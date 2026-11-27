Česko hledá náhradu za automotive. Zbrojaři mají našlápnuto, skutečný potenciál se ale skrývá jinde
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Česká ekonomika bude muset přehodnotit svou závislost na automobilovém průmyslu. Příležitosti nabízejí zbrojaři i technologické firmy.
Evropa bude zároveň pod rostoucím tlakem na přehodnocení investic do obrany, energetiky a dekarbonizace.
Umělá inteligence už mění situaci na pracovním trhu. Ohrožuje především kancelářské profese, zároveň může zmírnit důsledky stárnutí populace, zaznělo na Prague Economic Resilience Foru.
Česká ekonomika stojí před jednou z největších strukturálních proměn za poslední dekády. Zatímco její tradiční motor v podobě automobilového průmyslu čelí rostoucím problémům, geopolitické napětí otevírá mimořádné příležitosti zbrojařům.
Ještě větší potenciál však může mít sektor informačních technologií, jehož význam česká veřejnost i politici dosud přehlížejí. Zaznělo to během pondělní debaty o ekonomických vyhlídkách střední Evropy v rychle se měnícím geopolitickém prostředí Prague Economic Resilience Forum.
Prodáváme budoucnost
Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy představuje rozmach obranného průmyslu jednu z cest, jak snížit závislost tuzemského hospodářství na výrobě automobilů. Otázkou zůstává dlouhodobá udržitelnost současného mimořádného tempa růstu zbrojovek.
„Růst obranného průmyslu je velkolepý, je ale samozřejmě důsledkem současné geopolitické situace. Jakmile bude ve světě méně válek, bude tento sektor čelit určitým výzvám,“ uvedl Kovanda. Dlouhodobou poptávku by nicméně měly zajistit závazky členských zemí NATO zvyšovat výdaje na obranu a doplňovat vojenské zásoby.
Optimističtější je viceprezidentka a zástupkyně ředitele Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Kristýna Helm. Podle ní by bylo chybou spojovat perspektivu zbrojovek pouze s aktuálními válečnými konflikty. Významnou roli budou hrát dlouhodobé investiční plány Evropské unie i samotný charakter zbrojařského byznysu.
„Prodáváte platformy, které budou zákazníci používat dvacet nebo třicet let. Jednu část zisku představuje prodej samotné platformy, mnohem větší příležitost se ale skrývá v poprodejních službách,“ upozornila Helm.
Přehlížený motor české ekonomiky
Členka dozorčí rady Raiffeisenbank Helena Horská však potenciál zbrojovek coby nástupce automobilek relativizuje. Mnohem větší příležitost podle ní představuje sektor informačních a komunikačních technologií včetně elektronického obchodování.
„Přehlížíme velmi důležité odvětví české ekonomiky, které má potenciál překonat nejen obranný, ale také automobilový průmysl. Už nyní představuje sedm procent HDP, a nikdo o něm nemluví,“ zdůraznila Horská.
Význam technologických firem navíc poroste právě v souvislosti s proměnou automobilového průmyslu. Stále větší část přidané hodnoty moderních vozů totiž připadá na software, polovodiče či palubní zábavní systémy. Podobně jsou na informačních technologiích stále závislejší výrobci vojenské techniky.
Ani krize západoevropských automobilek přitom nemusí pro Česko znamenat výhradně špatnou zprávu. Nadnárodní koncerny jsou pod tlakem na snižování nákladů a přesouvají některé činnosti do levnějších zemí. Vedle východní Evropy už i například do severní Afriky či Turecka.
„Otázkou je, jak mohou být Česká republika a další země EU v této soutěži konkurenceschopné a získat byznys, který se přesouvá do levnějších zemí. Ve střednědobém horizontu vidím automobilový sektor stále jako příležitost pro náš region,“ řekl šéf české pobočky technologické a poradenské společnosti Capgemini Csongor Garami.
Důvodem k optimismu je podle Horské také schopnost českých exportérů přeorientovat se na nové trhy. Zatímco význam Německa pro tuzemský export klesá, posiluje postavení Polska a dalších zemí regionu. Proměňují se navíc samotné obchodní vazby Německa, které omezuje svou závislost na Číně a více se orientuje na střední a východní Evropu.
Všechno si Evropa dovolit nemůže
Významným rizikem pro konkurenceschopnost evropských firem zůstávají vysoké ceny energií. Podle Kovandy by měla Evropa v důsledku geopolitických změn přehodnotit své klimatické ambice a upřednostnit posilování průmyslové základny a obranyschopnosti.
„Dekarbonizace v rozsahu, v jakém jsme ji plánovali před válkou, je nyní luxusem. Neříkám, že bychom ji měli úplně zrušit, ale měli bychom k ní přistupovat chytřeji,“ uvedl ekonom. K ambicióznějším klimatickým cílům by se podle něj měla Evropa vrátit po odeznění geopolitického napětí, ideálně ve spolupráci s dalšími velkými světovými ekonomikami.
Horská v této souvislosti upozornila na takzvaný implicitní dluh České republiky, který spočívá v zanedbaných investicích do dopravní a energetické infrastruktury, školství či zdravotnictví. Podle propočtů, na nichž se v minulosti podílela, odpovídá téměř deseti procentům HDP. Jen energetická infrastruktura podle ekonomky vyžaduje investice přesahující 300 miliard korun.
„Máme před sebou mnoho priorit, ale velmi omezený rozpočtový prostor. Musíme ve společnosti otevřít debatu o tom, jak budeme v budoucnu financovat explicitní i implicitní dluh,“ řekla Horská.
Nedostatek veřejných prostředků vede mimo jiné k hledání nových byznysových modelů v obranném průmyslu. Namísto jednorázových rozsáhlých nákupů vojenské techniky by státy podle Helm mohly častěji využívat její pronájem nebo si platit za přístup k vybraným technologiím či výrobním kapacitám.
„Pro soukromé zbrojařské firmy je poměrně snadné přijít se zajímavými modely. Mnohem složitější je to pro jejich zákazníky, tedy vlády, které musejí výrazně změnit způsob zadávání zakázek,“ podotkla Helm. Překážkou jsou především legislativa a byrokracie, které se navíc v jednotlivých evropských zemích liší.
Programátorům se mění svět před očima
Zásadní proměnou prochází i samotný technologický sektor, který by měl těžit z nástupu umělé inteligence. Podle Garamiho budou postupně mizet některé činnosti, na kterých IT společnosti dlouhá léta stavěly svůj byznys. Týká se to především rutinního programování či testování softwaru.
„Pokud si dnes nějaká IT firma myslí, že může za pět let stále existovat jen díky psaní softwaru, rozhodně se mýlí,“ varoval Garami. Budoucnost podle něj spočívá především ve schopnosti pracovat s umělou inteligencí, daty či v oblasti kybernetické bezpečnosti.
První důsledky technologické revoluce jsou patrné také na českém pracovním trhu. „V IT už nyní vidíme, že v České republice můžeme nabírat zaměstnance mnohem snadněji než před rokem nebo dvěma. Něco se tedy už děje,“ dodal Garami.
Většina firem ve střední Evropě podle něj přitom zatím s umělou inteligencí především experimentuje. Velký potenciál vidí například v bankovnictví, kde má AI nejen snižovat náklady na zaměstnance, ale také urychlovat uvádění nových služeb na trh a zvyšovat jejich kvalitu.
Značné rezervy má v nasazování umělé inteligence také obranný průmysl. Vedle komplikací spojených s nakládáním s utajovanými informacemi je důvodem i enormní poptávka po vojenském materiálu, kvůli které se firmy soustředí především na samotnou výrobu.
Právě zbrojovkám by přitom AI mohla pomoci vyřešit jeden z jejich nejpalčivějších problémů – předávání vysoce specializovaných znalostí mezi generacemi zaměstnanců.
„Máme mnoho specialistů, kteří jsou jedinými lidmi ve firmě, nebo dokonce v celé zemi, kteří určitou věc umějí. Často jsou už v důchodovém věku a předat jejich znalosti je velmi obtížné,“ vysvětlila Helm.
Umělá inteligence může ulevit penzijnímu systému
Navzdory očekávanému zániku řady pracovních míst nepředpokládá Kovanda dramatický nárůst nezaměstnanosti v Česku. Dopady umělé inteligence budou podle něj velmi selektivní. Nejvíce je mohou pocítit kancelářské profese, začínající pracovníci v advokacii či poradenství, ale také lidé starší padesáti let hledající nové zaměstnání.
Nahradit kvalifikované pracovníky v průmyslové výrobě bude podle ekonoma podstatně složitější. Proti úbytku pracovních míst navíc bude působit další významný fenomén – stárnutí populace a snižující se počet lidí v produktivním věku.
„Na jedné straně budeme mít díky umělé inteligenci mnohem vyšší produktivitu, na druhé straně méně pracovní síly v důsledku demografického stárnutí. Tyto dva faktory se mohou vzájemně vykompenzovat,“ míní Kovanda. V optimistickém scénáři by tak nástup AI mohl dokonce zmírnit tlak na veřejné finance a financování důchodů či zdravotnictví.
Podobně uvažuje Horská. Zatímco v některých odvětvích mohou technologie nahradit velkou část zaměstnanců, ve zdravotnictví a sociálních službách bude poptávka po lidské práci naopak výrazně narůstat. Klíčové proto budou investice do vzdělávání a rekvalifikací.
„Otázkou není, zda změna přijde, ale kdy a jak rychle. Nepůjde jen o počet pracovníků, ale především o jejich kvalifikaci a znalosti,“ uzavřela ekonomka.