Strnad míří vysoko. Ve Varšavě vstupuje jako hlavní investor do projektu za 20 miliard
- Investiční skupina AKIPIA Michala Strnada, Tomáše Brzobohatého a Marka Šmrhy vstupuje do projektu ve Varšavě.
- Mrakodrap vysoký 170 metrů má nabídnout 357 luxusních apartmánů. Jejich prodej začne příští rok.
- AKIPIA plánuje v blízké době několik dalších investic minimálně v hodnotě jednotek miliard korun.
Investiční skupina AKIPIA, za níž stojí Michal Strnad, Tomáš Brzobohatý a Marek Šmrha, vstupuje do dalšího velkého realitního projektu. Stane se hlavním investorem připravovaného mrakodrapu Roma Tower v centru Varšavy, jehož celkovou hodnotu investoři vyčíslují až na 20 miliard korun.
Budova má vyrůst do výšky 170 metrů a mít 48 nadzemních a šest podzemních podlaží. Projekt počítá s 357 apartmány, wellness zónou s 25metrovým bazénem a soukromým kinem. Návrh interiérů má na starosti italské studio Pininfarina.
AKIPIA se na projektu spojí s polskými developery Liebrecht & wooD a BBI Development a nadací Pro Bonum Foundation. Roma Tower už získala stavební povolení, zahájení stavby je plánováno na letošní podzim. Dohoda o vstupu Strnadovy investiční skupiny do projektu byla uzavřena na začátku října.
„Naším cílem je podílet se na projektech mimořádné hodnoty, které přetrvají po generace. Do tohoto projektu vstupujeme společně s předními hráči na polském realitním trhu a špičkovými dodavateli z celé Evropy,“ uvedl Marek Šmrha, managing partner a jeden ze zakladatelů AKIPIA.
Prodej bytů začne příští rok
Projekt má být podle developerů zaměřený na nejvyšší část rezidenčního trhu. Součástí investice mají být také úpravy okolních ulic Emilii Plater a Nowogrodzka. Plány počítají s novými chodníky, cyklostezkami a zelení, v dalších fázích také s rekonstrukcí přilehlého kostela svatých Petra a Pavla a dalších církevních staveb. Finální podobu Roma Tower chtějí investoři představit v roce 2027. Ve stejném roce by měl začít také prodej jednotlivých apartmánů.
Pro AKIPIA jde během krátké doby o druhý oznámený velký realitní projekt. Skupina vznikla spojením tří nezávislých investorů Michala Strnada, Tomáše Brzobohatého a Marka Šmrhy. V srpnu oznámila vstup do rozvoje pražské čtvrti Bubny-Zátory, kde získala 35procentní podíl a spolupracuje s Penta Real Estate a J&T. A podle informací e15 akvizice zejména v zahraničí vstupem do projektu varšavského mrakodrapu rozhodně nekončí. Mělo by jich být v blízké době hned několik, a to v hodnotě minimálně několik miliard korun.
Silná trojice investorů
Původně zbrojař Michal Strnad pracoval na vytvoření rodinné investiční kanceláře. Tato nově vznikající struktura měla fungovat nezávisle na průmyslových aktivitách holdingu CSG a jejím primárním cílem měla být efektivní diverzifikace Strnadova soukromého portfolia. Na tom se nic nemění, ale místo rodinné investiční struktury vznikla rovnou investiční skupina.
Strnad založil investiční skupinu společně s bývalým dvorním právníkem Petra Kellnera Tomášem Brzobohatým a Markem Šmrhou, bývalým investičním ředitelem Penty, který se Strnadem spolupracuje od července loňského roku. Brzobohatý, Šmrha a Strnad jsou členy správní rady skupiny. Šmrha je výkonným šéfem skupiny.
Šmrha je v pražském byznysovém prostředí uznávaným odborníkem na akvizice, ke Strnadovi přešel loni v době, kdy jeden z nejbohatších Čechů finišoval nákup fotbalového klubu Viktoria Plzeň. Někdejší investiční ředitel Penty měl naposledy na starosti rekordní akvizici 14procentního podílu v italské společnosti Pirelli, jednom z nejznámějších světových výrobců pneumatik. Strnad se díky ní stal třetím největším akcionářem společnosti.
Třetím mužem, který stojí za novou investiční skupinou, je zakladatel advokátní kanceláře BBH Tomáš Brzobohatý. Se Strnadem spolupracuje od září loňského roku a pomáhal mu například s letošním IPO společnosti CSG na amsterdamské burze.
Pro Petra Kellnera řídil například převzetí TV Nova, spojení České pojišťovny s Generali nebo nákup telekomunikačního obra O2 od španělské Telefóniky. Po Kellnerově smrti krátce působil ve vedení PPF jako zkušený manažer dosazený rodinou Renáty Kellnerové. Vazby s PPF přitom nezpřetrhal úplně. V posledním roce pracoval pro PPF a rodinnou společnost Kellnerových Amalar jako advokát na vybraných projektech.