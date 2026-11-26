Aktualizováno: Českým firmám hrozí scénář, se kterým mnohé nepočítají. A nemusí ani vypuknout válka
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- Český průmysl není dostatečně připravený na moderní bezpečnostní hrozby.
- I pouhé přesuny vojsk NATO přes Česko mohou oslabit tuzemské podniky, a to i v době míru.
- Řešení, jak se na možné budoucí výzvy připravit, hledají mimo jiné Škoda Auto, ČEZ nebo Letiště Praha.
Tak rozbouřené geopolitické prostředí, ve kterém má český průmysl prosperovat, už dlouho nepamatuje. Motor tuzemské ekonomiky pociťuje především důsledky válek na Ukrajině i v Íránu, a to nejen ve formě výrazného růstu cen pohonných hmot, surovin či energií. Až dosud ovšem nemusel čelit skutečně náročným přímým výzvám, které se mohou brzy stát realitou.
Průmyslové zázemí Česka je přitom vystavěné na základech, které odpovídaly standardům minulého století. Objekty továren a schopnost zachovat výrobu i v mimořádných podmínkách jsou tak velmi zranitelné. Průmysl na hrozby moderního střihu není připravený, varují odborníci.
„Do pandemie jsme všichni jásali nad globalizací. Dnes trnete, zda vůbec budete mít materiály, zda budou včas, zda budete mít lidi. Jsme v permanentní krizi, byť se vám to třeba nezdá. Na ty civilní už ani nestíháme reagovat. Na vojenské hrozby není připravený nikdo,“ varuje Pavel Švagr, předseda Správy státních hmotných rezerv ČR a někdejší šéf Státního fondu dopravní infrastruktury.
Škoda Auto chrání díly pro koncern Volkswagen
Průmysl čelí nejen kybernetickým útokům, ale i těm konvenčním. Například žhářský útok na pardubickou zbrojovku LPP Holding z března, ke kterému se přihlásila radikální skupina The Earthquake Faction, vyšetřuje policie jako teroristický čin.
„V posledních letech se stalo vědomým a cíleným nástrojem hybridní války také narušování dodavatelských řetězců. Firmy proto musí perfektně vědět, kde se jimi odebírané díly vyrábějí, jakými cestami k nim putují, a musí mít připravené alternativy,“ uvádí ekonomka Jana Matesová, někdejší zástupkyně Česka ve Světové bance. Zmíněná Škoda odpovídá za sjednocení a strategické řízení dodavatelských řetězců celého koncernu Volkswagen od roku 2025. Matesová s představenstvem Škody Auto pracuje právě na identifikaci hrozeb a mapování celého řetězce. „Ještě před pár lety tohle neměli. Potřebujeme odpovědi na otázky, které si obvykle neklademe,“ dodává.
Rozpad dodavatelských řetězců je zdaleka nejen pro tuzemský „autoland“ klíčové téma. Některé firmy se proto snaží počítat pravděpodobnost jednotlivých scénářů, vyčíslovat jejich finanční dopad a podle toho sestavovat alternativní postup – třeba pro případ blackoutu, tedy rozsáhlého výpadku elektrické energie.
„Ať si firmy sáhnou do svědomí, zda by v takové situaci měly zajištěné například pohonné hmoty. V míru je mají, ale co v mimořádné situaci? Pokud stát nevyhlásí některý speciální stav, Správa státních hmotných rezerv zásoby neuvolní. Potkáváme se s tím stále častěji. Všichni volají hasičům nebo nám. Firmy se ale musejí bavit se svými dodavateli a zajistit si pohonné hmoty i pro případ krize. Není to triviální věc,“ zdůrazňuje Švagr.
Firmy nepočítají s povinnou pomocí státu
Jakkoliv plnoformátová válka Česku bezprostředně nehrozí, i v mírových podmínkách by muselo zajistit podporu ozbrojeným silám NATO, pokud by se přes republiku přesouvaly nebo na jejím území pobývaly, upozorňuje Scarlett Waitzmanová, expertka na plánování, krizové řízení a strategickou odolnost. Podpora může spočívat v poskytnutí zásob léčiv, krevních produktů, potravin či pitné vody. To by nejen pro průmyslovou základnu znamenalo další zátěž.
„Je třeba zohlednit i to, že v krizi komplexního charakteru bude mít stát požadavky třeba i na ty firmy, které nejsou součástí bezpečnostní infrastruktury státu. Jednoho krásného dne může stát vyžadovat podporu firem nejen pro civilní potřeby obyvatelstva, ale i pro ozbrojené síly NATO,“ upozorňuje dále Waitzmanová, která je bývalou zástupkyní ČR při NATO v Bruselu.
Evropská unie v koordinaci s NATO připravuje rámcové nařízení k vojenské mobilitě, které by mělo v případě „krize komplexního charakteru“ zapojit soukromé subjekty do podpory státu. „Některé firmy o problematice vědí a plánují. Obvykle ale nepočítají s podporou pro ozbrojené síly. Tím pádem pak můžeme zjistit, že zdroje použijeme buď pro civilní potřeby obyvatelstva, nebo pro ozbrojené síly,“ dodává Waitzmanová.
Nejedná se přitom o scénář zanedbatelné pravděpodobnosti. Pokud by Rusko testovalo soudržnost NATO, před čímž v úterý varoval náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč, aliance by se bránila spouštěním obranných mechanismů. „Podstatou mechanismů je odstrašit Rusko od eskalace. A součástí odstrašení je přesun prostředků na východní křídlo. To se může stát brzy. Stát by na to přesunutí měl být připraven, protože jestli jako stát něco nechceme, tak bojovat,“ dodává Waitzmanová, bývalá vedoucí oddělení plánování na ministerstvu obrany.
Smíšená civilní a vojenská doprava na dálnici
Například zmíněná Správa hmotných rezerv v současné době připravuje tendry, kterými chce nakoupit položky, jimiž by Česko coby hostitelská země podpořilo ozbrojené síly NATO. Může se jednat o vodu, stany nebo potřeby pro případ blackoutu.
Už pandemie covidu-19, válka na Ukrajině nebo konflikt v Íránu stály v Česku vyrábějící automobilky nebo jejich dodavatele miliardy korun. Ve srovnání s finančními důsledky přímého vojenského konfliktu by to byly pouze drobné. Pokud by Česko hostilo spojenecké ozbrojené síly, Rusko by na tuzemském území podnikalo sabotáže, domnívá se Petr Mlejnek, plukovník ve výslužbě a bývalý ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace: „Udělali by vše pro to, aby posun zpomalili. Mosty budou odpáleny, infrastruktura poničena. Na dálnicích by se mísila civilní a vojenská doprava.“
Hrozbu přitom nepředstavuje zdaleka jen Rusko. „V západní Evropě vidíme obrovské demonstrace. Jen v Německu jsou desetitisíce pravicových a levicových radikálů. Bouří se, nelíbí se jim například vysoké náklady na bydlení,“ připomíná Mlejnek. Hrozbu podle něj představuje i potenciální radikalizace zlomku z milionů muslimů žijících v Evropě.
Z radikalizovaných jedinců se mohou stávat amatérští či drobní kriminálníci, které k sabotážím stále častěji najímají ruské zpravodajské služby, varují evropské bezpečnostní instituce. Odměny se přitom mají pohybovat v nízkých řádech stovek až tisíců eur. Mezi takové případy mohl patřit i případ Kolumbijce, který předloni zapálil autobus v garážích pražského dopravního podniku. Soud ho uznal vinným z teroristického útoku a poslal na osm let do vězení. Policisté se zabývali i napojením na Rusko, prokázat se ho nepodařilo.
Investice jako řešení
Inspiraci, jak posilovat odolnost, hledají české firmy mimo jiné na Ukrajině. „Na misích tam se mnou byli zástupci Letiště Praha nebo ČEZ. Nezáleží na tom, jestli firma čelí nějakému výpadku kvůli dopadu rakety nebo útoku skupiny extremistů. Záleží na tom, aby s tím počítala a měla například záložní zdroj energie,“ říká Tomáš Kopečný, zmocněnec Hospodářské komory ČR pro Ukrajinu. Bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny a náměstek ministra obrany pro průmyslovou spolupráci varuje i před množícími se kybernetickými útoky.
„Není to jen o úniku dat, ale i o tom, že útoky mohou směřovat na reputaci daných podniků,“ dodává Kopečný. Útočníci například mohou jménem firmy rozesílat falešné informace na veřejnost uvěřitelným způsobem.
Řešení, jak připravit český průmysl na hrozby moderního střihu, spočívá především v investicích do odolnosti. Takové investice jsou ale u managementů firem často nepopulární, protože nutně nevedou k navyšování zisků, poznamenává ekonomka Matesová. Účet za nepřipravenost na krizi ovšem zpravidla bývá násobně vyšší. „Když přijde blackout, potřebujete generátory elektřiny nebo komunikační zařízení pro stav bez internetu a telefonů. To nejsou drahé položky, spíše je to o přípravě zásob,“ míní Matesová.
Řadě českých průmyslových firem se nicméně otevírá příležitost, jak na evropské snaze o posílení vlastní bezpečnosti vydělat. Ve hře je více zakázek od zbrojovek, ale i evropských grantů. Například z programu EDIP lze získat prostředky na vybudování nebo navýšení výrobních kapacit zbrojovek, na posílení bezpečnosti dodavatelských řetězců a obranyschopnosti EU.
Uspět mohou i firmy mimo obranný průmysl, tedy například i ty z automotivu, které se pokoušejí snížit závislost na stagnujícím odvětví. V období let 2025 až 2027 pracuje EDIP s 1,5 miliardou eur, grant může financovat 35 až 100 procent uznatelných nákladů: například na zaměstnance, na výstavbu areálu nebo na nákup výrobní linky.
Uzávěrka pro žádosti v rámci aktuální výzvy je 16. února příštího roku. „Podporovány jsou například letadla, obrněná vozidla, drony, radary, dělostřelecké raketové systémy nebo námořní plošiny,“ říká Markéta Jechová, členka expertního týmu poradenské PwC. O rostoucím významu odolnosti firmy v novodobém pojetí napovídá i fakt, že větší šanci uspět s žádostí o grant mají produkty, které jsou odolnější vůči kybernetickým hrozbám.