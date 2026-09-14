Miliardový nákup v Karlíně projde. Lapčíkova Trinity Bank získává pražská administrativní centra
- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže schválil prodej pěti kancelářských budov z komplexu Riverside Karlín české Trinity Bank.
Prodávajícím je rakouská společnost CA Immo a hodnota obchodu se odhaduje na přibližně 7,3 miliardy korun.
Akvizice pěti administrativních společností se tak řadí mezi největší realitní transakce posledních let v Česku.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil české Trinity Bank finančníka Radomíra Lapčíka nákup pěti kancelářských budov v Praze pod hlavičkou Riverside Karlín. Prodávajícím je rakouská CA Immo. Úřad o tom dnes informoval v tiskové zprávě.
Výši transakce ÚOHS neuvádí. Zpravodajský server Newstream.cz, který na obchod loni koncem listopadu upozornil, ale tehdy uvedl, že podle jeho informací je cena zhruba 300 milionů eur, tedy asi 7,3 miliardy korun. Jde tedy o jeden z největších realitních obchodů posledních let.
„ÚOHS konkrétně posuzoval změnu vlastníka firem RCP Alfa, RCP Amazon, RCP Beta, RCP Delta, RCP Gama, RCP ISC a CA Immo Real Estate Management Czech Republic. Právě tyto společnosti jsou činné v oblasti pronájmu nebytových prostor a pronajímají především administrativní a v menší míře také jiné nebytové prostory v jednotlivých budovách v komplexu Riverside Karlín,“ uvedl úřad.
Projekt Riverside Karlín tvoří budovy Mississippi House, Amazon Court, Nový Danube House, Nile House a Missouri Park. Stavba komplexu začala v roce 2003.
Největší realitní obchod
Transakce je jedním z největších realitních obchodů posledních let. Patří mezi ně například i loňský prodej pražského obchodního centra Palladium či hotelu Hilton Prague a letošní prodej pražského hotelu Vienna House a administrativního komplexu Port 7 v pražských Holešovicích.
Trinity Bank, která patří mezi menší české bankovní domy, stoupl loni zisk před zdaněním o osm procent na 758 milionů korun. Počet klientů banky přesáhl 226 tisíc.
Trinity Bank byla dříve záložnou Moravský Peněžní Ústav. Společnost byla založena v roce 1996 ve Zlíně a patřila mezi největší spořitelní družstva v ČR. Bankovní licenci společnost dostala od České národní banky v polovině prosince 2018, následně se přejmenovala na Trinity Bank. Akcionářská struktura Trinity Bank zahrnuje zhruba 9000 drobných českých akcionářů. Zakladatelem je podnikatel Radomír Lapčík.