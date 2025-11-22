Kdo ovládá české hory? Tuzemská byznysová elita do nich chce v příštích letech investovat miliardy
- Tuzemské kopce už dávno nepatří jen lyžařům. Stávají se cílem miliardových investic a mění se v celoroční destinace.
- Od Klínovce přes Malou Úpu až po Kopřivnou pod Pradědem rostou nové projekty hotelů, lanovek i wellness resortů.
- Kdo za nimi stojí?
Petr Zeman / Klínovec
Jediný majitel společnosti Skiareál Klínovec, který tu má aktuálně rozjeté projekty za 200 až 300 milionů korun. Klíčovým projektem ve vzdálenější budoucnosti je chystaná velká lanovka, která by Klínovec propojila přímo s německým areálem Oberwiesenthal. Lanovka s kabinou pro 80 až 100 lidí by vedla vysoko nad údolím do Německa. Předběžné odhady hovoří o investici kolem půl miliardy korun. Zeman by se také rád pustil do výstavby hotelu, moderní restaurace, wellness, čímž chce posílit letní sezonu, která aktuálně tvoří zhruba 15 procent celoročních příjmů.
Igor Rattaj / Ještěd
Zatím není jisté, jestli společnost Tatra Mountain Resorts Igora Rattaje, která se kromě Ještědu podílí i na provozování areálu ve Špindlerově Mlýně, bude v Liberci pokračovat. Termín pro uplatnění opce vyprší nájemci městského lyžařského střediska letos v prosinci, případně příští rok v červnu, pokud město termín prodlouží. Slovenský miliardář několikrát prohlásil, že zvažuje opuštění Ještědu, pokud nezíská povolení k rozšíření střediska o další dvě sjezdovky. Rattajova TMR přitom provozuje i areály na Slovensku a v Rakousku.
Marcel Soural / Rokytnice nad Jizerou, Monínec
Marcel Soural, zakladatel a předseda představenstva společnosti Trigema |
Areál v Rokytnici nad Jizerou pořídila Souralova Trigema v roce 2023. Chce tu investovat 1,3 miliardy, a to i na třech brownfieldech, jež postupně přikoupila. Soural slibuje, že Rokytnice bude za 15 let hezčí než Špindlerův Mlýn. V plánu tam má vystavět i retenční jezero, jež má zajistit vodu na zasněžování, a také propojit skiareály Horní Domky a Studenov. Na Monínci zaujal systémem skladování sněhu na rok dopředu ve speciální termoizolační plachtě. Soural chce výrazně rozšířit i miniaturní areál na Samotách v Železné Rudě. A má zájem také o areál v Harrachově.
Martin Krupauer / Lipno nad Vltavou
Skiareál nad lipenským jezerem spoluvlastní tento architekt a developer s Milošem Kratochvílem. Oba stojí za novodobým vznikem obce, jež před třiceti lety prakticky neexistovala. Své zdejší projekty sdružují pod turistickou a ubytovací skupinu Conduco, jíž se daří: podle poslední účetní závěrky za hospodářský rok 2025 vydělala 44 milionů. Skupina zde provozuje také Stezku korunami stromů, Království lesa, hotel Element a protější restauraci Stodola. Krupauer s Kratochvílem také připravují stavbu dalších dvou sjezdovek a lanovky poblíž Loučovic.
Marek Dospiva / Špindlerův Mlýn
Marek Dospiva na konferenci Praha 2050+ |
Do Špindlu vtrhl jako velká voda z Labe. Ale přitom připlul od Vltavy. Penta, známá svými projekty v hlavním městě, objevuje horský development. V posledních měsících ve Špindlu předvádí to, co oficiálně popisuje jako „konsolidaci území v centrální části Špindlerova Mlýna“. Vybudovat tu chce nové centrum „českého Aspenu“ včetně nového náměstí. Bude to nepochybně největší proměna města za poslední desetiletí, navzdory tomu, že ve Špindlu již tradičně působí hodně hráčů z tuzemské miliardářské první ligy.
Martin Kulík / Malá Úpa
Tady je Kulíkovo, mohl by si klidně tento developer napsat na vjezd do východokrkonošské pohádkové obce. Kulík tu vlastní kdeco – vedle skiareálu také pivovar Trautenberk, restauraci Skimu i stejnojmenné apartmány. Příliš se o něm nemluví, o to pozoruhodnější byznysové hájemství buduje: je spoluzakladatelem nábytkářské firmy Techo, developerem ve společnosti Rodop, majitelem golfového areálu v Hostivaři, provozovatelem pivovarů Hostivar, Spojovna a Most i developerem na břehu Lipna.
Martin Kubík / Pec pod Sněžkou
Tím, čím je Kulík v Úpě, chce být Kubík v Peci. Už jednou výrazně proměnil tvář centra, když na místě bývalé prodejny potravin vybudoval ceněný Aparthotel Svatý Vavřinec. Developerská firma Fantastico rodiny Kubíkových z Litomyšle ale v tomto populárním krkonošském středisku chystá další zásadní projekt. U kapličky vybuduje Wellness & Spa resort Svatá Barbora, který otevře v první polovině roku 2028. Na interiéru projektu se podílí uznávané studio FormaFatal pod vedením architektky Dagmar Štěpánové. Ani tím Kubíkovy horské investice nekončí, plánuje další.
Michal Šnobr / Deštné v Orlických horách
Letitý akcionář ČEZ, investor, komentátor a „novodobý settler romantiky v českém pohraničí“, jak sám sebe nazývá, ovládl největší skiareál v Orlických horách před pěti lety. Koupil jej prostřednictvím své společnosti Hamaga. Resort disponuje šesti sjezdovkami, dvěma lanovkami a dvěma vleky. Právě o Deštné se rozšířila také Šnobrova síť rekreačních areálů Amenity Resorts, jejíž pobočky najdeme i na Lipně, ve Špindlerově Mlýně, Horních Věstonicích, Perné nebo v České Kanadě. Celkem jich chce Šnobr mít do budoucna až deset.
Jiří Rulíšek / Dolní Morava
Developer, který svůj byznys v oblasti rezidenčního bydlení dosud rozvíjel především v domovském Brně a jeho okolí, investuje také do horského střediska Dolní Morava. Do širšího povědomí se dostalo díky stavbě visutého mostu pro pěší, v době otevření nejdelšího na světě. Rulíškův byznys na Dolní Moravě je solidně ziskový, jeho firma Sněžník vydělala už druhý rok po sobě téměř půl miliardy před zdaněním. Rulíšek také spolupracuje na některých plánech Petra Zemana v Krušných horách. Společně chystají třeba developerské projekty v Jáchymově.
Petr Otava / Kopřivná pod Pradědem
Průmyslníkův Resort Kopřivná v Malé Morávce zaujal malým technologickým unikátem. Jako první lyžařské středisko na světě spustil v plném provozu odbavovací systém, díky němuž není třeba mít u sebe čip nebo čipovou kartu, stačí mobil. Zakladatel a výhradní vlastník MTX Group, jež zahrnuje Metalimex a další firmy zaměřené na průmysl a komodity, spoluvlastní Kopřivnou s Karlem Ležatkou, který areál vede. I on myslí na celoroční udržitelnost svého horského byznysu, vždy v létě se Kopřivná promění v Bikepark a Funpark.