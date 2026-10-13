Obří obchod na českém trhu s odpady. Francouzi kupují Marius Pedersen za miliardy
- Veškeré aktivity společnosti Marius Pedersen v nakládání s odpady v České republice a na Slovensku kupuje od dánské skupiny Marius Pedersen A/S francouzská společnost Paprec.
- Firmy v pondělí oznámily podepsání dohody v tiskové zprávě, cenu obchodu nezveřejnily.
- Podle předchozích odhadů odborníků by mohla dosahovat zhruba 15 miliard korun, napsal server HN.cz. Transakci ještě musí schválit antimonopolní úřady.
Společnost Marius Pedersen se sídlem v Hradci Králové zaměstnává v Česku zhruba 3500 lidí na více než 80 pracovištích a zařízeních. Denně se na ni spoléhá 25 tisíc průmyslových zákazníků a téměř dva tisíce samosprávných celků, pro které společnost zajišťuje nakládání se dvěma miliony tun odpadu ročně. Loni firma dosáhla ročního obratu přesahujícího 300 milionů eur, což je v přepočtu 7,3 miliardy korun.
„Díky společnosti Paprec bude mít firma k dispozici průmyslové, finanční a technologické zdroje, které potřebuje k tomu, aby mohla využít příležitostí, které přináší ekologická transformace," uvedl k prodeji generální ředitel společnosti Marius Pedersen A/S Simon Hovgaard Clausen.
V souvislosti s touto akvizicí si společnost Paprec již zajistila financování u bank, se kterými dlouhodobě spolupracuje, píše se v tiskové zprávě.
Firma Paprec se významně rošíří
Firma Paprec bude po dokončení akvizice provozovat 720 provozoven v 15 zemích a zaměstnávat téměř 30 tisíc zaměstnanců. Rodinná skupina, založená v roce 1994, očekává, že do konce roku 2026 dosáhne ročního obratu téměř pět miliard eur (asi 122 miliard korun).
Skupinu Paprec stále většinově vlastní rodina Petithugueninových, mezi její akcionáře však patří také francouzská veřejná investiční banka Bpifrance, Vauban Infrastructure Partners, Crédit Agricole, BNP a Arkéa. „Spojením místních odborných znalostí týmů společnosti Marius Pedersen se schopnostmi, které společnost Paprec rozvíjela více než 30 let, chceme urychlit rozvoj recyklace a využití odpadu v obou zemích a přispět k dosažení cílů stanovených evropskými předpisy," uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti Paprec Mathieu Petithuguenin.
Dokončení transakcehttps://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/ceska-odpadarska-dvojka-je-na-prodej-transakce-muze-jit-do-nizsich-desitek-miliard-korun-1428175 podléhá získání nezbytných souhlasů od příslušných orgánů pro ochranu hospodářské soutěže v České republice a na Slovensku, jakož i splnění dalších obvyklých regulačních podmínek. Strany očekávají, že transakce bude dokončena v nadcházejících měsících, jakmile budou tyto postupy uzavřeny.