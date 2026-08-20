Českem se šíří nebezpečný virus. Stojí za polovinou útoků na Windows a jde po citlivých datech
- Škodlivý program CloudEyE dál posiluje mezi kybernetickými hrozbami v Česku.
- V červenci stál podle bezpečnostní firmy Eset za více než 46 procenty zachycených útoků na počítače s Windows.
- Útočníkům otevírá cestu k programům, které dokážou z napadených zařízení krást citlivá data.
CloudEyE se v posledních měsících stal dominantní kybernetickou hrozbou pro tuzemské uživatele Windows. Zatímco v dubnu měl podle dat Esetu podíl 21,5 procenta a v červnu stál za více než pětinou útoků, v červenci jeho podíl vystoupal nad 46 procent. S výrazným odstupem následoval další stahovací program Agent.UWE s desetiprocentním podílem a LausivLoader s 3,5 procenta.
Samotný CloudEyE funguje jako takzvaný loader, jehož úkolem je dostat do napadeného zařízení další škodlivé programy a zároveň pomoci zakrýt hlavní cíl útoku. V Česku tímto způsobem šířil programy kradoucí informace jako jsou Agent Tesla, Formbook nebo SnakeStealer.
Ty mohou z počítačů získávat údaje o uživateli a zařízení, data z internetového prohlížeče a soubory cookies, ale také obsah schránky, ve které mohou být hesla, informace o bankovních účtech či adresy kryptoměnových peněženek. Některé z těchto programů dokážou sledovat také stisky kláves.
Pozor na podvodné e-maily
CloudEyE se k uživatelům dostává především prostřednictvím škodlivých e-mailových příloh vydávaných například za faktury, objednávky či jiné dokumenty.
Podle bezpečnostních expertů souvisí současná skladba hrozeb také s vývojem na černém trhu. Na takzvaném dark webu lze škodlivé kódy získat jako placenou službu, což je zpřístupňuje i méně zkušeným útočníkům. Právě využívání loaderů, jako je CloudEyE, jim umožňuje vést útok ve více krocích. První program má nenápadně proniknout do počítače a teprve následně stáhnout nástroj určený ke krádeži informací.