Češi si za bydlení připlácejí tisíce. Nová čísla ukazují, jak výrazně hypotéky zdražily
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- Banky v září poskytly hypotéky za 35,4 miliardy korun, meziročně o šest procent méně.
Průměrná úroková sazba nových hypoték vzrostla na 5,1 procenta a dál zdražuje financování bydlení.
Kombinace vyšších sazeb a větších úvěrů zvýšila průměrnou měsíční splátku oproti roku 2025 o 3 900 korun.
Banky a stavební spořitelny poskytly v září hypoteční úvěry za 35,4 miliardy korun. Ve srovnání s loňským zářím to znamená pokles o šest procent, proti srpnu se objem hypoték zvýšil o tři procenta. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně stouply o pět procent na 28 miliard korun. Úrokové sazby v průměru stouply na 5,1 procenta ze srpnových pěti procent. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
Hypotéky zdražují. Průměrná splátka vzrostla o tisíce korun
Počet nových hypoték v září vzrostl o 2,9 procenta meziměsíčně na 5 995, meziročně však zůstal o 12 procent nižší. Objem refinancovaných a navýšených úvěrů v září dosáhl 7,5 miliardy korun, byl tak o šest procent nad průměrem roku 2025 a o 91 procent nad průměrem roku 2024. Podíl refinancování na celkovém objemu klesl na 21,1 procenta, nacházel se tak poblíž loňského průměru. Průměrná sazba u refinancovaných hypoték v září činila 5,05 procenta, o 0,55 procentního bodu více než před rokem.
Průměrná úroková sazba u nových hypoték v září byla o 0,58 procentního bodu výše než před rokem. Svého nedávného dna dosáhla hypoteční úroková sazba v letošním březnu se 4,43 procenta. U průměrné hypotéky tento meziroční posun sazby zvyšuje ilustrativní měsíční splátku přibližně o 1 500 korun, tedy o 1,5 procenta čistého příjmu žadatele. Pro srovnání průměrná sazba v roce 2025 činila 4,58 procenta a v roce 2024 dosáhla 5,07 procenta.
Vysoké ceny nemovitostí brzdí poptávku, řešením mohou být kratší fixace
Zářijová hypoteční sazba byla o 0,31 procentního bodu nad zářijovým průměrem relevantních tržních „swapových“ sazeb. České tržní delší úrokové sazby, které mají klíčový vliv na hypoteční sazby, kde převládají tříleté fixace, zůstaly v září i v první polovině října v rostoucím trendu. České pětileté úrokové swapy v září navzdory nezměněné úrokové sazbě České národní banky (ČNB) 3,75 procenta vzrostly o 0,35 procentního bodu na průměrných 4,85 procenta. Dostaly se tak na nejvyšší měsíční průměr za posledních 12 měsíců a byly o 1,2 procentního bodu nad průměrem roku 2025.
„Český realitní trh po období dynamického růstu zažívá mírné ochlazení poptávky po investičních nemovitostech. Hlavní výzvou při nákupu nemovitosti je nyní kombinace vysokých cen a vysokých úrokových sazeb, které se kvůli rozkolísanému mezibankovnímu trhu drží na svých dosavadních maximech. Pro překlenutí této situace se klientům otevírá příležitost v podobě kratší, například dvouleté fixace. Ta může klientům poskytnout čas na stabilizaci trhu a přípravu na budoucí pokles ceny peněz při následné refixaci,“ uvedl produktový manažer České spořitelny Vilém Mádr.
Kombinace nárůstu úrokové sazby a vyšší průměrné hypotéky v září 2026 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2025 zvýšila průměrnou měsíční splátku nově poskytnuté hypotéky o 3 900 korun. Splátka hypotéky jeden milion korun s třicetiletou splatností se se současnými úrokovými sazbami pohybuje okolo 5400 Kč.