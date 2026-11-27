Karel Pražák míří do vedení zbrojovky. Šéf skupiny Kaprain usedne v dozorčí radě holdingu Colt CZ
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Majitel investiční skupiny Kaprain Karel Pražák usedne od 30. listopadu v dozorčí radě zbrojařského holdingu Colt CZ.
Jeho jmenování navazuje na lednovou transakci, při níž skupina Kaprain prodala Coltu většinové podíly ve firmách Synthesia Nitrocellulose a Synthesia Power a stala se jeho třetím největším akcionářem.
Holding Colt CZ, který patří mezi přední světové výrobce palných zbraní, munice a nitrocelulózy, o rozhodnutí dozorčí rady informoval v pátek.
Majitel investiční skupiny Kaprain Karel Pražák bude od 30. listopadu členem dozorčí rady zbrojařského holdingu Colt CZ, informovala skupina Colt CZ. O jeho členství rozhodla dozorčí rada Coltu CZ ve středu. Kaprain je od letošního ledna třetím největším akcionářem zbrojařské skupiny, a to v souvislosti s dokončením akvizice 51procentního podílu ve společnostech Synthesia Nitrocellulose a Synthesia Power skupinou Colt CZ.
„Jsem velmi rád, že v dozorčí radě Colt CZ Group můžeme přivítat Karla Pražáka. Jeho dlouholeté zkušenosti v oblasti strategických investic, finančního řízení a rozvoje průmyslových společností budou cenným přínosem pro další rozvoj naší skupiny,“ řekl předseda dozorčí rady Colt CZ Group Jan Drahota.
Člena dozorčí rady skupiny volí standardně valná hromada, v mezidobí ale může zvolit dozorčí rada na neobsazené místo nového člena, který vykonává funkci dočasně. Na následující valné hromadě se poté rozhodne, zda tento člen v dozorčí radě zůstane, či nikoliv, sdělilo mediální zastoupení Coltu CZ.
Tím, že Colt CZ získal 51procentní podíl ve společnostech Synthesia Nitrocellulose a Synthesia Power, získala zároveň společnost Kaprain Chemical Limited zhruba desetiprocentní podíl na základním kapitálu Colt CZ Group.
Pražák založil skupinu Kaprain v roce 2013. Soustředí se na šest základních oblastí: průmysl, nemovitosti, sport a zábava, finance, retail a média. V současnosti má přes 6000 zaměstnanců, obhospodařuje majetek v hodnotě přes 50 miliard korun. Průmyslová divize skupiny Kaprain se soustředí především na chemický průmysl. Kromě pardubické Synthesie ji tvoří ústecká Spolchemie, slovenský Fortischem a gumárenské závody Rubena a Trelleborg Bohemia.
Colt CZ je předním světovým výrobcem palných zbraní, munice a energetické nitrocelulózy pro ozbrojené složky a komerční trh. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Colt Optics, Dan Wesson, Sellier & Bellot, Spuhr, swissAA a 4M Tactical.
Skupina sídlí v České republice. Ve svých 13 výrobních závodech v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává více než 4500 lidí. Od roku 2020 je skupina kotovaná na Burze cenných papírů Praha a letos v dubnu dokončila duální listing na burze Euronext Amsterdam. Jejím největším akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.