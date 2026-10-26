Největší realitní obchod roku v Česku. Trinity Bank koupila kus pražského Karlína za miliardy
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- Trinity Bank koupila od společnosti CA Immo kancelářský komplex Riverside v pražském Karlíně. Banka o tom informovala v tiskové zprávě.
- Výši transakce neuvedla, podle společnosti CBRE, realitního poradce prodávající strany, se jedná o největší realitní obchod letošního roku v Česku a zároveň největší letošní kancelářskou transakci ve střední a východní Evropě (CEE).
- Vedoucí oddělení průzkumu trhu v Cushman & Wakefield Kamila Breen řekla, že podle odhadu obchod stál přibližně 300 milionů eur, tedy zhruba 7,3 miliardy korun.
Součástí komplexu jsou kancelářské budovy Danube House, Nile House, Amazon Court, Mississippi House a Missouri Park s pronajímatelnou plochou přibližně 85 tisíc metrů čtverečních.
Výhradní možnost uzavřít obchod získala Trinity Bank koncem roku 2025. Transakce byla dokončena letos 22. října. „Riverside je pro nás dlouhodobá investice do jedné z nejlepších kancelářských adres v Praze. Karlín považujeme za nejžádanější kancelářskou čtvrť a Riverside k tomu přidává polohu u řeky, špičkovou architekturu a dlouhodobě fungující nájemní vztahy," uvedl ředitel realitní sekce Trinity Bank Radim Římánek.
Součástí akvizice je podle tiskové zprávy i převzetí správcovského týmu, který doplní stávající realitní sekci banky. Tým se sekcí by měl zajistit kontinuální provoz kancelářského komplexu a další rozvoj.
Trinity Bank naváže na dosavadní správu
V lokalitě poblíž Rohanského nábřeží a Rohanského ostrova je kromě kanceláří také několik restaurací a obchodních míst. Trinity Bank bude chtít navázat na dosavadní správu a investice předchozího vlastníka. Plánuje krom jiného pokračovat v aktivitách, jako je zimní kluziště a zprovoznit letní venkovní kino.
Kancelářská stavba Danube House byla nedávno zrekonstruována. Ještě před dokončením přestavby ale byla v březnu letošního roku plně pronajata. „U takového obchodu je dohoda o ceně jen malou částí práce. Jako banka jsme velmi obezřetní, a tak jsme nejen pečlivě prověřovali kupované aktivum, ale také se připravovali na to, co přijde po podpisu, aby nájemci nepoznali v provozu žádný výpadek," dodal Římánek.
Právní poradenství Trinity Bank poskytly advokátní kanceláře White & Case a Excelia. Komerční prověrku zajistila realitně-poradenská firma Knight Frank. Na straně prodávajícího působila jako realitní poradce společnost CBRE a jako právní poradce kancelář Dentons.
Podle dat Knight Frank se za první tři čtvrtletí letošního roku v Česku investovalo do nemovitostí zhruba 50,5 miliardy korun (2,08 miliardy eur). To bylo meziročně o 19 procent méně, rok 2025 byl ale, co se týká investic, do realit v Česku rekordní. Největší část kapitálu směřovala do kancelářských budov a následně do hotelů.