Kde mají lidé s větrníky zkušenosti, více je podporují, ukázala studie
- Expert analyzoval referenda v posledních dvaceti letech.
- Ukázalo se, že zkušenost s větrníky zvyšuje podporu jejich další výstavby.
- Souběžně s volbami se bude konat 19 referend o nových větrnících.
V obcích, kde už větrné elektrárny stojí, hlasovalo v referendech v posledních 20 letech v průměru 67 procent obyvatel pro jejich další rozvoj. Naopak v obcích bez této zkušenosti bylo 80 procent proti a jen 20 procent pro. Vyplývá to z analýzy 71 referend o větrných elektrárnách z let 2006 až 2025, kterou provedl sociální geograf Bohumil Frantál z Ústavu geoniky Akademie věd ČR.
Analýza ukázala významnou souvislost mezi výsledkem referenda a tím, zda už lidé mají s větrnými elektrárnami bližší zkušenost. „V obcích, kde už v okolí větrné elektrárny stojí, nemají lidé takový strach z negativních dopadů a vnímají spíše pozitivní přínosy,“ uvedl Frantál.
Lidé také podle něj daleko častěji vyjadřují souhlasné stanovisko k větrným elektrárnám v referendech, kde jsou otázky k nim formulovány konkrétně, a ne obecně. U těch, ve kterých je například uveden konkrétní počet plánovaných staveb větrníků, případně další upřesňující informace, byl v dosavadních referendech poměr výsledků přibližně 70 ku 30 ve prospěch elektráren. U obecných otázek o možné výstavbě větrných elektráren byl poměr přesně opačný, tedy přibližně 30 ku 70.
Komora obnovitelných zdrojů energie spolu s Českou společností pro větrnou energii uvedla, že zatímco loňská referenda o výstavbách větrných elektráren dopadala zhruba vyrovnaně, v letošních dosavadních výsledcích výrazně převažují odmítavá stanoviska. Nyní se souběžně s komunálními a senátními volbami bude konat dalších 19 referend.
„Zóny přinesou víc škody než užitku“
Podle předsedy České společnosti pro větrnou energii Michala Janečka a předsedy Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpána Chalupy sehrává v letošních referendech důležitou roli téma takzvaných akceleračních zón. Ty ale samy o sobě nejsou konkrétním projektem, a jejich vymezení neznamená, že v daném místě automaticky vznikne určitý počet větrných elektráren, zdůraznil Janeček.
„Když se dnes mluví o akceleračních oblastech, lidé mohou slyšet především představu, že kolem jejich obce jednou vznikne velké množství větrných elektráren, které je obestaví ze všech stran. Obava z teoretického rozsahu budoucí výstavby pak lidi může vylekat a oni hlasují proti elektrárnám,“ dodal Janeček.
Podle Chalupy v případě otevřené komunikace s místními a předání ověřených a transparentních informací nebývá s akceptací výstavby problém. „Akcelerační oblasti svou netransparentností, nejasností a ve finále absurdními podmínkami nadělají víc škody než užitku,“ míní Chalupa.
Vláda na konci července schválila akcelerační oblasti pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve výrazně menším rozsahu, než předpokládal plán připravený minulou vládou. Kabinet omezil rozsah území určeného pro zrychlené povolování větrných elektráren na zhruba 11 procent původně navržené plochy. Z původně vytipovaných 110 lokalit zůstalo 61, z toho 49 určených pro větrné elektrárny a zbytek pro fotovoltaické elektrárny.