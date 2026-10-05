Vsadila Fortuna na špatného koně? Bývalé vedení černohorské akvizice podle policie krátilo daně
- Sázkové skupině Fortuna Entertainment Group se balkánská expanze zatím nedaří.
- U akvizice v Černé Hoře se potýká s problémy po bývalém vedení a současně u ní zhoršila výhled její ziskovosti.
- Fortuna Entertainment Group také vykázala pokles pololetních tržeb.
Skupina Fortuna Entertainment Group, česká sázková dvojka, která v posledních letech rozšiřuje své působení do dalších zemí, musí řešit reputační zátěž. Na černohorskou společnost Lob, kterou na konci minulého roku ovládla, podala tamní policie trestní oznámení. Obvinění zveřejněné v srpnu se týká jak bývalého vedení společnosti, tak firmy jako právnické osoby. Podle Fortuny se jí ale nijak netýká, byť původní majitelé v sázkovce stále zůstávají jako minoritní podílníci.
Daňové úniky měly podle policie poškodit rozpočty Černé Hory a hlavního města Podgorice o více než 1,3 milionu eur, tedy přes 30 milionů korun. Mluvčí skupiny Fortuna Ana-Maria Melnicky Calin ale zdůrazňuje, že šetření se týká období před vstupem Fortuna Entertainment Group (FEG).
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