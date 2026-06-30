Největší distributor plynu v Česku výrazně navýšil zisk. Pomohli mu i noví zákazníci
- Největší distributor plynu v Česku loni zvýšil čistý zisk o více než pětinu.
- GasNet distribuoval více plynu, připojil tisíce nových odběrných míst a rekordně investoval.
- Do budoucích výsledků se promítne i miliardová akvizice distribuční sítě od E.ON.
Společnost GasNet, která je největším distributorem plynu v Česku, loni vykázala čistý zisk víc než 2,87 miliardy korun. Meziročně si tak polepšila o přibližně 21 procent. Zhruba o desetinu vzrostly také tržby na 21,16 miliardy korun.
Vyplývá to z výroční zprávy podniku zveřejněné v obchodním rejstříku. Zisk loni výrazně zvýšila také mateřská skupina Czech Grid Holding. Loni vydělala 3,5 miliardy korun, její čistý zisk tak stoupl o více než 1,7 miliardy korun.
GasNet zajišťuje dodávky zemního plynu domácnostem a firmám na celém území ČR kromě Prahy a Jihočeského kraje, spravuje 65 tisíc kilometrů plynovodů, má více než 2,3 milionu zákazníků. Drží přibližně osmdesátiprocentní podíl na distribuci plynu v Česku.
Rekordní investice do modernizace plynárenské sítě
GasNet loni distribuoval do domácností a firem 63,3 terawatthodiny (TWh) plynu, což bylo meziročně o sedm procent více. Firmě vzrostl také počet odběrných míst, připojila celkem 15 406 nových odběratelů.
Celá skupina Czech Grid Holding, která zastřešuje GasNet společně se sesterskou firmou GasNet Služby, loni investovala přes 5,7 miliardy korun. Šlo podle GasNet o 720 staveb, při nichž bylo zmodernizováno 246 kilometrů plynovodů a 51 regulačních stanic.
Velkou akvizici za miliardy výsledky zatím neukazují
Zásadním milníkem loňského roku byla pro GasNet také akvizice společnost Gas Distribution, která provozuje distribuční síť plynu v Jihočeském kraji a v části Vysočiny. Gas Distribution spravuje síť 4 600 kilometrů plynovodů s celkem 111 tisíci odběrnými místy. Společnosti E.ON za ni GasNet zaplatil 8,2 miliardy korun. V hospodaření firmy za loňský rok se ovšem Gas Distribution zatím neprojevila, firmu totiž definitivně GasNet převzal letos v lednu. Do budoucna by se Gas Distribution měla do GasNet začlenit.
Většinovým vlastníkem GasNetu je polostátní skupina ČEZ od podzimu 2024. Za 55,21 procenta v distribuční firmě ČEZ zaplatil 846,5 milionu eur (zhruba 21,2 miliardy korun). Prodávaný podíl do té doby spravovala společnost Macquarie Asset Management. Dalšími akcionáři GasNetu jsou Allianz a kanadská BCI.