Umělá inteligence, akcie nebo ETF, lidská podpora a méně paniky. Jací jsou čeští investoři?
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- Klienti při menších propadech častěji dokupují a méně podléhají panice, říká Vladimír Holovka z XTB.
- Investiční aplikace jim vedle obchodování nabízejí automatické nákupy i shrnutí zpráv pomocí umělé inteligence.
- Rozhodnutí, do čeho vloží peníze, však podle něj musí zůstat na investorovi.
Jak se s vývojem demografie mění poptávka po investicích, stávají se běžnou součástí života?
Obecně ano. Nejvíce nových klientů přichází ve věku dvacet až čtyřicet let a lidé do třiceti podle našich údajů tvoří přibližně 35 procent klientely. Mladší generace přistupuje k penězům odpovědněji, než se jí někdy přisuzuje. Vnímá význam dlouhodobého zhodnocování a počítá s tím, že se v budoucnu nebude moci spolehnout pouze na státní penzi. Většina podle mě neočekává, že během několika týdnů zbohatne. Zájem je výrazný také o burzovně obchodované fondy, tedy ETF. Investiční plány složené pouze z nich využívá zhruba 45 procent našich klientů. Mladší investoři jsou sice ochotnější přijímat riziko, s rodinou a dalšími závazky ale obvykle přichází větší opatrnost.
Jak reagují investoři na poklesy trhu?
Chování investorů se podle mé zkušenosti zlepšilo. Ještě před několika lety jsme častěji viděli, že lidé při prvním výraznějším propadu prodali celé portfolio. Dnes už takové reakce pozorujeme méně a při menších poklesech naopak častěji dokupují. Rizikem zůstávají emoce a snaha reagovat na každý pohyb trhu. V reakcích na zprávy je proto podle mě důležitý odstup, zejména pokud investor původně uvažoval v horizontu mnoha let.
Zmínil jste zájem o jednodušší obsluhu investic. Reakcí XTB je platforma Investiční plány. Co nabízí?
Především provedení pravidelných nákupů. Klient může zvolit hotový plán s globálním rozložením, plán zaměřený na určité odvětví, nebo si sestavit vlastní kombinaci. Vedle ETF může zahrnout také jednotlivé akcie. Nákupy se mohou automaticky opakovat v týdenním, měsíčním či čtvrtletním intervalu. Poměr jednotlivých investic lze upravit jedním pokynem. Pro člověka, který se ztrácí v nabídce tisíců nástrojů, je to jednodušší cesta k obsluze portfolia. Neznamená to ale, že za něj přebíráme investiční rozhodování. Jak bude plán vypadat, volí sám podle svého cíle a ochoty přijmout riziko. Je potřeba rozlišovat mezi automatizací nákupu a rozhodnutím, co se má nakoupit.
Do aplikace zapojujete AI. Jak má klientům v investování pomoci?
Nevstupujeme do jejich samotného rozhodování, ale pomáháme jim zorientovat se v množství informací. Proto jsme do aplikace přidali modul, který shrnuje, jak se o konkrétní akcii nebo ETF píše. Umělá inteligence prochází tisíce online článků a na obrazovce nákupu zobrazí nejvýše tři argumenty, které média uvádějí pro růst, a tři pro pokles. U každého bodu je odkaz na zdroj. Investor vidí, co se kolem titulu právě diskutuje, a může si jednotlivá tvrzení ověřit.
Kde vedle digitálních nástrojů zůstává prostor pro lidský kontakt?
S běžnými praktickými dotazy klientům pomáhá AI chat, který je dostupný nepřetržitě na webu, v aplikaci i na platformě. Odpovídá na základní otázky k ovládání nebo k naší nabídce a připojuje odkazy na zdroje. Když klient potřebuje další pomoc, může se nechat přepojit na člověka. Naše zákaznická podpora mluví dvaceti jazyky a automatické vyřizování běžných dotazů jí uvolňuje více času na individuální péči. Zvlášť u začátečníků nejde pouze o vysvětlení investičního rizika. Někdy potřebují projít ovládání platformy nebo první nákup. V takové situaci mají význam srozumitelné praktické příklady a postupné získávání jistoty. Vzdělávání proto nabízíme v různých formách, od videí a článků přes webináře až po kurzy. Cílem je, aby klient postupně dokázal rozhodovat samostatně.
Vladimír Holovka je ředitelem XTB pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Do společnosti nastoupil v roce 2010 a od roku 2013 působil ve vedení obchodního oddělení. Regionálním ředitelem se stal v roce 2025. Studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze a profesně se věnuje rozvoji obchodních strategií, práci s klienty a jejich orientaci na finančních trzích.