Chyť mě, když to dokážeš. Watzkeho Xixoio oživilo devadesátky | e15.cz

Člověk, který v této zemi prožil posledních 34 let, by snad mohl nabýt dojmu, že vykukové typu Viktora Koženého už jsou minulostí, že jsme se poučili, máme silnější regulaci a nikdo takový už z lidí nemůže velké peníze vytáhnout. Richard Watzke ale v Česku vesele podnikal celé poslední dva roky, než došlo k jeho obvinění z podvodu. Toho se měl dopustit tím, že podle policie „pod nepravdivou legendou nabízel zhodnocení úspor zákazníků v podobě investic do ekosystému Xixoio“. Po projektu Xixoio, který mimochodem nadále existuje, zůstává pachuť jak v otázce regulace, která by podobným podnikům měla zamezit, tak i známých osob, které byznys model Watzkeovy firmy na veřejnosti zaštiťovaly.