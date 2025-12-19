Nadační fond Krystyny Pyszkové posiluje finanční gramotnost v Česku: chystá aplikaci Money Monsters
Vánoce jsou pro mnoho domácností obdobím radosti a setkávání, ale také zvýšených výdajů a finančního tlaku. Právě v tomto období se nejvíce ukazuje, jak pevně, nebo naopak křehce, mají lidé nastavené své finanční návyky. I proto Nadační fond Krystyny Pyszkové, za nímž stojí někdejší Miss World Krystyna Pyszková, upozorňuje na důležitost finanční gramotnosti. Aktuálně připravuje vzdělávací aplikaci Money Monsters, která má pomoci dětem, mladým lidem i celým rodinám lépe se orientovat ve světě peněz.
Vánoce na dluh? Pro většinu Čechů tabu, pro některé ale cesta do pasti
Podle aktuálních dat společnosti IPSOS a České bankovní asociace plánují letos české domácnosti utratit za Vánoce v průměru 12 600 korun, což je mírný nárůst oproti loňským 12 000 korunám. Největší část rozpočtu tradičně směřuje na dárky – polovina domácností se chce vejít do pěti tisíc korun, dalších zhruba 20 procent plánuje utratit mezi pěti a deseti tisíci. Významnou položkou zůstává také jídlo a pití, kde se 44 procent domácností snaží omezit výdaje do tří tisíc korun. Výdaje za výzdobu bývají spíše doplňkové, nejčastěji do jednoho tisíce korun.
Pozitivní zprávou je, že většina domácností si na Vánoce nepůjčuje. Přesto však malá a zranitelná skupina lidí po půjčce sahá. „Z letošního průzkumu vyplývá, že předvánoční zadlužování zůstává pro většinu domácností okrajovou záležitostí, což je určitě pozitivní. Zároveň ale vidíme, že zhruba dvě procenta lidí si půjčku už vzala nebo ji plánuje, nejčastěji v řádu dvou až pěti tisíc korun. Téměř polovina z nich má obavy ze splácení a čtyři procenta dopředu říkají, že to pro ně bude velký problém,“ říká Radek Šalša, vedoucí komunikace České bankovní asociace. „Právě proto vítám nové iniciativy zaměřené na prevenci a vzdělávání. Aktivity Nadačního fondu Krystyny Pyszkové vnímám jako důležitý příspěvek k posilování finanční gramotnosti, která může domácnostem pomoci rizikovým situacím předcházet.“
Vánoce jako test finančních návyků
Podle zakladatelky Nadačního fondu Krystyny Pyszkové sváteční období často odhalí, jak domácnosti skutečně hospodaří. „Vánoce jsou sice symbolem pohody a rodinné blízkosti, pro mnoho lidí jsou ale také obdobím stresu a uspěchaných finančních rozhodnutí. Právě tehdy se ukáže, zda má rodina přehled o svém rozpočtu a zda dokáže plánovat výdaje s ohledem na další měsíce,“ vysvětluje Pyszková.
Základním krokem by podle ní mělo být jednoduché zamyšlení nad tím, jak finanční rozhodnutí ovlivní nejen současnost, ale i budoucnost. „Nejde o to, aby si lidé Vánocemi něco dokazovali. Důležité je vědět nejen to, kolik je toto období bude stát, ale také kolik jim po skončení svátečních oslav zůstane na běžný život,“ doplňuje.
Money Monsters: prevence místo řešení problémů
Právě na tuto potřebu reaguje připravovaná vzdělávací aplikace Money Monsters. Aplikaci vyvíjí Nadační fond Krystyny Pyszkové a je určena především dětem a mladé generaci, ale také dospělým, s ambicí pozitivně ovlivnit finanční návyky celých rodin.
Zábavnou a srozumitelnou formou přibližuje základní principy hospodaření s penězi – práci s rozpočtem, nastavování priorit, plánování výdajů i pochopení důsledků „rychlých řešení“, jako jsou půjčky.
Cílem aplikace je posunout uvažování od krátkodobého zalepení problému k dlouhodobému plánování, které vychází z přehledu o příjmech, výdajích a reálném zůstatku.
„Finanční gramotnost je pro mě základem klidnějšího a svobodnějšího života. Pokud dokážeme zdravé finanční návyky budovat už u dětí a přenést je do celé rodiny, můžeme dlouhodobě snížit počet situací, kdy se lidé dostávají do zbytečného stresu nebo dluhové spirály,“ uzavírá Krystyna Pyszková.