Konec výroby po více než 150 letech. Tradiční podnik na Plzeňsku zavírá závod, o práci přijde sto lidí
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- Společnost Wienerberger, největší výrobce cihel a pálených tašek v Česku, ukončí k 30. červnu 2027 výrobu v závodě Stod na jihu Plzeňska. Reaguje na dlouhodobě nižší poptávku, zejména na zahraničních trzích.
- Ukončení výroby se dotkne 100 zaměstnanců. Areál ve Stodu zůstane v provozu jako distribuční a logistické centrum pro pálené střešní tašky Tondach, uvedla firma.
- Ve stodském závodě se vyrábí střešní tašky a střešní doplňky.
Do konce června 2027 závod vyrábí. Zaměstnancům, s nimiž bude pracovní poměr ukončen, náleží odstupné podle zákoníku práce a kolektivní smlouvy. Wienerberger s nimi bude individuálně řešit uplatnění v ostatních závodech i v distribučním a logistickém centru a pomůže jim s hledáním nového zaměstnání, uvedla firma. O konkrétní formě podpory bude průběžně komunikovat se zaměstnanci. Firma Wienerberger, která patří do nadnárodního koncernu, má v Česku šest závodů a sídlo v Českých Budějovicích.
Rozhodnutí podle firmy reaguje na dlouhodobě nižší poptávku, zejména na zahraničních trzích, a je součástí efektivního řízení výrobních kapacit v rámci skupiny Wienerberger. Dostupnost výrobků na českém trhu ani služby pro zákazníky se nemění, uvedla společnost.
Zákazníků se změna nedotkne
„Rozhodnutí ukončit výrobu ve Stodu nebylo snadné. Výrobní kapacity ale musíme přizpůsobit skutečné poptávce a neustále je optimalizovat, abychom zajistili efektivní výrobu i potřebnou kvalitu. Ve Stodu pracují zkušení lidé, kterých si vážíme, a proto jsme o rozhodnutí nejdřív osobně informovali je. Se všemi, kterých se dotkne, budeme hledat individuální řešení," řekl jednatel společnosti Kamil Jeřábek.
Zákazníků se podle něj změna nedotkne. Do ukončení výroby závod vytvoří zásobu na více než rok prodeje, uvedla skupina. Distribuční centrum ve Stodu dále zajistí skladování, expedici i obvyklé zákaznické služby. Výrobu sortimentu převezmou ostatní závody skupiny Wienerberger. Klíčovou roli bude mít závod v Hranicích na Moravě, který bude plně vytížen a bude dodávat také do dalších zemí. Vybrané výrobky doplní moderní závody skupiny v Evropě, konkrétně závody společností Creaton a Terreal, sdělila v tiskové zprávě.
„Pro naše zákazníky se nic nemění. Vše, co bude trh poptávat, dodáme ve stejné kvalitě a se stejnými službami. Soustředění výroby do moderních a plně vytížených závodů je pro dlouhodobou konkurenceschopnost v Česku správná cesta," řekl Jeřábek.
Největšímu výrobci pálených cihel a střešních tašek v Česku, loni klesl zisk před zdaněním o více než 45 procent na 171 milionů korun. Obrat společnosti vzrostl o téměř devět procent na 3,65 miliardy korun.
Výrobní portfolio Wienerberger s.r.o. na trhu v Česku zahrnuje zdicí systém Porotherm, pálenou střešní krytinu a doplňky střech Tondach, obkladové a lícové cihly, keramickou dlažbu, betonové produkty a potrubní systémy. Společnost je součástí nadnárodního koncernu Wienerberger Group, největšího světového výrobce cihel a současně lídra v pálených střešních krytinách v Evropě. Cihelnu ve Stodě založil v 70. letech 19. století průmyslník Wilhelm Salz.