Čeští důchodci zaostávají za Slováky i Poláky. Žebříček ukazuje, kde se penze nejvíce blíží výplatám
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- Kde se senioři nejvíce přibližují výdělkům pracujících?
- Vyšší náhradové poměry mají jihoevropské státy.
- V žebříčku je také Česko.
Zatímco severské státy se v důchodech spoléhají na úspory lidí a udržitelné financování, jihoevropské země spíš platí penze hlavně z průběžných systémů. Ve kterých zemích se medián důchodů blíží nejvíce mediánu mezd pracujících ve věku 50–59 let? Odpovídají data Eurostatu za rok 2025. V celé Evropské unii dosahuje medián důchodů 60 procent mezd pracujících. Jak ve srovnání dopadlo Česko a další země?
12. Česko
Žebříček otevírá Česko, které se oproti loňsku propadlo z jedenáctého na dvanácté místo v tomto srovnání Eurostatu. |
Žebříček otevírá Česko, které se oproti loňsku propadlo z jedenáctého na dvanácté místo v tomto srovnání Eurostatu. Medián důchodů nahrazuje 53 procent mediánu mezd lidí ve věku 50–59 let. Důchodový systém je v tuzemsku postavený hlavně na průběžném veřejném pilíři. Výrazně také přerozděluje ve prospěch lidí s nižšími příjmy, kterým nahrazuje podstatnější část mezd než lidem s nadprůměrnými výdělky.
Takto nastavené penze bude stále obtížnější financovat, protože přibývá důchodců a ubývá lidí, kteří na ně peníze odvádějí. Úprava systému Fialovy vlády z roku 2024 měla tlak zmírnit mimo jiné postupným růstem důchodového věku, její další osud je ale nejistý. Babišova vláda některé změny zrušila, zrušení zvyšování věku odchodu do důchodu ale zatím odložila. Relativně nízké zadlužení Česku sice dává větší rozpočtový prostor než řadě jiných evropských zemí, samo ale problém neřeší. Dlouhodobě záleží také na tom, kolik lidí bude pracovat a přispívat do systému.
11. – 10. Rakousko
Rakousko patří k zemím, kde důchodový příjem stojí především na veřejné penzi. Její výše závisí na výdělcích a délce pojištění. |
Rakousko patří k zemím, kde důchodový příjem stojí především na veřejné penzi. Její výše závisí na výdělcích a délce pojištění. Zaměstnanecké a soukromé spoření hraje menší roli. Rakouští senioři dosahují náhrady ve výši 56 procent mediánu výdělků mezi padesátníky. Systém je poměrně štědrý, ale nákladný. Jižní soused Česka proto postupně zvyšuje důchodový věk žen, který se má do roku 2033 sjednotit s věkem mužů.
Rakouská debata o důchodech se odehrává v době, kdy vláda hledá úspory a zároveň se snaží nastartovat ekonomiku po slabším období. Zajímavým impulzem je současná poptávka po průmyslových součástkách pro datová centra a rozvoj umělé inteligence, z níž těží rakouští výrobci. Oživení exportu může pomoci příjmům firem i státu, ale krátkodobě neodstraní tlak rostoucích nákladů na penze, zdravotnictví a na péči.
11. – 10. Nizozemsko
Na 56 procent výdělků padesátníků dosahují senioři také v Nizozemsku. Tamní důchodový příjem se skládá ze státní penze a rozsáhlého zaměstnaneckého spoření. |
Na 56 procent výdělků padesátníků dosahují senioři také v Nizozemsku. Tamní důchodový příjem se skládá ze státní penze a rozsáhlého zaměstnaneckého spoření. Pracovní penzijní plány pokrývají velkou část zaměstnanců a jsou pro výslednou penzi zásadní. Právě zaměstnanecký pilíř teď prochází velkou změnou. Fondy přecházejí od příslibu pevně stanovené dávky k systému, v němž se penze více odvíjí od příspěvků a investičních výnosů.
Příjmy z penzijních odvodů nejsou jedinou položkou, která ovlivňuje veřejné finance. Letos se v nich projevil i jednorázový převod spojený s reformou vojenských penzí. Ekonomiku zase brzdí přetížená elektrická síť. Kvůli nedostatečné kapacitě se některé firmy obtížně připojují a nové investice i výstavbu komplikují také povolovací pravidla. Nizozemsko tak řeší souběh nákladné modernizace infrastruktury a změny, která přenastavuje zaměstnanecké zabezpečení na stáří.
9. Švédsko
Ve Švédsku se důchody skládají z průběžné složky, fondové části a ze zaměstnaneckého spoření, které pokrývá většinu pracovníků. |
Ve Švédsku se důchody skládají z průběžné složky, fondové části a ze zaměstnaneckého spoření, které pokrývá většinu pracovníků. Ve veřejném systému se část odvodů připisuje na takzvaný fiktivní účet. Nejde o osobní investici, ale o způsob, jak se vypočítá budoucí nárok. Další část se skutečně investuje na finančních trzích. Výše důchodu tak závisí nejen na odvodech a délce pracovní kariéry, ale také na výnosech fondové složky a zaměstnaneckých plánů. Švédští důchodci tak dosahují podle Eurostatu na 59 procent mezd lidí ve věku 50–59 let.
Švédský veřejný důchodový systém je do značné míry financován odděleně od běžného státního rozpočtu, takže se jeho kondice neodvíjí jen od každoročních rozpočtových schodků. Současná ekonomická debata se spíš soustředí na pomalý návrat zaměstnanosti po útlumu. Spotřebu v zemi podporují daňové úlevy a další investice míří mimo jiné do datových center a obrany. Země si díky nízkému zadlužení může dovolit tato opatření, ale jejich přínos pro trh práce se projeví až postupně.
8. Polsko
Polská ekonomika rychle roste, ale rozpočet současně zatěžují rozsáhlé výdaje na obranu a investice. |
Polské důchody se počítají podle odvodů zaznamenaných na individuálním účtu. Pořád jde ale o průběžný systém, takže peníze dnešních zaměstnanců se používají na výplatu současných důchodů. Účet slouží podobně jako ve Švédsku k výpočtu jejich budoucího nároku. Systém doplňují fondové programy včetně zaměstnaneckého. Polsko zároveň umožňuje odchod do důchodu v relativně nízkém věku, takže část lidí čerpá penzi dlouho a za kratší dobu odvede méně příspěvků. To snižuje budoucí penze u lidí s krátkou pracovní kariérou. I tak ale senioři dosahují na 60 procent výdělků.
Polská ekonomika rychle roste, ale rozpočet současně zatěžují rozsáhlé výdaje na obranu a investice. Evropské fondy sice pomáhají financovat infrastrukturu a modernizaci, i tak je ale státní rozpočet v minusu. Loňský schodek dosáhl sedmi procent HDP, což byl druhý největší schodek v EU. Ani rychlý růst tedy automaticky neřeší otázku, jak zaplatit všechny veřejné priority od obrany po sociální výdaje bez zadlužení.
7. Francie
Francouzský rozpočet se potýká s kombinací pomalého růstu a vysokých nákladů na obsluhu dluhu. |
Francouzští senioři dosahují až na 61 procent mediánu výdělku padesátníků. Tamní důchodový systém tvoří několik povinných režimů. Zaměstnanci soukromého sektoru mají vedle základní veřejné penze také povinnou doplňkovou penzi. Obě složky se financují průběžně. Vysoké náhradové poměry tak stojí na širokém systému odvodů a pravidel, jejichž změna bývá politicky citlivá. Debata se opakovaně vede zejména o věku odchodu do důchodu a o tom, jak dlouho mají lidé pracovat, aby získali plnou penzi.
Francouzský rozpočet se potýká s kombinací pomalého růstu a vysokých nákladů na obsluhu dluhu. Letos ekonomiku zasáhly také další problémy. Letní vedra a sucho snížily zemědělskou produkci a třeba zpoždění v leteckém průmyslu dočasně omezila export. Vláda proto hledá úspory i v sociálních výdajích včetně důchodů, což vzbuzuje vyhrocené politické debaty.
6. Slovensko
Do slovenských veřejných financí vstupují nové náklady na obranu a přípravu jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích. |
Slovenský systém nabízí tři pilíře, a to veřejné průběžné pojištění, fondové důchodové spoření a dobrovolné doplňkové spoření. Veřejný pilíř ale zůstává hlavním zdrojem příjmů většiny dnešních důchodců. Fondový druhý pilíř se v posledních letech stal předmětem opakovaných změn pravidel a sazeb, což ovlivňuje, jakou roli může hrát u budoucích penzí. Výsledná výše důchodu tak závisí na tom, zda člověk zůstane jen ve veřejném systému, nebo bude mít také dostatečné úspory ve fondech. Celkem Eurostat eviduje náhradu ve výši 62 procent.
Do slovenských veřejných financí vstupují nové náklady na obranu a přípravu jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích. Tyto priority budou soutěžit o prostor v rozpočtu s rostoucími výdaji na důchody a další sociální dávky. Ekonomicky je země mimořádně závislá na automobilovém průmyslu a na exportu. Příští rok může průmyslovou výrobu podpořit náběh nové automobilky, ale současně se ukazuje zranitelnost země vůči změnám v zahraniční poptávce a cenám energií.
5. Portugalsko
Až na 68 procent výdělků padesátníků dosahují důchody v Portugalsku. To staví především na veřejné penzi odvozené od výdělků a doby pojištění. |
Až na 68 procent výdělků padesátníků dosahují důchody v Portugalsku. To staví především na veřejné penzi odvozené od výdělků a doby pojištění. Doplňují ji základní ochrana pro lidi s nízkými příjmy a menší soukromé spoření. Systém v posledních letech těžil z lepší zaměstnanosti a růstu příspěvků. Demografický výhled je ale méně příznivý. Počet přispěvatelů se bude ve vztahu k počtu důchodců zmenšovat. Evropská komise proto upozorňuje na riziko dalšího růstu penzijních výdajů, zvlášť pokud se rozšíří předčasné odchody do důchodu.
Letošní portugalská ekonomika měla i neobvyklý investiční impulz. Výstavba velkého datového centra se výrazně propsala do soukromých investic. Domácí poptávku podpořil také mimořádný příplatek k penzím a daňové vratky. Veřejné finance se přitom v posledních letech zlepšovaly a dluh klesal. Výzvou bude udržet investice i po odeznění evropského plánu obnovy, jehož peníze letos ještě výrazně podporují ekonomiku.
4. Řecko
Řecké důchody kombinují základní státní část s dávkou vypočítanou podle odvodů. Hlavní pilíř funguje průběžně. |
Řecké důchody kombinují základní státní část s dávkou vypočítanou podle odvodů. Hlavní pilíř funguje průběžně. Podle Eurostatu dosahuje medián důchodů v roce 2025 77 procent. Po dluhové krizi prošla pravidla rozsáhlými změnami a část penzí byla snížena. Přesto Řecko vydává na veřejné důchody jeden z nejvyšších podílů HDP v OECD. Dlouhodobé projekce počítají s poklesem těchto výdajů vůči HDP, ale vysoký současný náklad zůstává významnou součástí veřejných financí.
Řecko má za sebou výrazné zlepšení rozpočtové situace a pokračuje ve splácení dluhu, který ovšem zůstává vysoký. Letos má hospodaření státu podpořit také mimořádný příliv evropských prostředků na investice. Zranitelným místem zůstává závislost na cestovním ruchu a námořní dopravě, které jsou citlivé na geopolitické napětí, i dražší energie.
3. Itálie
Jihoevropské státy se obecně umístily vysoko. Dalším takovým je Itálie, kde senioři dosahují na 80 procent mediánu mezd lidí ve věku 50–59 let. |
Jihoevropské státy se obecně umístily vysoko. Dalším takovým je Itálie, kde senioři dosahují na 80 procent mediánu mezd lidí ve věku 50–59 let. Země postupně přechází na systém, v němž se penze vypočítává podle zaplacených odvodů a věku odchodu do důchodu. Změna se ale zavádí pomalu. Část současných důchodců stále pobírá penze podle starších, štědřejších pravidel. Veřejné výdaje na penze patří k nejvyšším v OECD a značná část není pokryta samotnými příspěvky. Právě dlouhé souběžné fungování starých a nových pravidel vysvětluje, proč je systém pro státní rozpočet tak nákladný.
Italská ekonomika se v posledních letech ukázala jako odolnější, než se čekalo, ale vysoký veřejný dluh omezuje možnosti vlády investovat. Pomoci mají evropské prostředky z plánu obnovy do infrastruktury, vzdělávání i trhu práce. Země však současně řeší odchod mladých lidí za prací a rychlé stárnutí pracovní síly. Menší firmy tvoří důležitou část italské výroby a exportu, jenže často investují do technologií pomaleji než větší podniky. To komplikuje růst produktivity i příjmů, z nichž se financují důchody.
2. Španělsko
Až 81 procent pobírají senioři ve Španělsku. Země má převážně veřejný průběžný systém, v němž se výše penze odvíjí od odvodů a délky pojištění. |
Až 81 procent pobírají senioři ve Španělsku. Země má převážně veřejný průběžný systém, v němž se výše penze odvíjí od odvodů a délky pojištění. Penze se valorizují podle inflace, což chrání kupní sílu důchodců, ale při rychlém růstu cen zvyšuje náklady systému. Stát v posledních letech navyšoval příspěvky a zaváděl další zdroje financování. Podle OECD ale příjmy z odvodů stále nepokrývají všechny výplaty.
Vysoký náhradový poměr tak doprovází otázka, jak dlouhodobě financovat rostoucí výdaje. Španělská ekonomika těží z cestovního ruchu, který v roce 2024 tvořil významnou část HDP i zaměstnanosti. Závislost na návštěvnících ze zahraničí však přináší výkyvy a v turisticky zatížených regionech také spory o bydlení a krátkodobé pronájmy. Vláda proto přijala strategii cestovního ruchu do roku 2030, která má podpořit udržitelnější rozvoj odvětví. Příjmy z turismu pomáhají ekonomice i zaměstnanosti, ale samy nevyřeší rostoucí účet za veřejné penze.
1. Lucembursko
Nejvyšší poměr k mediánovým příjmům padesátníků měli loni senioři v Lucembursku, konkrétně 88 procent. |
Nejvyšší poměr k mediánovým příjmům padesátníků měli loni senioři v Lucembursku, konkrétně 88 procent. Tamní veřejný průběžný systém počítá penzi podle příjmů a doby pojištění. Povinné příspěvky rozděluje mezi zaměstnance, zaměstnavatele a stát. Zemi pomáhá vysoká zaměstnanost a dlouhodobě nahromaděná penzijní rezerva. OECD ale upozorňuje, že i velká rezerva nemusí stačit, až začnou ve větším počtu odcházet do penze pracovníci, kteří do země přišli nebo dojížděli za prací v předchozích desetiletích.
Lucembursko je finanční centrum, jehož ekonomika závisí na mezinárodních službách a pracovní síle ze sousedních zemí. Přeshraniční zaměstnanci tvoří velkou část pracovníků a odvádějí příspěvky do tamního systému, přestože bydlí ve Francii, Belgii nebo v Německu. Jejich budoucí odchod do důchodu proto představuje zvláštní výzvu. Současná výhoda široké základny přispěvatelů se postupně promění v nárok na penze. Nízký veřejný dluh zemi dává prostor, ale dlouhodobý tlak se týká přímo konstrukce důchodového systému.