Po Londýně přichází Varšava. Penta chystá miliardovou investici a nechce u ní skončit
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Penta Real Estate postaví ve Varšavě více než stometrovou kancelářskou budovu za 4,9 miliardy korun.
Polsko se po Česku, Slovensku a Velké Británii stane čtvrtým trhem developera.
Skupina plánuje v Polsku další investice do kanceláří i rezidenční výstavby.
Developerská společnost Penta Real Estate postaví v polské Varšavě více než stometrovou kancelářskou budovu za 4,9 miliardy korun. Bude mít 25 nadzemních podlaží a přibližně 37.300 metrů čtverečních pronajímatelné plochy. Projekt s názvem Vibe II již získal stavební povolení. Zahájení výstavby je naplánováno na druhou polovinu roku 2027 a dokončení v roce 2030. Penta o tom informovala v tiskové zprávě.
Pozemek k výstavbě Penta odkoupila od belgické developerské skupiny Ghelamco. Penta Real Estate získá projektové pozemky, stavební povolení a související práva. Prodávající Ghelamco bude na projektu nadále spolupracovat jako poskytovatel developerských služeb a koordinovat jeho výstavbu. Penta Real Estate si ponechá plnou kontrolu nad projektem a jeho dalším rozvojem.
Výšková kancelářská budova se bude nacházet v lokalitě City Centre West v blízkosti Rondo Daszyńskiego. Tato část se v posledních letech proměnila v jedno z hlavních obchodních center polské metropole.
Penta expanduje na čtvrtý evropský trh
Penta Real Estate nedávno zahájila nové projekty v Londýně a Polsko tak po České republice, Slovensku a Velké Británii bude pro developerskou společnost spadající pod stejnojmennou investiční skupinu čtvrtým trhem. V Polsku investiční skupina působí prostřednictvím společností Dr. Max, Fortuna a Penta Hospitals.
„Polský trh dobře známe, v minulosti jsme zde již působili a úspěšně tu podnikají také další společnosti skupiny Penta. Nechceme přitom zůstat u jediné investice. Ve Varšavě budujeme vlastní kancelář, kterou v příštím roce výrazně personálně posílíme a prostřednictvím které budeme dál rozšiřovat naše portfolio,“ řekl David Musil, ředitel Penta Real Estate. V Polsku se chce skupina zaměřit především na kancelářské projekty v centrálních lokalitách a rezidenční výstavbu.
Miliardové investice v Londýně
Vstup na britský trh s nemovitostmi Penta oznámila koncem loňského roku. Ve spolupráci s developerskou skupinou Ballymore plánuje postavit v lokalitách u Embassy Gardens, v Canary Wharf a v Brentfordu přes 1 000 bytů. Investice by měla činit přibližně miliardu liber, tedy zhruba 29 miliard korun. Začátkem listopadu pak skupina informovala, že postaví ve spolupráci s mezinárodní hotelovou skupinou Staycity Group v Londýně hotel za přibližně 6,7 miliardy korun.
Penta Investments byla založena v roce 1994. Působí ve více než 12 evropských zemích a zaměřuje se na maloobchod, zdravotnictví, development, finanční služby, výrobu a média. Penta Real Estate spravuje aktiva přesahující 3,4 miliardy eur (83 miliard Kč) a dokončila 50 developerských projektů. V Praze Penta staví byty například v projektech Mocca Vysočany, Nová Waltrovka či na Smíchově. Nové kanceláře pak připravuje v ulicích Hybernská, Vinohradská a v projektu Churchill III nad hlavním nádražím. Zároveň v hlavním městě připravuje větší přestavby na Florenci a na Vítězném náměstí.