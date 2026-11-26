Česká koruna zvládá tržní otřesy lépe než zlotý či forint. Má to ale jeden háček
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- Koruna zůstává nejodolnější měnou regionu, listopadové zasedání ČNB ji ale nečekaně oslabilo.
Trh podle analytiků přeceňuje chuť centrálních bank zvyšovat sazby, prostor pro posílení koruny je malý.
České státní dluhopisy ztrácejí lesk, i když jejich desetiletý výnos přesahuje 5,2 procenta.
Česká koruna v období zvýšeného tržního napětí opět vykazuje svou relativní výjimečnost v rámci celého středoevropského regionu. Dlouhodobě má nižší citlivost na globální dění, pohledem vývoje amerického dolaru, než polský zlotý a maďarský forint. V pětiletém období je její citlivost měřená takzvanou „betou“ vůči dolaru o více než třetinu nižší, ve dvouletém horizontu je v absolutním i relativním vyjádření ještě nižší. Také z oslabování regionálních měn od začátku listopadu, spojeného s vyšší averzí k riziku, zatím vychází koruna nejlépe.
Od listopadového zasedání České národní banky přesto oslabila o 0,4 procenta. Zasedání totiž po delší době přineslo pro trhy nezvykle holubičí překvapení. Od roku 2024 koruna kolem zasedání bankovní rady většinou posilovala, zřejmě i díky konstantně jestřábímu tónu centrální banky. Tentokrát však investory překvapila holubičí komunikace i nejtěsnější poměr hlasů, který nakonec stačil ke zvýšení sazeb.
Poptávka po dluhopisech klesá
Očekávání trhu se snažila tlumit také polská centrální banka. Zatímco ČNB letos zvýšila sazby již dvakrát, v Polsku zůstávají od začátku blízkovýchodního konfliktu beze změny. Investoři přesto od obou centrálních bank v horizontu jednoho roku očekávají zvýšení sazeb zhruba o 50 bazických bodů. Podle našeho analytického oddělení v Komerční bance mohou být opět zklamáni.
U ČNB předpokládáme stabilitu sazeb a v Polsku pouze jedno zvýšení o 25 bazických bodů. Pro výraznější posílení koruny ani zlotého příliš prostoru v nejbližších čtvrtletích proto nevidíme. Maďarský forint by naopak mohl dále těžit z pozitivního sentimentu kolem tamní ekonomiky po jarním vítězství Tiszy.
Méně příznivý obrázek nabízejí i české státní dluhopisy. Jejich výnosy za poslední tři měsíce narostly výrazněji než ve zbytku regionu a zhoršují se i některé rizikové ukazatele. Rozdíl mezi výnosem desetiletého českého a německého dluhopisu vzrostl na úroveň zhruba dvou procentních bodů a v průběhu letošního roku se významně přiblížil hodnotě v Maďarsku.
Rozšiřuje se také rozdíl vůči korunovému úrokovému swapu se stejnou splatností, což reflektuje slabší poptávku po českých státních dluhopisech navzdory jejich atraktivním výnosům, které nyní v případě desetileté splatnosti přesahují 5,2 procenta. Očekávání ohledně významné domácí fiskální expanze, která zvýší nabídku dluhopisů v příštím roce, tak mohou snižovat atraktivitu českých aktiv, respektive dluhopisů, a zároveň omezovat prostor pro další posilování koruny.