Trinity Banking Group kupuje pražský komplex Riverside Karlín za 300 milionů eur
- Riverside Karlín, jeden z nejvýznamnějších kancelářských komplexů v Praze, mění majitele.
- Komplex za zhruba 300 milionů eur kupuje skupina Trinity Banking Group podnikatele Radomíra Lapčíka.
- Součástí transakce je pět moderních kancelářských budov, včetně ikonických Danube House a Nile House.
Na konci roku dochází k jednomu z nejzásadnějších realitních obchodů v Praze. Soubor kancelářských budov známý jako Riverside Karlín, zahrnující budovy jako Danube House, Nile House a další, mění majitele. Dosavadní vlastník CA Immo prodal celý komplex firmě patřící ke skupině Trinity Banking Group, kterou ovládá podnikatel Radomír Lapčík. Píše o tom server Newstream.
Cena transakce se pohybuje kolem 300 milionů eur, tedy něco přes 7,25 miliardy korun.
Komplex Riverside Karlín sestává z pěti moderních kancelářských budov. Kromě zmíněných Danube House a Nile House je součástí také Mississippi House, Amazon Court a Missouri Park.
Danube House, jedna z hlavních budov projektu, nabízí téměř 19 800 m² kancelářských prostor plus zhruba 1 200 m² komerčních prostor. Stavba je navržena architekty z ateliérů KPF a A.D.N.S. a patří mezi nízkoenergetické budovy. Prosklené atrium s kavárnami, restauracemi a obchody je propojeno tunelovým systémem s parkovištěm pro více než 250 aut. Design stavby částečně odkazuje na historický styl ikonické budovy v Hamburku — Chilehausu.
Nile House, další budova komplexu, nabízí zhruba 17 600 m² pronajímatelných kancelářských prostor. Je charakteristická použitím zelené brazilské žuly a skla, přičemž interiér dominuje dvoupodlažní atrium s točitým schodištěm a skleněnými výtahy.
Pro skupinu Trinity Banking Group jde o další výraznou investici: dříve již koupila například budovu na křižovatce ulic Celetná a Na Příkopě 33 (takzvaný Palác Trinity) a také kancelář Palác House.