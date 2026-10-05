Velká realitní rošáda. Vstupem Penty do Bubnů se rozhodlo ještě o jednom pražském brownfieldu
- Bubny patří k největším brownfieldům v hlavním městě.
- Nově se tu majetkově podílí Penta.
- To ovlivnilo majetkovou strukturu i u dalšího pražského brownfieldu.
Měl to být společný podnik skupin Penta a Kaprain. Developeři měli v plánu stavět v bývalém areálu Howden a vytvořit ve Vysočanech, na dohled od O2 arény, novou městskou čtvrť se stovkami bytů. Společnost Marka Dospivy ale z projektu vystoupila, což souvisí s další vlastnickou změnou v území.
Minulý týden se objevila zpráva, že se PPF chystá koupit některé firmy ze skupiny Kaprain. Nákup aktuálně posuzuje antimonopolní úřad, týká se každopádně mimo jiné také pozemků v areálu Howden ČKD. V jejím okolí už společnost vlastní významné nemovitosti jako O2 arenu, O2 universum, hotel Stages a přilehlý parkovací dům.
Přeskupení v pražských Vysočanech souvisí s jinou velkou realitní zprávou z poloviny srpna. Tehdy se změnila vlastnická struktura u pozemků na brownfieldu v Bubnech. Parcely tu vlastnila CPI, která se je ale rozhodla prodat J&T, později do projektu vstoupila také nově vzniklá investiční společnost Akipia, za kterou stojí zbrojař Michal Strnad a právě developerská společnost Penta. To následně rozhodlo i o osudu pozemků ve Vysočanech.
„Ve Vysočanech jsme dokončili klíčovou fázi land developmentu – nastavili urbanistický koncept a regulační rámec území a uzavřeli smlouvu o spolupráci i plánovací smlouvu. Projekt je tak dnes připraven vstoupit do finální fáze přípravy s předpokládaným zahájením výstavby přibližně do dvou let,“ líčí pro e15 mluvčí Penty Tomáš Weiss.
Společnost se nicméně rozhodla na projektu dál nepodílet - dala přednost lukrativnějším pozemkům v Praze 6. „Vysočany nadále vnímáme jako jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících částí Prahy s velkým potenciálem pro vznik moderní a dobře dostupné městské čtvrti. Aktuálně jsme nicméně přijali nabídku na odprodej našeho podílu, kde kupující konsoliduje pozemky v širším území. Transakce nám zároveň umožní soustředit větší část našich kapacit na nedávno získaný transformační projekt v pražských Bubnech,“ dodal Weiss.
Právě Bubny označil šéf realitní divize Penty Tomáš Musil za příležitost, která přichází jednou za generaci. „Pro Pentu je to jedinečná šance vytvořit nový kus Prahy na sto let dopředu,“ uvedl po vstupu do území Musil.
Větší a menší pozemek
Celková rozloha bubenského pozemku má asi 250 tisíc metrů čtverečních. Celkem tu má vzniknout přes deset tisíc bytů, které bude v budoucnu obývat více než 22 tisíc lidí. CPI tu drželo velkou část, další pozemky ale patří také například hlavnímu městu.
Naopak pozemky v Libni jsou o něco skromnější, kapacita brownfieldu je 53 tisíc metrů čtverečních. Podle starší urbanistické studie na území, by tu mohlo vzniknout zhruba tři a půl tisíce bytů. O definitivním počtu ale rozhodne teprve architektnickou-urbanistická soutěž.
Nedávnou zprávou je nicméně také to, že se Kaprain dohodl s Prahou na takzvaných kontribucích, což je částka, kterou developer poskytuje městu na vybudování potřebné infrastruktury. Částka za výstavbu u O2 areny by se měla vyšplhat na 497 milionů korun. Nejvíce investic půjde do výstavby velké základní školy přímo v lokalitě, z peněz by měl také vzniknout park, cyklostezka a pěší bulvár. Do třetice se kompletně přebuduje křižovatka ulic Českomoravská a Lisabonská.
Území ve Vysočanech patřilo dříve ČKD, a po víc než století se tu vyráběly motory. Následně přešel areál do rukou společnosti Howden, která se přesunula do výrobního areálu v Nehvizdech. Mezi O2 arenou a ulicí Freyova tak zbyly rozsáhlé pozemky, na kterých by měly vzniknout byty, obchody, ale například také nové náměstí. Kaprain koupil pozemky v roce 2019 s cílem vytvořit tu moderní městskou čtvrť. Penta do projektu vstoupila v roce 2023, kdy získala čtyřiceti procentní podíl. Cenu společnosti nezveřejnili, spekulovalo se ale o tom, že jde o obchod přesahující miliardu korun. Teď je nicméně všechno jinak.