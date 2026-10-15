Mimořádná daň pro rafinerie má vynést 5,5 miliardy. Mostecko varuje před dopady na průmysl
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- Hospodářská a sociální rada Mostecka varuje před dopady mimořádné daně na rafinerie a žádá její přehodnocení.
Nová daň se sazbou 50 procent by měla letos státu přinést přibližně 5,5 miliardy korun.
Opatření by podle kritiků dopadlo především na Orlen Unipetrol a mohlo ohrozit investice i pracovní místa.
Hospodářská a sociální rada Mostecka (HSRM) vyzvala vládu a parlament k opětovnému posouzení návrhu na mimořádnou daň pro rafinérský průmysl. Sněmovna návrh v úterý podpořila v prvním čtení, nyní ho projedná rozpočtový výbor. HSRM se obává jeho dopadu na investice, zaměstnanost a konkurenceschopnost průmyslu v Ústeckém kraji, který prochází transformací. Zároveň navrhuje, aby část výnosů z daně směřovala na modernizaci a dekarbonizaci průmyslových provozů v dotčených regionech.
Stát chce vybrat 5,5 miliardy korun
Předsedkyně HSRM Gabriela Nekolová považuje za důležité, aby případná daňová opatření neoslabovala podniky, které investují do modernizace, snižování emisí a plnění evropských ekologických závazků. „Pokud by část výnosů z této daně směřovala zpět do regionu na podporu transformačních a dekarbonizačních projektů, přineslo by to dlouhodobý přínos nejen pro místní průmysl a zaměstnanost, ale i pro stát a jeho klimatické cíle,“ uvedla.
HSRM upozorňuje, že průmyslové podniky v regionu již nyní nesou náklady spojené se závazky vyplývajícími ze Zelené dohody pro Evropu. Státní podpora podle rady tuto situaci dostatečně nezohledňuje. Využití části výnosu daně na modernizaci a dekarbonizaci rafinérských provozů by podle ní pomohlo zachovat konkurenceschopnost odvětví a stabilitu pracovních míst.
Daň může dopadnout na jedinou firmu v Česku
Návrh počítá se zavedením daně na letošní a příští rok. Vztahovat se má na firmy, jejichž celkové příjmy dosahují alespoň dvou miliard korun ročně a současně mají příjmy z rafinérské činnosti alespoň 50 milionů korun ročně. Zdaňovat se bude nárůst základu daně oproti loňskému roku, sazba má činit 50 procent. Podle ministerstva financí by výnos měl letos dosáhnout zhruba 5,5 miliardy korun. Peníze mají být výlučně příjmem státního rozpočtu.
Návrh mimořádné daně dříve kritizovala také Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje (KHK ÚK). Daň by se podle komory v Česku fakticky týkala jediného provozovatele rafinerií, společnosti Orlen Unipetrol, která vlastní rafinerie v Litvínově na Mostecku a Kralupech nad Vltavou na Mělnicku. Zahraniční dovozci pohonných hmot by podle KHK ÚK srovnatelnému zatížení nepodléhali, což může vytvořit nerovné podmínky.
Petrolejářská společnost Orlen Unipetrol varovala, že daň může ohrozit investice do rozvoje rafinerií, provozní bezpečnost i dekarbonizační projekty. Upozornila také na možné právní problémy spojené se zpětnou účinností daně. Podobné výhrady vznesla KHK ÚK, která poukazovala také na možné dopady na zaměstnanost a ekonomiku Ústeckého kraje.