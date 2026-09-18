Výrobce sportovního vybavení končí. Provoz ukončí velkým výprodejem
- Krize evropského cyklistického trhu zasahuje i značky prodávané v Česku.
Známá cyklistická značka TRIPLE2 uzavře provoz už koncem tohoto měsíce.
Produkce značky probíhala také v Česku, nyní firma doprodává zásoby se slevou 50 procent.
Na trhu s prémiovým cyklistickým oblečením končí další značka. Německá TRIPLE2, která se zaměřovala na vybavení pro gravel, bikepacking i delší vyjížďky, ukončí činnost k 30. září. Firma působila na trhu od roku 2010.
Zakladatel a šéf společnosti Matthias Dreuw uvedl, že podnik už nedokáže zajistit financování plánovaných projektů ani stabilní výrobu. Konec přichází po kombinaci problémů v dodavatelských řetězcích, zpoždění výroby a výrazného poklesu poptávky.
„V letošní sezoně jsme se potýkali s poklesem tržeb zhruba o 30 procent,“ řekl Dreuw deníku Bild. Vyšší potřebu financování podle něj nepokryla ani firma, ani její společník. TRIPLE2 hledala investory i případného kupce, bez výsledku. „Možná jsme jednoduše příliš malí,“ připustil zakladatel.
Značka si vybudovala pozici především důrazem na udržitelné materiály a evropskou výrobu. Nabízela oblečení z merino vlny, recyklovaných syntetických vláken či materiálů zpracovaných z mořského odpadu. Firma na svém webu uvádí, že její produkty vznikaly v certifikovaných provozech v Chorvatsku, Litvě a Česku.
TRIPLE2 už zahájila závěrečný výprodej, při němž zlevnila veškeré zboží o polovinu. Online obchod měl fungovat do 16. září, prodej v showroomu v dolnosaském Verdenu má skončit 18. září. Firma slibuje, že do konce měsíce vyřídí ještě otevřené reklamace a vratky.
Cyklobyznys v problémech
TRIPLE2 přitom není osamoceným případem. Evropský cyklistický trh dál tíží slabší poptávka, přeplněné sklady a tlak na marže. Ve vážných potížích se ocitla také nizozemská Accell Group, jeden z největších světových výrobců kol a elektrokol. Skupina stojí mimo jiné za značkami Haibike, Ghost, Babboe, Lapierre či Raleigh, které jsou známé i českým zákazníkům.
Accell už v srpnu přerušil platby dodavatelům a získal soudní ochranu před věřiteli. Následně oznámil uzavření továrny v maďarském Tószegu s více než 400 zaměstnanci a vyhlásil bankrot. Dluh skupiny přesahuje miliardu eur; ratingová agentura Fitch už v lednu upozornila, že její tržby se v roce 2025 snížily zhruba o 15 procent na 861 milionů eur. Ještě před čtyřmi lety přitom Accell prodával přibližně půl milionu kol ročně a jeho tržby přesahovaly 1,4 miliardy eur.