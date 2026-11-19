Přeceňujeme korunu a bojíme se tempa Polska. Přední manažeři pojmenovali brzdy tuzemského byznysu
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- Zástupci Kooperativy, T-Mobile a TMR se na konferenci e15 shodli, že budoucnost jejich byznysu spočívá v budování komplexních ekosystémů služeb a přímém vztahu se zákazníkem, nikoli v samotných technologiích.
- Šéf TMR Igor Rattaj upozornil na vyčerpané limity rozšiřování lyžařských areálů, zatímco zástupci pojišťovnictví a telekomunikací tlumili přehnaná očekávání od rychlých úspor díky AI.
- Druhá část se pak věnovala roli žen v nejvyšších patrech byznysu. V čem mají výhodu a co je naopak jejich slabina?
Budování komplexních ekosystémů, limity růstu v horských resortech i nutnost přijetí eura byly hlavními tématy panelové diskuse konference e15 Colors of Finance. V debatě moderované šéfredaktorem e15 Nikitou Poljakovem se střetli zástupci tří odlišných odvětví: Pavel Hadrbolec z T-Mobile, Igor Rattaj z TMR a Ondřej Poul z Kooperativy.
Ačkoliv pojišťovnictví, telekomunikace a volnočasový byznys představují zcela rozdílné světy, jejich představitelé se shodují na nutnosti dlouhodobých investic do služeb s přidanou hodnotou. Pojišťovny i operátoři proto výrazně investují mimo své původní jádro.
„Přestáváme si říkat finanční instituce. Lidem, kterým shoří barák, nechceme přinést na stůl bankovky, oni potřebují bydlet,“ uvedl ředitel centra likvidací Kooperativy Ondřej Poul. Pojišťovna proto podle něj buduje síť deseti autoservisů, stavební kapacity či síť čtyř set zdravotních sester a domácí péče. Kdyby měl k dispozici deset miliard korun, dal by je právě do tohoto servisního ekosystému, do něhož už Kooperativa vložila dvě miliardy.
Podobnou cestou se vydává i telekomunikační sektor. „Konektivita zůstává základem, ale rozvíjíme koncept Beyond the Core. Zákazníkům z řad domácností chceme nabídnout pojištění, energie i další navázané služby na jedné faktuře,“ popsal člen představenstva T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom Pavel Hadrbolec. Upozornil také, že datový provoz roste o 30 procent ročně, což vyžaduje trvale vysoké investice do infrastruktury. Do budoucna nevylučuje novou monetizaci sítě, například zpoplatnění garantované rychlosti při velkých akcích pro uživatele, kteří chtějí vysílat živě.
Lyžování na stropu a placené parkování
Zásadní posun zažívá i volnočasový byznys. Šéf společnosti Tatry Mountain Resorts (TMR) Igor Rattaj zdůraznil, že jeho firma se už dávno nesoustředí jen na lyžování. „Velký příjem už není z lyžařských areálů, ale z horských středisek s letním provozem, aquaparků a zábavních parků. Volný čas je komodita budoucnosti,“ uvedl Rattaj.
Tradiční lyžařská střediska v Česku, na Slovensku i v Rakousku podle něj narazila na své limity. „Možnosti škálovat se téměř vyčerpaly. Ve Špindlu se dokončuje propojení Medvědína se Svatým Petrem a tím to končí. Společenský konsenzus a ochranáři další rozšiřování nedovolí, navíc je tu klimatická změna,“ konstatoval Rattaj. Budoucnost vidí v letních aktivitách, vyhlídkách a stezkách v korunách stromů. Návštěvníky horských středisek zároveň upozornil na nevyhnutelný trend: „Budete platit za parkovné. Ceny pozemků stoupají tak vysoko, že parkování už nelze promítnout do ceny skipasu.“
Konference e15 Colors of Finance 2026: Nikita Poljakov, Pavel Hadrbolec, Igor Rattaj, Ondřej Poul |
AI jako rutina a přeceňovaná koruna
V otázce umělé inteligence tlumil přehnaná očekávání Ondřej Poul. Podle něj je představa, že pojišťovny propustí polovinu lidí a vyhrají díky levnějším produktům, krátkozraká. „Za tři až pět let budou mít tyto procesy automatizované všechny pojišťovny a stane se z toho standard. Pojištění si lidé sami od sebe nekupují. AI dá klientovi ratio, ale nedá mu emoci, ujištění a vztah. Klient bude platit za radu a pohled z očí do očí,“ míní Poul. Jako zásadní podceňované téma vidí budoucí přetížení státního sociálního a zdravotního systému, které si vynutí větší zapojení komerčního sektoru.
V závěru panelu diskutující pojmenovali slabiny tuzemského prostředí. Igor Rattaj vytkl českým i slovenským podnikatelům malou odvahu v marketingu: „Umíme vyprodukovat šikovné lidi, kteří dokážou uspět ve světě, ale neumíme budovat globální značky jako například Louis Vuitton.“
Pavel Hadrbolec varoval před zaostáváním za Polskem i přehnaným lpěním na vlastní měně. „V Česku přeceňujeme roli české koruny. Přál bych si, abychom se posunuli k euru, jeho absence způsobuje komplikace hlavně průmyslu. Zároveň se musíme zbavit nálepky montovny a nebát se rychlosti změn, kterou technologická transformace přináší,“ uzavřel Hadrbolec.
„Věřte si víc a říkejte si o peníze“
Druhý diskusní panel nesl podtitul Jak ženy mění pravidla byznysu. Bývalá generální ředitelka společnosti D.A.S. pojišťovna právní ochrany Jitka Chizzola popsala, jak v roce 1994 dostala možnost přinést do Česka úplně nový produkt, pojištění právní ochrany. „Byla jsem opravdu mladá, v necelých třiceti letech jsem se stala v Rakousku jednatelkou pro rakousko-francouzský joint venture. Otevírala jsem tady v Praze pro Česko a potom pro Polsko další joint venture. Měla jsem obrovskou školu a výhodu, že jsem měla vždycky výborné lídry, kteří mě vedli a dali mi šanci. Hodili mě totálně do vody, do studené. To je nejlepší,“ vzpomíná.
Ženy podle ní často mají schopnosti zamířit do nejvyšších pozic v byznysu, ale chybí jim více odvahy. „Pořád jsme ve světě, kdy je nám říkáno: ‚Dobrý, střední management,‘ nebo: ‚Napřed vychovej děti a potom můžeš dělat kariéru.‘ Ale když víte, že na to máte a chcete se s tím poprat, tak na to máte. Věřte si víc a říkejte si o peníze. Musíte ale vědět, že s tím je zodpovědnost a práce,“ radí.
Podle Andrey Lauren z Rockaway Capital se ženy často nehrnou do managementu, protože mají pocit, že jim za to nestojí dřina s korporátní politikou. „Ženy tradičně – o tom jsme se s Jitkou bavily – jsou dobré v tom, že makají, udělají práci šíleně dobře a myslí si, že to stačí. Že dobře udělanou práci někdo ocení. Takhle to bohužel nefunguje.“
„Čím výš je žena v organizaci, tím víc si musí budovat svoje kontaktní sítě. To je další věc, která ženám absolutně nejde. Chlapi si dělají výlety na kole nebo jdou do sauny, do bordelu, kamkoliv. Ale ženy to nedělají. Potom jim zásadně chybí síť, která je vytáhne s sebou, doporučí je na nějaké místo a podpoří,“ dodává Lauren.