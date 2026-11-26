Česko má šanci na technologickou investici za desítky miliard. V Bruselu se ale mění pravidla hry
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- Evropská komise znovu odkládá výběr AI gigatováren, přihlášky se uzavřou nejdřív v únoru.
České Radiokomunikace chtějí gigatovárnu u Prahy a sázejí na evropské partnery i servery z Pardubic.
Datacentrum u Zbraslavi už vzniká a fungovat bude i v případě, že CRA v evropské soutěži neuspějí.
Evropská komise už nějakou dobu prohlašuje, že chce podpořit rozvoj umělé inteligence v čele s výstavbou na to specializovaných datových center, takzvaných AI gigafactories. Schvalovací proces těchto AI továren je ale ve značném skluzu. Výzvy byly vyhlášeny letos v červenci, o více než půl roku později oproti původnímu plánu. Na ně napojené přihlášky ze strany zájemců měly být uzavřeny začátkem listopadu, nakonec to ale bude až v únoru, pokud nedojde k dalšímu odkladu.
To představuje komplikaci i pro České Radiokomunikace (CRA), které jednu AI gigafactory chtějí postavit u Prahy. Firma udělala strategické kroky, aby uspěla. Třeba servery chce odebírat z Pardubic.
Evropská komise redukovala i původně plánovanou finanční podporu. Na gigatovárny mělo jít 20 miliard eur, skoro půl bilionu korun, nyní je z toho polovina. Půjde o kombinaci peněz z evropských fondů a státních rozpočtů. Komise počítá s dalšími investicemi ve výši 20 miliard eur ze strany soukromých subjektů.
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