Havlíčkovo ministerstvo zastavilo vymáhání dotace od Agrofertu. Lhůta podle úřadu vypršela
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- Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vedené Karlem Havlíčkem (ANO) zastavilo vymáhání stomilionové dotace od Pekárny Zelená louka ze skupiny Penam, která spadá pod Agrofert.
- Zdůvodnilo to tím, že uplynula promlčecí lhůta, napsal v pátek server iROZHLAS.cz s odkazem na dokument, který má k dispozici. Peníze na výrobní linku toastového chleba šly ze státního rozpočtu, Evropská unie je odmítla proplatit.
- Holding Agrofert patřil premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který jeho akcie v únoru vložil do svěřenského fondu.
Pekárna čelí obžalobě kvůli možnému dotačnímu podvodu, Piráti se obrátí na evropského žalobce i kvůli promlčení, napsal na síti X místopředseda jejich poslaneckého klubu Ivan Bartoš. Peníze by se do českého státního rozpočtu mohly vrátit jen v případě, že by soud podezření potvrdil a firmu odsoudil. Obžalobě z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU čelí spolu se společností Pekárna Zelená louka také dva bývalí členové představenstva firmy.
„Vzhledem k tomu, že k zahájení řízení došlo až po uplynutí prekluzivní lhůty, je nezbytné přistoupit k zastavení řízení o odnětí dotace," cituje iROZHLAS z usnesení z března letošního roku. „Čtyřletá lhůta pro zahájení řízení o odnětí dotace marně uplynula dne 9. února 2021," píše se také v dokumentu. Lhůtu čtyři roky na vymáhání stanovuje evropské nařízení, úředníci začali dotaci vymáhat 20. října 2021. V té době byl ministrem průmyslu a obchodu také Havlíček v předchozí Babišově vládě.
Podle Bartoše bylo promlčení záměrné. „Ještě dnes analytici Pirátů doručí evropskému žalobci podklady, z kterých je zřejmé, že ministerstvo vedené Karlem Havlíčkem schválně nechalo promlčet vymáhání 100 milionů Kč po Agrofertu. Nebo snad někdo si myslí, že na to ministerstvo zapomnělo?" napsal na síti X. „Agrofert propojený s premiérem Babišem musí dodržovat zákony stejně jako běžní podnikatelé," dodal.
Jedná o linku na toustový chléb
Případ se týká dotace 100 milionů korun na inovativní linku na toustový chleba Penam, kterou společnost získala v roce 2018. V popisu projektu, který o dotaci žádal, Pekárna Zelená louka uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky níž měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale během evropského auditu uvedli, že pekárna použila existující technologii. Evropská unie následně ministerstvu průmyslu a obchodu dotaci neproplatila.
Babiš v pátek řekl, že kauzu kolem dotace pro pekárnu patřící Agrofertu si v Bruselu vymysleli. Jde o účelové poškozování jeho bývalé firmy, uvedl v Bruselu po jednání mimořádného summitu EU.
Majetek Pekárny Zelená louka za téměř 100 milionů korun zablokovali při vyšetřování podezření z dotačního podvodu kriminalisté. Plombu na pekárnu a přilehlé budovy v Herinku u Prahy uvalili v říjnu 2024.
Akcie Agrofertu vložil Babiš do svěřenského fondu RSVP Trust jako způsob řešení střetu zájmů. Evropská komise už dříve uvedla, že RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení, a jako jeden z důvodů uvedla fakt, že potenciální příjemci fondu jsou Babišovi potomci. Babiš nicméně trvá na tom, že střet zájmů vyřešil.