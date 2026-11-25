Navrhl sídlo Applu i slavnou londýnskou Okurku. Teď jedná s Křetínským
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Světoznámý architekt Norman Foster jedná s Danielem Křetínským o projektu nového stadionu Sparty na Strahově.
Aréna pro 40 tisíc diváků by se měla stát centrem širšího urbanistického rozvoje lokality.
V Praze přibývá projektů světových architektonických hvězd, další vzniknou na Rohanu či ruzyňském letišti.
Jednadevadesátiletý britský architekt Norman Foster se v Praze už podruhé sešel s Danielem Křetínským. Měl s ním projednat podobu nového stadionu Sparty na Strahově pro 40 tisíc diváků. Autor londýnské Okurky či Apple Parku by tak mohl navázat na další hvězdy světové architektury, které v metropoli chystají významné projekty.
Organizátorům architektonického a designového festivalu Pulse v čele s Milošem Štěpařem se daří do Česka zvát největší ikony světové architektury. Po Danielu Libeskindovi a Kengovi Kumovi to byli naposledy dva nositelé architektonického Oscara – Pritzkerovy ceny. Na loňskou návštěvu Davida Chipperfielda letos navázal Norman Foster.
Do Prahy přijel nejen debatovat na Pulsu a převzít cenu za celoživotní dílo, ale také jednat o nových projektech. Sešel se se spolumajitelem finanční skupiny Penta Markem Dospivou a už podruhé se jednadevadesátiletý Lord Foster setkal také s Danielem Křetínským (spolumajitel CNC, která vydává e15.cz), s nímž podle dostupných informací jedná o projektu nového fotbalového stadionu Sparty na Strahově. Přesný obsah a stav jejich vyjednávání není znám. Ani jedna strana se k němu nevyjádřila. Pokud by ale skutečně stadion stavěl Foster, posunulo by to Strahov hodně vysoko.
Web Newstream včera v souvislosti s Fosterovou návštěvou připomněl, že o novém stadionu Sparty pro 40 tisíc diváků mluvil před časem pro specializovaný britský portál TheStadiumBusiness projektový manažer Křetínského EP Real Estate Tomáš Buchal. Nová aréna by se podle něj měla stát epicentrem širšího urbanistického rozvoje Strahova, kde nyní stojí chátrající stadion Evžena Rošického. Pro development je to jedno z nejexkluzivnějších míst v blízkosti Pražského hradu s krásným výhledem na město.
Nová dominanta Prahy
Projekt podle Buchala představuje nejen nový stadion, ale stavbu, která bude žít celý rok díky propojení sportu, zábavy a komunitního využití. Buchal kvůli projektu jede příští týden na summit v Manchesteru, kam se sjedou investoři, architekti a další experti na development z celého světa.
Shodou okolností právě v Manchesteru začínal svá architektonická studia Foster, který je ve svých 91 letech stále v plném pracovním nasazení. Ve studiích pak pokračoval na americké univerzitě Yale. Expert na velmi křehce působící stavby ze skla a oceli je vůdčí postavou high-tech architektury, v níž kombinuje nejpokročilejší materiály a technologie, minimalismus a splynutí s městem a přírodou.
Mezi jeho nejvýznamnější stavby patří skleněná kopule Reichstagu v Berlíně, nejvyšší most Evropy, Viadukt Millau v jižní Francii, který se v nejvyšším bodě pne do výšky 342 metrů. Pozornost si zaslouží také slavná londýnská Okurka (The Gherkin) nebo Apple Park v kalifornském Cupertinu z roku 2017. Ten je asi nejambicióznějším korporátním sídlem na světě. Kontinuální skleněná fasáda obepíná obrovský centrální park. Právě zkušenosti z takto mimořádných projektů dělají z Fostera ideálního adepta na stavbu nové sportovní arény nad Prahou.
Staveb světových architektů přibývá
Vystoupení v pražském Rudolfinu, kde s Fosterem vedl rozhovor známý britský architektonický publicista a autor mnoha monografií Deyan Sudjic, ukázalo, jak vitální Foster ve svých 91 letech je. Ve skvělé mentální a fyzické kondici se vášnivý běžec na lyžích, který ještě v 86 letech jel slavný Engadinský maraton, udržuje právě kombinací vysokého nasazení v architektuře i vytrvalostním sportu. Inspiraci pro organické tvary svých staveb sbírá právě při horských projížďkách na běžkách a kole.
Pokud bude Norman Foster skutečně v Praze stavět, bude to výrazný příspěvek do kolekce pražské světové architektury. Patří do ní Tančící dům Franka Gehryho či Zlatý Anděl od Jeana Nouvela. Naposledy Masaryčka, kterou pro Pentu navrhlo architektonické studio Zahy Hadid. Všichni tři jsou stejně jako Foster nositelé Pritzkerovy ceny.
Ve stadiu příprav jsou další velké projekty architektonických hvězd. Daniel Libeskind, kterého hostil Pulse před dvěma lety v Ostravě, připravuje pro Sekyra Group na pražském Rohanu ikonické rezidenční domy s náměstím Sekyra Flowers, v nichž by mělo být pět set nových bytů.
Slavný nizozemský architekt Winy Maas ze studia MVRDV, který působil i jako hostující vedoucí ateliéru na Fakultě architektury ČVUT, zvítězil v architektonické soutěži na stavbu tří nových objektů na pražském Letišti Václava Havla. Projekt nese jméno České lucerny. Právě tak by měl působit ze vzduchu při příletu do Prahy.