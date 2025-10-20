Česká odpadářská dvojka je na prodej. Transakce může jít do nižších desítek miliard korun
Na českém trhu se schyluje k jedné z největších transakcí této dekády řízených z Prahy. Dánská odpadová skupina Marius Pedersen udělila mandát tuzemské pobočce poradenské společnosti KPMG, aby jí pomohla s prodejem jejích aktivit v Česku a na Slovensku. Informaci serveru Mergermarket redakci e15 potvrdil Adam Páleníček, seniorní poradce pro fúze a akvizice společnosti KPMG.
KPMG už podle Páleníčka zahájila přípravu procesu, v jehož rámci bude hledat vhodného partnera pro další rozvoj skupiny. Indikativní nabídky podle současného plánu očekává do konce roku. Uzavření transakce KPMG plánuje na druhé čtvrtletí roku 2026.
„Na prodej je stoprocentní podíl velmi zajímavé firmy, která ve svém oboru patří mezi lídry na trhu. Loni konsolidovaný zisk EBITDA činil 108 milionů eur,“ dodal Páleníček. V přepočtu na koruny činí hrubý provozní zisk před odpisy přibližně 2,6 miliardy korun. Letos firma podle specializovaného serveru Mergermarket plánuje růst EBITDA na úrovni 112 milionů eur.
Společnost má v České republice a na Slovensku celkem 4300 zaměstnanců a patří mezi dva největší hráče na československém trhu. Na obou trzích dohromady je podle dostupných informací největší skupina AVE, kterou ovládají společnosti EP Industries Daniela Křetínského a Kaprain Karla Pražáka. Dvojkou je právě Marius Pedersen a třetí v pořadí je španělská FCC.
Velikost trhu je v desítkách miliard
Češi podle posledních zveřejněných dat v roce 2023 vyprodukovali 38 milionů tun odpadu, díky čemuž odpadářské hospodářství generuje desítky miliard korun ročně. Loni firmy v oboru podle České asociace odpadového hospodářství utržily přibližně 30 miliard korun.
Na konci dekády se byznys výrazně promění. Kvůli chystanému konci skládkování může byznys odpadářských firem částečně oslabit. Druhým směrem bude naopak působit růst cen alternativních služeb ke skládkování.
Důvody prodeje nejsou zřejmé. Vyjádření společnosti Marius Pedersen se do vydání článku redakci nepodařilo získat. Páleníček redakci pouze sdělil, že Dánové se nyní chtějí soustředit primárně na domácí trh.
Redakce e15 oslovila s dotazy ohledně transakce i další experty na fúze a akvizice. Podařilo se jí však získat vyjádření jen od zdroje, který si nepřál být jmenován. „Dnes je obor lukrativní, rozvoj odpadového hospodářství ale do budoucna negativně ovlivní postupné omezování skládkování. Násobek EBITDA tak vidím v rozmezí šesti až devíti,“ odhaduje nejmenovaný zdroj. Celková cena včetně dluhů firmy, takzvaná enterprise value, by se tak podle něj mohla pohybovat mezi 16 a 25 miliardami korun. Objem dluhů není veřejně známý.
Transakcí, jejichž výše přesáhla 20 miliard korun, bylo v Česku v posledních letech uzavřeno jen pár. Rozsahem je prodej části společnosti Marius Pedersen blízko například prodeji 55procentního podílu v české plynárenské společnosti GasNet, která provozuje největší distribuční síť v Česku. Polostátní skupina ČEZ za ni investiční skupině Macquarie Asset Management zaplatila 846,5 milionu eur, tedy přes 21,3 miliardy korun. V tomto případě však šlo o hodnotu bez dluhů. Takzvaná Enterprise value by byla vyšší o dluhy, které GasNet eviduje vůči svým věřitelům.
Zůstaneme-li u prodejů přímo na území Česka, pak mezi největší transakce v posledních deseti letech patří prodej Plzeňského Prazdroje (200 miliard korun), fúze Avastu (185 miliard korun), dohodnutá akvizice Zentivy investiční společností GTCR (100 miliard korun včetně dluhů) či předposlední prodej Zentivy americké skupině Advent International (49 miliard korun). U takto velkých transakcí je však běžné, že je řídí zahraniční poradenské firmy nebo investiční banky z Londýna nebo New Yorku.
Do výčtu lze zařadit také prodej mírně nadpolovičního podílu zahraničních telekomunikačních aktiv skupiny PPF (54 miliard korun), její akvizici společnosti Central European Media Enterprises (zhruba 49 miliard korun) nebo její dohodnutý prodej desetiprocentního podílu Petru Kellnerovi mladšímu (přes 40 miliard korun). PPF má sice domicil v Nizozemsku, plánuje ale přesídlení do Česka.