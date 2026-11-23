Objevili v Norsku ropu, po desítkách let odcházejí. ConocoPhillips prodá své aktivity za sto miliard
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- Další velká ropná firma opouští Norsko, největšího producenta v Evropě.
- Američané prodají své aktivity společnosti Vaar Energi.
- Ta se tím stane největší nezávislou ropnou a plynárenskou firmou v Evropě.
Americká ropná firma ConocoPhillips odchází z Norska. Své aktivity v zemi spolu s terminálem Teesside v Británii prodá společnosti Vaar Energi za 4,43 miliardy USD (99,3 miliardy Kč). ConocoPhillips se tak po společnostech ExxonMobil a BP stává dalším velkým ropným koncernem, který opouští Norsko, napsala agentura Reuters. Vaar Energi se díky transakci stane největší nezávislou ropnou a plynárenskou společností v Evropě podle produkce i zásob.
Firma ConocoPhillips učinila v roce 1969 v Norsku první významný objev ropy a zemního plynu. Norsko je v současnosti největším producentem ropy a zemního plynu v Evropě, očekává se ale, že produkce v zemi v nadcházejících letech klesne, protože mnoho starších ložisek se vyčerpává.
Velké energetické společnosti se při průzkumu zaměřují především na mimořádně rozsáhlá ložiska, která mohou obsahovat miliardu barelů ropy či více. Menší firmy, jako je Vaar, ale naopak vidí příležitosti i v menších nalezištích, například v Severním moři. Jejich těžbu totiž usnadňuje využití již existující infrastruktury, jako jsou těžební plošiny a ropovody či plynovody.
Ložiska firmy ConocoPhillips mají značné zbývající zdroje a rozvojový potenciál, řekl po uzavření dohody generální ředitel Vaar Nick Walker. Norská divize ConocoPhillips v roce 2025 vytěžila zhruba 120 tisíc barelů ropného ekvivalentu denně.
Jen průzkum a těžba
Vaar Energi vznikla v roce 2018 sloučením norské divize italské energetické skupiny Eni s producentem ropy a zemního plynu podporovaným soukromým investičním fondem HitecVision. Eni vlastní ve Vaar 63 procent.
Vaar se nadále hodlá soustředit výhradně na průzkum a těžbu, nikoli na činnosti v navazujících odvětvích, jako je rafinace nebo maloobchod. „Spolu s akvizicí BlueNord se díky této transakci staneme největší nezávislou společností zabývající se průzkumem a těžbou v Evropě,“ řekl Walker s odkazem na akvizici ropné firmy BlueNord z letošního léta. Obě transakce pomohou zvýšit těžbu Vaar do poloviny 30. let na více než 500 tisíc barelů ropného ekvivalentu denně z 383 tisíc barelů ropného ekvivalentu denně za devět měsíců letošního roku.
Terminál v Teesside nedaleko britského Middlesbrough, který ConocoPhillips také prodává, zpracovává a vyváží ropu a kapalné uhlovodíky získávané z norského ložiska Ekofisk. Zajišťuje také zpracování surovin od dalších producentů z oblasti Severního moře.
ConocoPhillips si ponechá svou londýnskou divizi, která zajišťuje obchodování s ropou, zemním plynem a kapalnými uhlovodíky, a také londýnské centrum zaměřené na obchodování se zkapalněným zemním plynem (LNG) na světových trzích.