerpací stanice EuroBit prodávala litr benzinu stejně jako ve středu za 44,90 koruny, litr nafty zlevnila o 40 haléřů na 48,50 koruny. Čerpací stanice MOL v Olomouci ve středu za litr nafty účtovala řidičům 51,90 koruny a dnes 48,70 koruny. Litr benzinu zlevnila o korunu ze středečních 46,90 na 45,90 koruny.
O tři koruny na litru zlevnila naftu oproti středě také čerpací stanice u velkoobchodu Makro v Ostravě-Hrabové. Benzin tam je levnější o korunu. Nyní tam litr benzinu nabízí za 43,90 koruny a litr nafty za 46,90 koruny. Rovněž třebíčská čerpací stanice MOL v Pražské ulici dnes zlevnila litr nafty oproti středě o tři koruny na 47,90 koruny, cena litru Naturalu 95 klesla ze 45,90 na 44,90 koruny.
V Liberci se ceny u pump snížily, některé z těch nejlevnějších ale podle zjištění ČTK naopak ceny zvedly. V krajském městě bylo dnes možné litr benzinu natankovat od 43,50 Kč, o 40 haléřů levněji než ve středu. Maximální cena, zejména u benzinek na průtahu klesla z 46,90 koruny většinou na přípustné maximum - 46,14 Kč. Nafta zlevnila u některých čerpacích stanic o více než tři koruny, ještě ve středu se na průtahu tankoval litr za 51,90 Kč, dnes byly ceny na přípustném maximu 48,72 koruny. Litr nafty ale bylo dnes možné v Liberci natankovat už od 47,50 Kč u stanice EuroOil, patřící státnímu podniku Čepro, která proti středě zlevnila o 2,40 koruny na litru.
Nejlevnější je Tank Ono
Více než 2,50 koruny pod cenovým stropem nabízejí benzin například v české distribuční síti Tank Ono z Plzně, která dlouhodobě patří mezi nejlevnější v regionu i v ČR. Benzin prodává na všech svých pumpách za 43,50 Kč/l, oproti středě zlevnila o 40 haléřů. Naftu má za 47,90 koruny, o korunu levnější než ve středu. RobilOil v Sokolově, který bere paliva ze státního podniku Čepro, má dnes benzin za 43,90 Kč/l, zlevnil za den o 60 haléřů. Cenu nafty snížil ze středečních 50,50 na dnešních 47,50 Kč.
U některých prodejců se ceny benzinu oproti středě nezměnily. Například na čerpací stanici EuroOil ve Chvaleticích na Pardubicku stál dnes benzin 45,50 koruny za litr, stejně jako ve středu. Nafta se tam dnes prodávala za 47,90 korun za litr, což bylo o 2,30 koruny méně než ve středu. U stejného prodejce v Lednici i Hodoníně se cena naturalu také nezměnila, protože už ve středu byla 45,50 koruny. Naftu tam zlevnili na 47,50 koruny, ve středu se u nich prodávala nafta za 49,90 koruny. Stejná zůstala cena benzinu také v Praze 3 u čerpací stanice Medos ve Vinohradské ulici. Dnes se tam prodávala za 44,50 Kč/l, cena nafty tam klesla o 40 haléřů na 48,50.
Ministerstvo financí bude cenové stropy na jednotlivé dny stanovovat do konce října. Vypočítává je na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen, k nimž přičítá maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropovala na 2,50 Kč za litr paliva. Součástí vládních opatření je i snížení spotřební daně na naftu na 8,011 Kč za litr z původních 9,95 koruny za litr. U benzinu se spotřební daň nemění. Podle Unie nezávislých petrolejářů způsobí regulace v prvních dnech provozovatelům čerpacích stanic ztráty.