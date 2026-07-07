Microsoft propustí tisíce zaměstnanců, restrukturalizace tvrdě zasáhne herní divizi Xbox
- Microsoft s okamžitou platností ruší 4 800 pracovních míst a do konce finančního roku 2027 plánuje propustit celkem 6 400 zaměstnanců.
- Nejtvrdší rány zasáhnou herní divizi Xbox, která propustí pětinu lidí a kvůli zjednodušení řízení prodá až pět vývojářských studií.
- Cílem masivní restrukturalizace softwarového giganta je snížení nákladů a zrychlení rozhodování v éře rychlého rozvoje umělé inteligence.
Americká společnost Microsoft, jejímž spoluzakladatelem byl Bill Gates, v pondělí oznámila, že s okamžitou platností ruší 4 800 pracovních míst, což představuje 2,1 procenta jejího personálu. Jedná se o nejnovější krok tohoto softwarového giganta v rámci úsporných opatření v éře umělé inteligence.
Divize Xbox přijde o zhruba pětinu svých zaměstnanců, z toho 1 600 pracovních míst bylo zrušeno už v pondělí a další propouštění proběhne v následujících měsících. Celkem má jít o 3 200 míst, což je asi 20 procent. Také plánuje prodat až pět studií, aby zvýšila výnosy po letech rozsáhlých investic do této divize. V pondělí to oznámila e-mailem zaměstnancům a později dala na síť X šéfka divize Xbox Asha Sharmaová. „V roce 2027 se vrátíme k růstu,“ dodala Sharmaová.
„Způsob, jakým se technologie vyvíjí, zavádí a využívá, se mění rychleji než kdykoli předtím za dobu, co zde pracuji,“ napsala v pondělí ve zprávě zaměstnancům Amy Colemanová, personální ředitelka společnosti Microsoft a zaměstnankyně s 27letou praxí ve firmě.
Nejzásadnější restrukturalizace Xboxu
Jde o „nejvýznamnější restrukturalizaci v historii Xboxu,“ napsal Sharmaová. Některé úkoly podle ní procházejí čtrnácti stupni řízení a tato složitá organizační struktura zpomaluje rozhodování. Po tomto restartu by v budoucnu měly existovat pouze tři až pět stupňů řízení.
Microsoft navíc opouštějí čtyři vývojářská herní studia. Sharmaová zdůraznila, že v posledních letech klesl počet hráčů i čas strávený hraním na platformě Xbox.
Microsoft masově propouštěl už po akvizici herní společnosti Activision Blizzard, což byla transakce přibližně za 69 miliard dolarů (1,5 bilionu Kč). Na konci roku 2023 zrušil tisíce pracovních míst.
Podle Sharmaové je cílem restrukturalizace zajistit budoucí růst divize Xbox. Plánuje, že by společnost mohla časem dosáhnout více než jedné miliardy uživatelů denně.
Kromě oblasti videoher se plán restrukturalizace dotkne rovněž obchodních týmů. Do konce finančního roku 2027, který se uzavře na konci června 2027, dosáhne celkový počet zrušených pozic 6400.
Společnost Microsoft zaznamenala v roce 2026 dosud nejhorší výsledky mezi technologickými akciemi s tržní kapitalizací megacap. K pátečnímu zavření burzy její akcie poklesly o 19 procent, protože investoři se obávají, že generativní modely umělé inteligence by mohly nahradit velké části podnikového softwaru, zatímco vlastní modely a služby umělé inteligence společnosti Microsoft se zatím nestaly velkým hitem. V loňském roce provedla společnost Microsoft několik vln propouštění, včetně jedné, při které bylo zrušeno devět tisíc pracovních míst.