Evropa má vlastní AI čip, který chce konkurovat Nvidii. Důležitou roli mělo sehrát i Brno
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- Evropa má vlastní čip pro umělou inteligenci, nizozemská Axelera chce konkurovat Nvidii nižší cenou.
Čip Titania vzešel z evropského projektu DARE, jehož součástí má být i procesor z Brna.
Brněnský Codasip ale změnil zaměření a není jasné, kdy svůj díl evropského čipového projektu dodá.
Dodávkám čipů pro umělou inteligenci dominují USA. Vedle Nvidie a AMD si vlastní čipy vyvíjí velcí provozovatelé cloudů typu Google, Amazon Web Services nebo Microsoft. Na domácím trhu se prosazují také čínské společnosti v čele s Huawei a uspět se snaží i startupy z Jižní Koreje HyperAccel, Rebellions a Furiosa využívající zázemí Samsungu, SK Hynixu či LG. Teď se do hry přidává i Evropa s velmi slibným kusem křemíku. Projekt, z něhož AI čip navržený v EU vzešel, má ještě větší ambice, jejichž důležitou součástí mělo být Brno. U této části ale není jasné, jak dopadne.
U čipů pro AI se může zdát, že jsou karty dávno rozdány a že nemá cenu se snažit. Velkou část trhu ovládla Nvidia, provozovatelé cloudů se prosazují díky své velikosti a ostatní takzvaně „sbírají drobky“. U trénování, tedy tvorby velkých jazykových modelů (GPT, Claude a další), to skutečně může být pravda. Pak je zde ale takzvaná inference představující samotný chod či používání těchto modelů. Tam je prostoru hodně. Je třeba srazit cenu co nejníže a nikdo nechce být závislý na jedné firmě.
Jak vykřesat zisk
„Zatímco trénink je finanční náklad, inference představuje zisk,“ řekl e15 Tuan Hoang z francouzské společnosti Schneider Electric, která v úzké spolupráci s Nvidií a spol. vyvíjí napájecí a chladicí systémy pro AI čipy a datacentra.
Do této fáze trhu nyní vstupuje nizozemská společnost Axelera AI, která představila AI čip Titania. Jeho návrh je hotový a masově se má začít vyrábět během příštího roku, a to moderním 4nm procesem u tchajwanské společnosti TSMC. Oproti Nvidii a některým dalším konkurentům má mít výhodu v nižších nákladech. Půjde ho chladit vzduchem, a nikoliv kapalinou, a nebude využívat drahé a nedostatkové paměti HBM, ale LPDDR6. Pro inferenci přitom slibuje podobné parametry jako Nvidia. Axelera má hotový i návrh referenčního serveru, kam se čipy budou dávat.
Axelera zatím vybrala rizikový kapitál přes 450 milionů dolarů, mimo jiné od BlackRocku nebo Samsungu. V současné době vyjednává o dalším kole s objemem 400 milionů dolarů. Axelera kromě jiného výrazně těží z polovodičového ekosystému v Nizozemsku, kde působí firmy jako ASML (monopolní dodavatel strojů pro nejpokročilejší výrobu čipů), NXP nebo Nexperia. Je to ukázka toho, jak se podobné aktivity mají tendenci nabalovat.
Více želízek v ohni
Axelera vyvíjí několik druhů AI čipů, přičemž nejnovější Titania má základy ve snaze Evropské unie dostat se v této oblasti na mapu. Titania je výsledkem dotovaného projektu DARE, jehož cílem je vytvořit evropské technologie pro servery a datacentra pro AI. EU na DARE alokovala rozpočet 240 milionů eur, asi šest miliard korun.
DARE je rozdělen na tři části. Axelera vyvíjí zmíněný AI čip. Španělská firma OpenChip vede vývoj takzvaného vektorového akcelerátoru. A do třetice má vzniknout serverový procesor, vedením jehož vývoje byla pověřena brněnská společnost Codasip. Skrze entity v Česku a Německu na to má přislíbenou dotaci 35,3 milionu eur, skoro 900 milionů korun.
Codasip ale zatím finální podobu procesoru, který by fungoval v tandemu s AI čipem Axelery, nedodal. Jak e15 informovala, část firmy byla nedávno prodána společnosti Onsemi, která díky tomu v Česku staví centrum pro návrh procesorů využitelných v automobilech nebo datacentrech. Zbytek Codasipu nadále funguje, firma ale změnila hlavní zaměření a vedle tvorby procesorových jader se věnuje vývoji vysoce zabezpečeného čipu například pro obranný sektor.
Tento strategický obrat vyvolal v rámci Evropské komise, která za DARE stojí, obavy a rozjely se debaty o tom, jak pokračovat. Pod tlakem některých zemí se i prozkoumávaly alternativy. Podle informací e15 vývoj evropského procesoru v Codasipu pokračuje, ale dochází k dalším jednáním o jeho podobě. Výkonný ředitel brněnské společnosti Ron Black pro e15 uvedl, že projekt DARE je vedle bezpečnostního čipu pro Codasip jednou ze dvou hlavních priorit. Ovšem není jasné, kdy by se návrh procesoru měl objevit a následně být poslán do výroby.
Axelera mezitím registruje první objednávky, zatím za 300 milionů dolarů. Konsorcium, jehož jsou Nizozemci součástí, má navíc velkou šanci vyhrát jednu z chystaných evropských AI gigatováren, tedy datacenter pro umělou inteligenci. Toto uskupení chce postavit projekt s kapacitou až 400 megawattů a nasadit v něm evropské technologie. Vedle AI čipu od Axelery má jít o francouzské procesory SiPearl, výrobce serverů 2CRSi, napájecí technologie Socomec a další. Právě podobné takzvané suverénní projekty mohou být pro evropské čipy prvotním odbytištěm a šancí se prosadit.