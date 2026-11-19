Mladí na byt dosáhnou. Musí ale začít v regionech, radí investor
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- Šest z deseti Čechů už nevěří, že dosáhne na vlastní bydlení, protože ceny bytů i hypoték dál rostou.
- Investor Oldřich Turner proto mladým doporučuje koupit nejdřív menší investiční byt v levnějším regionu, zatímco sami zůstanou v nájmu.
- Na start přitom podle tiskové zprávy jeho společnosti Herite stačí úspory kolem 300 až 400 tisíc korun, splátku hypotéky pak pokryje nájemník.
Nálada kolem dostupnosti bydlení je letos na podzim nejhorší za poslední roky. Podle průzkumu Generali Investments CEE šest z deseti Čechů neočekává, že dosáhne na vlastní bydlení, a téměř tři čtvrtiny lidí počítají s dalším zdražováním. Podle Deloitte Property Indexu potřebuje domácnost na pořízení průměrného bytu v Praze 16,9násobek hrubé roční mzdy, o dvě roční mzdy více než před rokem. Průměrná nabídková sazba hypoték podle Hypoindexu v říjnu vystoupala na 5,79 procenta, což znamenalo sedmý růst v řadě. Bankovní rada ČNB navíc 5. listopadu zvýšila základní repo sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta.
Dostupnost bydlení se přitom nezhoršuje jen v metropoli. V Ústeckém kraji podle analýzy Hypoindexu meziročně klesla o 22 procent, v Karlovarském o 18,8 procenta. Levnější regiony navíc zdražují rychleji než Praha. V Ústí nad Labem ceny bytů meziročně vzrostly o 16,5 procenta, v lokalitách podél dálnice D4 o 13 až 16 procent, zatímco v Praze o 7,3 procenta.
Investor Oldřich Turner, zakladatel společnosti Herite, která se zaměřuje na správu rodinného majetku, však nabízí jiný pohled. Přestože vlastní přes padesát investičních bytů, tvrdí, že mladá generace si vlastní bydlení stále může dovolit. Musí ale podle něj změnit strategii a nesoustředit se hned na nákup bytu ve městě, kde pracuje.
„Ta čísla jsou pravdivá, ale závěr, který z nich lidé dělají, pravdivý není. Že si mladí nikdy nebudou moct dovolit bydlení, je mýtus. Nedovolí si ho jedině tehdy, když budou trvat na tom, že první nemovitost musí být byt v Praze, ve kterém budou sami bydlet,“ říká Turner.
Bydlet tam, kde žiju. Kupovat tam, kde to vychází
Turner koupil první investiční byt v roce 2020. Dnes vlastní přes padesát nemovitostí, převážně v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji. Za patnáct let práce s bankami zprostředkoval klientům financování v objemu přes tři miliardy korun.
Podle jeho zkušeností se dnešní třicátníci často zaseknou na jediném kroku. Čekají, až naspoří dost peněz na vlastní byt v místě, kde pracují, zatímco ceny nemovitostí dál rostou.
„Rodiče kupovali jeden byt na celý život. Dnes dává větší smysl začít malým investičním bytem v regionu, kde je vstupní cena nízká a nájem pokryje splátku, a sám zatím bydlet v nájmu ve městě. Ten byt za vás splácí nájemník a za deset let máte vlastní kapitál, se kterým se dá jít dál,“ vysvětluje Turner.
I přes letošní zdražování zůstává Ústecký kraj nejlevnějším regionem v Česku. Za poslední tři roky tam přitom ceny bytů vzrostly o 73 procent. Rozdíl mezi Prahou a regiony se tak v absolutních částkách stále pohybuje v milionech korun.
První byt za dva miliony korun
Společnost Herite doporučuje mít při pořizování první investiční nemovitosti vlastní zdroje ve výši 15 až 20 procent kupní ceny a zároveň rezervu na šest měsíců provozu.
U bytu za dva miliony korun v některém z regionů by tak zájemce potřeboval 300 až 400 tisíc korun z vlastních úspor a dalších 60 až 80 tisíc jako finanční rezervu. Při hypotéce ve výši 1,6 milionu korun na třicet let a úrokové sazbě 5,79 procenta by měsíční splátka činila přibližně 9400 korun.
Pro srovnání, na průměrný byt v Praze potřebuje domácnost podle Deloitte 16,9 hrubých ročních mezd.
„Nemusíte vydělávat jako bankéř. Potřebujete plán, rezervu a disciplínu. Vysoký příjem ještě neznamená majetek,“ říká Turner.
Rodina jako investiční jednotka
Důležitou roli podle Turnera hraje také rodina, o které se v debatě o dostupnosti bydlení mluví méně. Velká část současné generace rodičů vlastní nemovitosti nebo úspory, které v příštím desetiletí přejdou na jejich děti. Záleží přitom na tom, zda se zděděný byt stane zanedbanou nemovitostí, nebo základem pro další budování majetku.
„Nejlepší start, jaký můžete dětem dát, nemusí být hotový byt. Může to být první investiční nemovitost, kterou spolu s nimi koupíte a naučíte je ji spravovat. Rodina, která má plán na dvacet let dopředu, se krize bydlení bát nemusí,“ říká Turner.
Právě na tomto principu stojí společnost Herite, kterou Turner představil letos v září jako family office zaměřený výhradně na budování rodinného nemovitostního portfolia. Její název odkazuje k dědictví. „Bohatství není to, co vyděláte. Je to to, co vybudujete, udržíte a předáte dál,“ dodává Turner.
Ne každý region je výhodná investice
Turner zároveň upozorňuje, že strategie založená na nákupu jakéhokoli bytu v levnějším regionu už nefunguje. V řadě lokalit se výnosy snižují, protože ceny nemovitostí rostou rychleji než nájmy. U bytů podél dálnice D4 se nájemné zvýšilo o necelá čtyři procenta, zatímco ceny bytů vzrostly o více než 13 procent. V Ostravě podle něj klesl čistý výnos některých pronajímatelů z osmi procent přibližně na polovinu. Mapování společnosti Herite navíc ukazuje, že v Chebu je k pronájmu zhruba 50 volných bytů a v Sokolově kolem 30.
„Doba, kdy stačilo koupit jakýkoli byt a nájem zaplatil hypotéku, skončila. Rozhoduje, jestli kupujete v lokalitě, kde je o nájem skutečný zájem, a jak postavíte financování, aby vám první byt nezablokoval druhý,“ říká Turner.
Rizikem jsou také změny pravidel. Od dubna 2026 platí doporučení ČNB bankám u investičních hypoték dodržovat přísnější limity. Ukazatel LTV by neměl přesáhnout 70 procent, tedy výše úvěru by měla činit nejvýše 70 procent hodnoty nemovitosti. Ukazatel DTI by neměl překročit sedminásobek čistého ročního příjmu žadatele. Ministerstvo financí navíc veřejně zvažuje vyšší zdanění investičních bytů.
Podle Turnera by takové opatření dopadlo především na nájemníky v regionech, kde jsou nájmy v absolutních částkách nízké a každé další zvýšení je znát. Vláda mezitím schválila program Dostupné nájemní bydlení 2.0 v objemu 5,8 miliardy korun, který má podpořit vznik až 2900 bytů.
„Stát může pomoct s nabídkou nájemních bytů, ale vlastní majetek za nikoho nepostaví. To je rozhodnutí každé rodiny,“ uzavírá Turner.