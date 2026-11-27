Havlíčkovo ministerstvo proniká do armády. Posílí vliv na zbrojní zakázky včetně servisu
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- Ministerstvo průmyslu přebírá odpovědnost za zapojení českých firem do nákupu amerických stíhaček či německých tanků.
- Bude pomáhat podnikům získávat podíl také na zajišťování celoživotního servisu zbraňových systémů.
- Technika bude sloužit několik desetiletí a její opravy a modernizace mají přihrát firmám byznys.
Státní pomoc zbrojařům a dalším výrobcům nebo univerzitám se zapojováním do velkých armádních zakázek posílí. Původně měla na jaře skončit, zatrhl to ale vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Z bývalé sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany, kterou hodlal šéf rezortu Jaromír Zůna (za SPD) zrušit, se stal zvláštní odbor Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), které spadá pod Havlíčka.
Podle informací e15 se pravomoci odboru rozšíří o dohled nad takzvanými servisními smlouvami. Český obranný průmysl a také vysoké školy by se tak mohly více podílet na mnohamiliardových kontraktech.
Odpovědnost za F-35 či tanky
Nový odbor obranně-průmyslové spolupráce MPO vedený právníkem Matějem Bendou aktuálně přebírá odpovědnost za účast tuzemských firem ve vůbec největších vyzbrojovacích projektech. Je to nákup 24 amerických nadzvukových letounů F-35, 44 německých tanků Leopard poslední generace 2A8 a dvou brazilských středních transportních letounů Embraer. Úhrnná hodnota těchto zakázek přesahuje 195 miliard korun.
Předpokládá se, že do budoucna k nim přibudou další. Může to být premiérem Andrejem Babišem opakovaně zmiňované pořízení dalších baterií protivzdušné obrany Spyder ve verzi All-in-One z Izraele či dronů a antidronových systémů. Zatím ale vojsko nemá na tyto zbraně peníze.
Podíl na dlouhodobém servisu
V dokumentu, který má e15 k dispozici, se píše, že odbor zajistí zapojení domácího průmyslu do strategických akvizic z ciziny nejen ve fázi vývoje a výroby, ale i v oblasti životního cyklu. Právě munice, náhradní díly nebo servis mohou tvořit 60 až 80 procent celkových nákladů na zbraňový systém. Vzhledem k tomu, že například stíhačky jsou ve službě 30 až 40 let, je co největší podíl na životním cyklu pro podniky velmi důležitý.
Rezort průmyslu nicméně nebude samostatně vyjednávat ani uzavírat klasické servisní smlouvy na údržbu, opravy či na modernizace armádní techniky. To zůstane na Zůnovi. „Úkolem našeho ministerstva je dohlížet na řádné a včasné naplňování závazků, které vyplývají z už podepsaných smluv o průmyslové spolupráci. Převod gesce k těmto smlouvám z rezortu obrany v současnosti probíhá,“ uvedl mluvčí MPO Tadeáš Provazník.
Klíčové je, aby se o co možná nejširší účasti firem nejednalo až dodatečně jako o formální příloze ke kupní smlouvě, ale aby byla pevnou součástí přípravy každé větší zakázky už od úplného začátku. Bude proto nutné vždy včas zmapovat reálné schopnosti průmyslu, univerzit a výzkumných ústavů.
„Ministerstvo se připravuje na plnohodnotný výkon dohledu nad naplňováním jednotlivých smluvních závazků, aby celý přechod proběhl plynule a bez jakéhokoli dopadu na stávající zapojení českých podniků a institucí,“ dodal Provazník.
Spolupráce přinese miliardy
Ať už půjde o samotné dodávky amerických stíhaček nebo německých tanků, či o zajištění jejich životního cyklu, bude dohled MPO v praxi znamenat aktivní komunikaci se zahraničními dodavateli i zapojenými tuzemskými subjekty. Cílem bude odstraňovat případné bariéry, aby plnění probíhalo hladce a plynule.
Konkrétní obsah těchto mnohamiliardových zakázek má však podle MPO širší záběr a nezahrnuje jen běžnou údržbu nebo subdodávky dílů. Ilustruje to průmyslová spolupráce u letounů F-35, která propojuje české firmy a rovněž vysoké školy.
V oblasti výroby a opravárenských schopností jde mimo jiné o zapojení olomouckého závodu Honeywell Aerospace a brněnského Vysokého učení technického nebo o podíl leteckého výrobce Aero Vodochody.
Pro výcvik českých pilotů na F-35 budou klíčové také technologie společnosti VR Group, státního podniku LOM Praha či firmy VRgineers. Instituce jako ČVUT nebo zmíněné VUT navíc participují na výzkumu a vývoji souvisejících prvků umělé inteligence, autonomních systémů a dalších technologií pro letectví a obranu.
U strojů F-35 má zapojení českých výrobců dosáhnout hodnoty 15,3 miliardy korun, u tanků Leopard 2A8 a u letounů Embraer pak po dvou miliardách.
Havlíčkova důležitá spojka
Ministr průmyslu se v dubnu postavil proti zániku sekce průmyslové spolupráce s odůvodněním, že se stará o „vysoce důležitou exportní aktivitu“. Skutečnost, že agendu převezme jeho rezort, označil Havlíček za přínosný krok. MPO se zhostilo rovněž agendy kosmického průmyslu a výzkumu, která dříve patřila ministerstvu dopravy.
Zůnův záměr zrušit sekci kritizovala i opozice. Podle exministryně obrany Jany Černochové (ODS) to byla „nebetyčná hloupost“, kterou její nástupce údajně s nikým z Babišovy vlády nekonzultoval.
Sekci před sedmi lety založil tehdejší šéf rezortu obrany a současný ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Hlavní úloha nového odboru obranně-průmyslové spolupráce MPO zůstává stejná. Je spojkou mezi státem, armádou a tuzemským průmyslem, jemuž zároveň pomáhá s byznysem. Má také podporovat účast podniků v různých programech a iniciativách Evropské unie a NATO nebo dodávat analýzy trhu, výzkumu a technologií pro vojenské nákupy.