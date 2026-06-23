Vrcholí čistka na kryptotrhu, čeští zákazníci můžou ztratit přístup na jednu z největších burz
- Na české i zahraniční firmy z oblasti kryptoaktiv brzy plnou vahou dopadne přísná regulace.
- Hrozí, že kvůli ní pozastaví činnost jedna z největších kryptoburz světa. Ta cílí i na české klienty.
- Licenci zatím nemá ani brněnská společnost, která prodávala svou vlastní virtuální minci.
České i evropské firmy z oblasti kryptoaktiv čeká zlomový začátek prázdnin. Kdo poskytuje služby spojené s bitcoinem a kryptem, od července v tom nebude smět pokračovat bez licence MiCA (Markets in Crypto-Assets). Tu zatím získaly zavedené kryptoburzy a směnárny typu Coinmate, Anycoin a Simplecoin. Oprávnění MiCA získala i kryptoplatforma Pluso od Tipsportu nebo prodejce zlata, bitcoinu a etheru Golden Gate.
V tuzemsku licenci uděluje Česká národní banka. Kdo ji ale získá v jakémkoliv členském státě Evropské unie, může následně působit na celém jednotném trhu. Anebo nesmí, pokud licenci nezíská do konce přechodného období, tedy do července letošního roku. Právě tento scénář hrozí jedné z největších světových kryptoburz Binance, která působí i na českém trhu. Klienty láká mimo jiné na uživatelské rozhraní v češtině nebo na možnost korunových vkladů. Podle zdrojů agentury Reuters se však řecké úřady, u nichž Binance o licenci žádá, chystají její podání zamítnout.
„Podle našich informací řecká Komise pro kapitálový trh dokončila přezkum žádosti a dospěla k závěru, že splňuje požadavky MiCA. Naše žádost byla rovněž posuzována na úrovni Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA). Podle našich informací Komise pro kapitálový trh sdělila ESMA svůj názor, že žádost je v souladu s požadavky MiCA a že má v úmyslu pokračovat v licenčním procesu a předložit udělení licence ke schválení na některém z nadcházejících zasedání svého vedení,“ uvádí regionální ředitel Binance pro střední a východní Evropu a Afriku Kyrylo Khomiakov.
Případné neudělení MiCA pro Binance neznamená, že by klienti burzy měli přijít o peníze. Firmy jsou povinny zajistit jejich převod k ostatním poskytovatelům kryptoslužeb nebo do digitálních peněženek zákazníků, respektive zajistit řádné vypořádání prostředků. Poskytovatelé služeb s kryptoaktivy mohou licenci získat i po konci přechodného období. Do té doby by ale museli omezit přístup ke svým službám.
Tokeny utržené ze řetězu
Jemnozrnnost regulačního síta a náročnost procesu získání MiCA naznačují i statistiky České národní banky. „K 15. červnu 2026 bylo přijato celkem 250 žádostí. Další mohou být podávány průběžně. Některé subjekty podaly žádost opakovaně,“ popisuje Jaroslav Krejčí z tiskového oddělení České národní banky. „Převážná část žádostí byla po obsahové stránce zcela nedostatečná ve smyslu neúplná a postrádala informace potřebné pro jejich posouzení. Část žadatelů nezaplatila správní poplatek. Byly i případy, kdy žadatelé vzali žádost zpět nebo nebyla dodržena řádná forma pro podání žádosti,“ dodává Krejčí.
Z relativně známých českých projektů dosud neobdržel licenci například brněnský Probinex. Ten v minulých letech prodával investorům vlastní token PBX. Podle projektové dokumentace, takzvaného whitepaperu, firma prodala v roce 2021 tokeny za téměř 18 milionů dolarů (370 milionů korun). Od té doby ale kurz tokenů odepsal většinu směnné hodnoty.
Kdo už má licenci MiCA?
Licenční povinnost se netýká decentralizovaných služeb typu kryptopeněženky Trezor nebo on-line tržiště Vexl. Dopadá na projekty, které mají kontrolu nad prostředky klientů.
K 23. červnu 2026 získali licenci České národní banky poskytovatelé těchto českých služeb spjatých s kryptoaktivy (řazeno abecedně):
- Anycoin (kryptosměnárna)
- Bit.plus (kryptosměnárna a síť bitcoinových bankomatů)
- Coinmate (kryptoburza)
- Coinero (kryptosměnárna)
- Golden Gate Digital (prodejce zlata nabízí také investice do bitcoinu a etheru)
- Invity (investiční aplikace na nákup a správu bitcoinu)
- KvaPay (kryptoplatební brána a síť bitcoinových bankomatů)
- Pluso (platforma pro kryptoinvestice pro zákazníky sázkových kanceláří Tipsportu a Chance)
- Simplecoin (kryptosměnárna)
Zdroj: Seznamy ČNB regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu; tisková zpráva Simplecoinu
Když se loni šéf projektu Adam Neuberger snažil uklidnit znepokojené držitele PBX prostřednictvím videa na YouTube, získání MiCA zmínil jako klíčový faktor k nakopnutí byznysu kolem PBX. „Jakmile licenci získáme, tak vám garantuju, že o mně a Probinexu hodně uslyšíte. Pak se utrhnu ze řetězu a bude to velký,“ prohlásil tehdy Neuberger. „Bez regulací nemáme šanci oslovit finančně poradenské skupiny. Bez regulací nemáme šanci oslovit institucionální klienty. Bez regulací nemáme šanci získávat externí obchodní skupiny, které jsou zvyklé na prodej různých investic v regulovaném prostředí,“ tvrdil Neuberger.
Aktuálně Probinex nereaguje na maily ani telefonáty e15. Na svém webu vyvěsil upozornění, že PBX v aktuální podobě nepředstavuje investiční nástroj a není aktivně nabízen na evropském trhu v režimu MiCA.
Pokuta až 100 milionů korun
Evropská regulace digitálních aktiv obecně klade na kryptoburzy, směnárny nebo například vydavatele vlastních virtuálních mincí velmi přísné nároky připomínající regulaci tradičního finančního sektoru. MiCA firmám předepisuje například výši minimálních kapitálových rezerv nebo vyžaduje ochranu majetku zákazníků před úpadkem samotných kryptofirem. Jejich vedení rovněž musí prokázat bezúhonnost a odbornou způsobilost. Nabízení nelicencovaných kryptoslužeb může ČNB potrestat pokutou až ve výši 100 milionů korun.
„Celkové náklady na získání licence včetně interních nákladů na pracovníky a IT bych odhadoval na deset až patnáct milionů korun podle složitosti obchodního modelu. Jedná se o navýšení nákladů proti standardnímu stavu fungování a rozvoje byznysu, nepočítám náklady na případné získání regulatorního kapitálu ani náklady následného držení širšího týmu s ohledem na licenční požadavky,“ uvažuje specialista na finanční právo Martin Hobza. „I po 30. červnu 2026 se dá počítat s licencemi nových projektů, ale už nepřijde žádná větší vlna, spíše oprávnění získají nové jednotlivé projekty,“ odhaduje advokát.
„MiCA představuje pro celý sektor významnou profesionalizaci,“ připomíná předseda České kryptoměnové asociace František Vinopal. „Zároveň je pozitivní zprávou, že Česká republika má v rámci licencovaných subjektů již nyní viditelné zastoupení mezi kryptoburzami. V rámci celé EU zatím získal oprávnění k provozování obchodní platformy jen omezený počet subjektů, podle veřejně dostupných přehledů zhruba čtrnáct,“ dodává Vinopal s tím, že podle něj český kryptosektor zjevně dokáže obstát i v prostředí jedné z nejpřísnějších regulatorních úprav na světě. Zatím je počet kryptolicencí udělených Českou národní bankou srovnatelný s Rakouskem, uvádí konzultant v oblasti kryptoaktiv Štěpán Kouba.
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